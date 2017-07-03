США
3.073 июля15:41МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Игроки, судьи и болельщики: лучшие кадры Кубка конфедераций

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017
15:3403.07.2017
0130
Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
Бенжамен Муканджо (Камерун) и Артуро Видаль (Чили) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
Пепе (Португалия) и Эктор Морено (Мексика) во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Вратарь Гильермо Очоа, Нестор Араухо (Мексика), Желсон Мартинш (Португалия), Эктор Морено (Мексика) во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Вратарь Игорь Акинфеев (Россия), Ирвинг Лосано (Мексика) и Виктор Васин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
Президент РФ Владимир Путин и легендарный футболист Пеле (слева) на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии
Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
Ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) и Леон Горетцка (Германия) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики
Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
Денис Глушаков (Россия) радуется забитому мячу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Слева - Майкл Боксолл (Новая Зеландия)
Криштиану Роналду (Португалия) и Маурисио Исла (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили
Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
Пепе (Португалия) и главный судья Джанлука Рокки во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Вратарь Марк-Андре тер Штеген (Германия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
Камерунская болельщица на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
Артуро Видаль и Гари Медель (Чили) во время финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 2 июля 2017
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПобедитель турнира определился в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. В финале встретились сборные Чили и Германии. Действующие чемпионы мира оказались сильнее и победили чилийцев со счетом 0:1.Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Победитель турнира определился в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. В финале встретились сборные Чили и Германии. Действующие чемпионы мира оказались сильнее и победили чилийцев со счетом 0:1.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИгрок сборной Камеруна Бенжамен Муканджо и полузащитник чилийцев Артуро Видаль во время матча группового этапа Кубка конфедераций-2017.Бенжамен Муканджо (Камерун) и Артуро Видаль (Чили) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Камеруна Бенжамен Муканджо и полузащитник чилийцев Артуро Видаль во время матча группового этапа Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПортугалец Пепе и футболист сборной Мексики Эктор Морено во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.Пепе (Португалия) и Эктор Морено (Мексика) во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Португалец Пепе и футболист сборной Мексики Эктор Морено во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПортугалец Желсон Мартинш атакует ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.Вратарь Гильермо Очоа, Нестор Араухо (Мексика), Желсон Мартинш (Португалия), Эктор Морено (Мексика) во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Португалец Желсон Мартинш атакует ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканская болельщица перед началом матча между сборными Португалии и Мексики.Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мексиканская болельщица перед началом матча между сборными Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев, форвард мексиканцев Ирвинг Лосано и защитник Виктор Васин во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.Вратарь Игорь Акинфеев (Россия), Ирвинг Лосано (Мексика) и Виктор Васин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вратарь Игорь Акинфеев, форвард мексиканцев Ирвинг Лосано и защитник Виктор Васин во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и легендарный футболист Пеле на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии.Президент РФ Владимир Путин и легендарный футболист Пеле (слева) на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и легендарный футболист Пеле на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАссистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, мексиканец Хавьер Акино, новозеландец Майкл Макглинчи и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.Ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, мексиканец Хавьер Акино, новозеландец Майкл Макглинчи и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВратарь сборной Мескики Гильермо Очоа и немецкий полузащитник Леон Горетцка во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) и Леон Горетцка (Германия) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Мескики Гильермо Очоа и немецкий полузащитник Леон Горетцка во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧилийские болельщики перед началом матча между сборными Германии и Чили.Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики перед началом матча между сборными Германии и Чили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФутболист сборной России Денис Глушаков радуется забитому мячу в ворота сборной Новой Зеландии.Денис Глушаков (Россия) радуется забитому мячу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Слева - Майкл Боксолл (Новая Зеландия)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Футболист сборной России Денис Глушаков радуется забитому мячу в ворота сборной Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКапитан португальской сборной Криштиану Роналду и чилийский полузащитник Маурисио Исла во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.Криштиану Роналду (Португалия) и Маурисио Исла (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Капитан португальской сборной Криштиану Роналду и чилийский полузащитник Маурисио Исла во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗащитник португальской сборной Пепе и главный судья матча Россия-Португалия Джанлука Рокки.Пепе (Португалия) и главный судья Джанлука Рокки во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Защитник португальской сборной Пепе и главный судья матча Россия-Португалия Джанлука Рокки.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген во время игры с командой Чили.Вратарь Марк-Андре тер Штеген (Германия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген во время игры с командой Чили.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКамерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем Кубка конфедераций-2017 между сборными Камеруна и Чили.Камерунская болельщица на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Камерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем Кубка конфедераций-2017 между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЧилийские футболисты Артуро Видаль и Гари Медель во время финального матча Кубка конфедераций-2017.Артуро Видаль и Гари Медель (Чили) во время финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чилийские футболисты Артуро Видаль и Гари Медель во время финального матча Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 2 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
Вратарь Игорь Акинфеев (Россия), Ирвинг Лосано (Мексика) и Виктор Васин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и РоссииИгроки, судьи и болельщики: лучшие кадры Кубка конфедераций15:3403.07.2017
Кадр из фильма Грань будущегоСпециалист по невыполнимым миссиям Том Круз14:3303.07.2017
Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-ПетербургеЗакрытие Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге12:2603.07.2017
Модель наряде от французского дизайнера Пьера Кардена. 2006 годНаряды, созданные Пьером Карденом10:0002.07.2017
Победительница конкурса красоты Мисс СНГ-2017 Шушан ЕрицянЛучшие фото июня12:0001.07.2017
Американская актриса Лив Тайлер в фильме Властелин колец: Братство кольцаДитя рок-н-ролла Лив Тайлер11:0001.07.2017
Кадр из фильма Спасатели МалибуГлавный секс-символ 90-х Памела Андерсон10:0001.07.2017
Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий на МКСКосмические новости июня в фотографиях10:0001.07.2017
Актриса Алена Чехова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваляЦеремония закрытия Московского кинофестиваля12:5730.06.2017
Участницы конкурса Самые красивые ягодицы в КитаеЛучшие фото недели: празднование Ивана Купалы и спасение собаки в Китае11:2530.06.2017
Все фотоленты

Кубок конфередаций-2017 проходил в России с 17 по 2 июля. Турнир принимали в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Самые яркие моменты игр и эмоции болельщиков — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена