Реконструкция ВДНХ

В павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.