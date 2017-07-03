Кубок конфередаций-2017 проходил в России с 17 по 2 июля. Турнир принимали в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Самые яркие моменты игр и эмоции болельщиков — в фотоленте Ria.ru.
Игроки, судьи и болельщики: лучшие кадры Кубка конфедераций
15:3403.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПобедитель турнира определился в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. В финале встретились сборные Чили и Германии. Действующие чемпионы мира оказались сильнее и победили чилийцев со счетом 0:1.
Победитель турнира определился в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. В финале встретились сборные Чили и Германии. Действующие чемпионы мира оказались сильнее и победили чилийцев со счетом 0:1.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИгрок сборной Камеруна Бенжамен Муканджо и полузащитник чилийцев Артуро Видаль во время матча группового этапа Кубка конфедераций-2017.
Игрок сборной Камеруна Бенжамен Муканджо и полузащитник чилийцев Артуро Видаль во время матча группового этапа Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПортугалец Пепе и футболист сборной Мексики Эктор Морено во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
Португалец Пепе и футболист сборной Мексики Эктор Морено во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПортугалец Желсон Мартинш атакует ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
Португалец Желсон Мартинш атакует ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканская болельщица перед началом матча между сборными Португалии и Мексики.
Мексиканская болельщица перед началом матча между сборными Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев, форвард мексиканцев Ирвинг Лосано и защитник Виктор Васин во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
Вратарь Игорь Акинфеев, форвард мексиканцев Ирвинг Лосано и защитник Виктор Васин во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и легендарный футболист Пеле на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии.
Президент России Владимир Путин и легендарный футболист Пеле на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАссистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, мексиканец Хавьер Акино, новозеландец Майкл Макглинчи и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, мексиканец Хавьер Акино, новозеландец Майкл Макглинчи и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВратарь сборной Мескики Гильермо Очоа и немецкий полузащитник Леон Горетцка во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
Вратарь сборной Мескики Гильермо Очоа и немецкий полузащитник Леон Горетцка во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧилийские болельщики перед началом матча между сборными Германии и Чили.
Чилийские болельщики перед началом матча между сборными Германии и Чили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФутболист сборной России Денис Глушаков радуется забитому мячу в ворота сборной Новой Зеландии.
Футболист сборной России Денис Глушаков радуется забитому мячу в ворота сборной Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКапитан португальской сборной Криштиану Роналду и чилийский полузащитник Маурисио Исла во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
Капитан португальской сборной Криштиану Роналду и чилийский полузащитник Маурисио Исла во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗащитник португальской сборной Пепе и главный судья матча Россия-Португалия Джанлука Рокки.
Защитник португальской сборной Пепе и главный судья матча Россия-Португалия Джанлука Рокки.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген во время игры с командой Чили.
Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген во время игры с командой Чили.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКамерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем Кубка конфедераций-2017 между сборными Камеруна и Чили.
Камерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем Кубка конфедераций-2017 между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЧилийские футболисты Артуро Видаль и Гари Медель во время финального матча Кубка конфедераций-2017.
Чилийские футболисты Артуро Видаль и Гари Медель во время финального матча Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
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