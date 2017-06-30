Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: празднование Ивана Купалы и спасение собаки в Китае
11:2530.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области.
Участники праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области.
© REUTERS / Oswaldo RivasМузыканты исполняют народные песни на улице в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа.
Музыканты исполняют народные песни на улице в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с артековцами.
Президент России Владимир Путин общается с артековцами.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАртисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на станции метро "Новослободская" в Москве.
Артисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на станции метро "Новослободская" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент матча между сборными Мексики и России на Кубке конфедераций-2017.
Игровой момент матча между сборными Мексики и России на Кубке конфедераций-2017.
© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующие стоят на блокпосту во время митинга против правительства президента Венесуэлы в Каракасе.
Протестующие стоят на блокпосту во время митинга против правительства президента Венесуэлы в Каракасе.
© AFP 2017 / Delil SouleimanСирийская девочка в деревне Джазра, недавно освобожденной от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
Сирийская девочка в деревне Джазра, недавно освобожденной от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЖеребенок Гулливер на ферме по разведению американских миниатюрных лошадей "Идальго" в деревне Скотное, Ленинградская область.
Жеребенок Гулливер на ферме по разведению американских миниатюрных лошадей "Идальго" в деревне Скотное, Ленинградская область.
© REUTERS / Mario AnzuoniАмериканский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017 в Лос-Анджелесе.
Американский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017 в Лос-Анджелесе.
© AFP 2017 / Issouf SanogoАвтомобиль, распыляющий инсектициды для уничтожения комаров, в пригороде Абиджана, Кот-д’Ивуар.
Автомобиль, распыляющий инсектициды для уничтожения комаров, в пригороде Абиджана, Кот-д’Ивуар.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© AFP 2017 / Taha Jawashi Операция ливийской береговой охраны по спасению нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия.
Операция ливийской береговой охраны по спасению нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия.
© AFP 2017 / Lluis GeneМодель во время показа коллекции бренда Braian & Beast на Неделе моды в Барселоне.
Модель во время показа коллекции бренда Braian & Beast на Неделе моды в Барселоне.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
Шоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
© AP Photo / Alberto DiazЛесной пожар на юге Испании, угрожающий уничтожением Национальному парку Доньяна.
© AP Photo / Alberto Diaz
Лесной пожар на юге Испании, угрожающий уничтожением Национальному парку Доньяна.
© AFP 2017 / Manjunath KiranЮные индийские мусульмане отмечают окончание священного лунного месяца Рамадана в Бангалоре.
Юные индийские мусульмане отмечают окончание священного лунного месяца Рамадана в Бангалоре.
© REUTERS / Ahmed JadallahБоец федеральной полиции Ирака отдыхает на передовой в Старом городе Мосула.
Боец федеральной полиции Ирака отдыхает на передовой в Старом городе Мосула.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости фестиваля "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Гости фестиваля "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© AFP 2017 / STRУчастницы конкурса "Самые красивые ягодицы" в китайской городе Шэньян, провинция Ляонин.
Участницы конкурса "Самые красивые ягодицы" в китайской городе Шэньян, провинция Ляонин.
© REUTERS / Javier Barbancho Матадор Рикардо Торрес во время корриды на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде.
Матадор Рикардо Торрес во время корриды на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде.
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