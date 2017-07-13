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Тающая Антарктика

14:0113.07.2017
(обновлено: 14:22 13.07.2017)
03183
Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Пингвин на исследовательской станции в Антарктиде
Тающий лед в Антарктиде
Офицеры военно-морских сил Чили приближаются к кораблю, чтобы вывезти ученых на научную станцию Бернардо О'Хиггинс, Антарктида
Айсберг в Антарктиде
Образование бирюзового озера в результате таяния снега около мыса Фольгер на побережье Бадда
Полет над шельфовым ледником Ларсена С
Тюлень на льдине в Антарктиде
Раскол ледника Ларсен С в Антарктиде
Закат в Антарктиде
Антарктика
Швейцарский геолог Ричард Спикингс возле станции Бернардо О'Хиггинса в Антарктиде
Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
Антарктида
Гигантская трещина в леднике Ларсена в Антарктиде
Просторы Антарктиды
© REUTERS / ESAЧасть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
© REUTERS / ESA
Часть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.
© AFP 2017 / Mark Ralston / AFP PoolСогласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.Пингвин на исследовательской станции в Антарктиде
© AFP 2017 / Mark Ralston / AFP Pool
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica MeltingВ WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.Тающий лед в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica Melting
В WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
© AP Photo / Natacha PisarenkoРанее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.Офицеры военно-морских сил Чили приближаются к кораблю, чтобы вывезти ученых на научную станцию Бернардо О'Хиггинс, Антарктида
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.
© AFP 2017 / Torsten BlackwoodИзначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.Айсберг в Антарктиде
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
© AFP 2017 / Torsten BlackwoodГлавным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.Образование бирюзового озера в результате таяния снега около мыса Фольгер на побережье Бадда
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
Главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
© Фото : NASA/John SonntagВ декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.Полет над шельфовым ледником Ларсена С
© Фото : NASA/John Sonntag
В декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.
© AFP 2017 / Eitan AbramovichПока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.Тюлень на льдине в Антарктиде
© AFP 2017 / Eitan Abramovich
Пока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.Раскол ледника Ларсен С в Антарктиде
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardМнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.Закат в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg Graveyard
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
© Фото : NASA Earth Observatory"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.Антарктика
© Фото : NASA Earth Observatory
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
© AP Photo / Natacha PisarenkoЗаведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.Швейцарский геолог Ричард Спикингс возле станции Бернардо О'Хиггинса в Антарктиде
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЕжегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.
© AFP 2017 / Eitan AbramovichСогласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и на "сверху", на границе между воздухом и льдами.Антарктида
© AFP 2017 / Eitan Abramovich
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и на "сверху", на границе между воздухом и льдами.
© Фото : NASA/John SonntagПричиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.Гигантская трещина в леднике Ларсена в Антарктиде
© Фото : NASA/John Sonntag
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
© РИА Новости / И. КузнецоваПерейти в фотобанкЕсли ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.Просторы Антарктиды
© РИА Новости / И. Кузнецова
Перейти в фотобанк
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
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Самый большой шельфовый ледник Антарктиды Ларсен С буквально за пару суток уменьшился почти на шесть тысяч квадратных километров — от него откололся айсберг весом в триллион тонн. Разрушение льдов Антарктиды — в фотоленте Ria.ru.

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