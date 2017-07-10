Библиотека Принстонского университета выложила в открытый доступ десятки произведений советских авторов для детей, изданных с 1918 по 1953 годы. Самые интересные книги из онлайн-архива — в фотоленте Ria.ru.
От Барто до Хармса: первые издания советских книг для детей выложили онлайн
17:0010.07.2017
(обновлено: 17:07 10.07.2017)
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© Из коллекции Принстонского университетаВ декабре 2016 года один из старейших исследовательских университетов США уже выкладывал подборку обложек детских книг, изданных в СССР до 1938 года.
В декабре 2016 года один из старейших исследовательских университетов США уже выкладывал подборку обложек детских книг, изданных в СССР до 1938 года.
© Из коллекции Принстонского университетаСами издания хранятся в специальном собрании при отделе редких книг Принстонского университета - Детской библиотеке Котсена.
Сами издания хранятся в специальном собрании при отделе редких книг Принстонского университета - Детской библиотеке Котсена.
© Из коллекции Принстонского университетаВсего в ней числится больше 1800 русскоязычных детских изданий, но в открытый доступ пока выложены лишь несколько десятков.
Всего в ней числится больше 1800 русскоязычных детских изданий, но в открытый доступ пока выложены лишь несколько десятков.
© Из коллекции Принстонского университетаСреди них книги Владимира Маяковского с редкими иллюстрациями грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.
Среди них книги Владимира Маяковского с редкими иллюстрациями грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.
© Из коллекции Принстонского университетаКроме обложек в дополненной онлайн-библиотеке теперь можно увидеть и даже полистать сами тексты.
Кроме обложек в дополненной онлайн-библиотеке теперь можно увидеть и даже полистать сами тексты.
© Из коллекции Принстонского университетаСписок на сайте структурирован в алфавитном порядке по именам иллюстраторов.
Список на сайте структурирован в алфавитном порядке по именам иллюстраторов.
© Из коллекции Принстонского университетаЗдесь можно увидеть редкую книжную графику выдающихся художников начала прошлого века: Александра Дейнеки, Михаила и Бориса Кустодиевых, Алисы Порет, Любови Поповой и многих других.
Здесь можно увидеть редкую книжную графику выдающихся художников начала прошлого века: Александра Дейнеки, Михаила и Бориса Кустодиевых, Алисы Порет, Любови Поповой и многих других.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот книги стихов Надежды Павлович "Большевик Том", оформленный Борисом Кустодиевым.
На фото разворот книги стихов Надежды Павлович "Большевик Том", оформленный Борисом Кустодиевым.
© Из коллекции Принстонского университетаВ архиве можно найти первые издания произведений Владимира Маяковского, Агнии Барто, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Самуила Маршака.
В архиве можно найти первые издания произведений Владимира Маяковского, Агнии Барто, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Самуила Маршака.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот книги Николая Заболоцкого "Как победила революция" с иллюстрациями Алисы Порет.
На фото разворот книги Николая Заболоцкого "Как победила революция" с иллюстрациями Алисы Порет.
© Из коллекции Принстонского университетаАрхив будет также интересен тем, кто интересуется историей советского плаката и пропагандисткой литературы.
Архив будет также интересен тем, кто интересуется историей советского плаката и пропагандисткой литературы.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот сказки "Джимми Джой в гости к пионерам" с иллюстрациями Бориса Кустодиева.
На фото разворот сказки "Джимми Джой в гости к пионерам" с иллюстрациями Бориса Кустодиева.
© Из коллекции Принстонского университетаТакже на сайте выставлена уникальная тиражная графика. Как, например, этот альбом "Красная армия" с иллюстрациями Александра Дейнеки.
Также на сайте выставлена уникальная тиражная графика. Как, например, этот альбом "Красная армия" с иллюстрациями Александра Дейнеки.
© Фото : Из коллекции Принстонского университетаПо выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.
По выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.
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