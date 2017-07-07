Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Переговоры в расширенном формате — в фотоленте Ria.ru.
Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
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19:1607.07.2017
(обновлено: 19:33 07.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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