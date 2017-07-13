Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге

С 21 мая по 28 июля 2017 года в России проходит принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в Италии. В Петербург святые мощи были доставлены из Москвы, где с 21 мая им поклонилось около 2 миллионов человек.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский) — святой, живший в III-IVвв., почитается всеми христианскими конфессиями. В православной традиции считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, в католической — покровителем детей. Святой Николай — один из самых почитаемых святых как на Западе, так и в России.