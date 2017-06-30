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Фото

Лучшие фото недели: празднование Ивана Купалы и спасение собаки в Китае

11:2530.06.2017
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Участники языческого праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области
Музыканты в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа
Президент РФ Владимир Путин общается с артековцами 7-й смены Улыбка Саманты во время посещения международного детского центра Артек в Крыму
Артисты Кремлёвского балета во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления Ночь русского балета на платформе станции московского метрополитена Новослободская
Асад за штурвалом российского Су-35 – президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим
Слева направо:вратарь Игорь Акинфеев (Россия), Ирвинг Лосано (Мексика) и Виктор Васин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
Беспорядки в Каракасе, Венесуэла
Сирийская девочка с патроном в руке в деревне Джазра в пригороде Ракки
Мужчина играет с детьми на берегу Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
Жеребенок Гулливер на ферме Идальго по разведению американских миниатюрных лошадей в деревне Скотное, Ленинградская область
Американский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017
Город Сигнахи в Кахетии
Мальчик рядом с автомобилем, распыляющим инсектициды для уничтожения комаров в Кот-д’Ивуаре
Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия
Модель во время показа коллекции Braian & Beast на неделе моды в Барселоне
Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, Китай. 25 июня 2017
Шоу на фестивале огненных театров Вселенский карнавал огня в парке киноприключений Мастер Панин в Москве
Женщины принимает участие в марафоне Muddy Angel Run в Брюсселе. 24 июня 2017
Лесной пожар на юге Испании. 25 июня 2017
Индийские дети в день праздника Ураза-байрам. 26 июня 2017
Боец федеральной полиции Ирака отдыхает в старом городе Мосула. 28 июня 2017
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Пчеловод выгоняет рой пчел из дома на Таймс-сквер
Молнии в небе Мюнхена
Участницы конкурса Самые красивые ягодицы в Китае
Матадор Рикардо Торрес во время корриды в Испании
Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе
Тушение лесных пожаров в Испании
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области.Участники языческого праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники праздника летнего солнцестояния (Ивана Купала) на капище в Серпуховском районе Московской области.
© REUTERS / Oswaldo RivasМузыканты исполняют народные песни на улице в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа.Музыканты в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Музыканты исполняют народные песни на улице в Сан-Хуан-де-Ориенте, Никарагуа.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с артековцами.Президент РФ Владимир Путин общается с артековцами 7-й смены Улыбка Саманты во время посещения международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин общается с артековцами.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАртисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на станции метро "Новослободская" в Москве.Артисты Кремлёвского балета во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления Ночь русского балета на платформе станции московского метрополитена Новослободская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Артисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на станции метро "Новослободская" в Москве.
© REUTERS / SANAПрезидент Сирии Башар Асад за штурвалом российского Су-35 на авиабазе Хмеймим.Асад за штурвалом российского Су-35 – президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим
© REUTERS / SANA
Президент Сирии Башар Асад за штурвалом российского Су-35 на авиабазе Хмеймим.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент матча между сборными Мексики и России на Кубке конфедераций-2017.Слева направо:вратарь Игорь Акинфеев (Россия), Ирвинг Лосано (Мексика) и Виктор Васин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Игровой момент матча между сборными Мексики и России на Кубке конфедераций-2017.
© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующие стоят на блокпосту во время митинга против правительства президента Венесуэлы в Каракасе.Беспорядки в Каракасе, Венесуэла
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протестующие стоят на блокпосту во время митинга против правительства президента Венесуэлы в Каракасе.
© AFP 2017 / Delil SouleimanСирийская девочка в деревне Джазра, недавно освобожденной от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).Сирийская девочка с патроном в руке в деревне Джазра в пригороде Ракки
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Сирийская девочка в деревне Джазра, недавно освобожденной от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
© REUTERS / Amir CohenМужчина играет с детьми на берегу Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль.Мужчина играет с детьми на берегу Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль
© REUTERS / Amir Cohen
Мужчина играет с детьми на берегу Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЖеребенок Гулливер на ферме по разведению американских миниатюрных лошадей "Идальго" в деревне Скотное, Ленинградская область.Жеребенок Гулливер на ферме Идальго по разведению американских миниатюрных лошадей в деревне Скотное, Ленинградская область
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Жеребенок Гулливер на ферме по разведению американских миниатюрных лошадей "Идальго" в деревне Скотное, Ленинградская область.
© REUTERS / Mario AnzuoniАмериканский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017 в Лос-Анджелесе.Американский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017
© REUTERS / Mario Anzuoni
Американский певец Трей Сонгз во время выступления на BET Awards 2017 в Лос-Анджелесе.
© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкГород Сигнахи в Кахетии, Грузия.Город Сигнахи в Кахетии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Город Сигнахи в Кахетии, Грузия.
© AFP 2017 / Issouf SanogoАвтомобиль, распыляющий инсектициды для уничтожения комаров, в пригороде Абиджана, Кот-д’Ивуар.Мальчик рядом с автомобилем, распыляющим инсектициды для уничтожения комаров в Кот-д’Ивуаре
© AFP 2017 / Issouf Sanogo
Автомобиль, распыляющий инсектициды для уничтожения комаров, в пригороде Абиджана, Кот-д’Ивуар.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© AFP 2017 / Taha Jawashi Операция ливийской береговой охраны по спасению нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия.Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия
© AFP 2017 / Taha Jawashi
Операция ливийской береговой охраны по спасению нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия.
© AFP 2017 / Lluis GeneМодель во время показа коллекции бренда Braian & Beast на Неделе моды в Барселоне.Модель во время показа коллекции Braian & Beast на неделе моды в Барселоне
© AFP 2017 / Lluis Gene
Модель во время показа коллекции бренда Braian & Beast на Неделе моды в Барселоне.
© REUTERS / CNS/An YuanСпасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, Китай.Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, Китай. 25 июня 2017
© REUTERS / CNS/An Yuan
Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, Китай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.Шоу на фестивале огненных театров Вселенский карнавал огня в парке киноприключений Мастер Панин в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Шоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
© REUTERS / Eric VidalУчастницы марафона Muddy Angel Run в Брюсселе.Женщины принимает участие в марафоне Muddy Angel Run в Брюсселе. 24 июня 2017
© REUTERS / Eric Vidal
Участницы марафона Muddy Angel Run в Брюсселе.
© AP Photo / Alberto DiazЛесной пожар на юге Испании, угрожающий уничтожением Национальному парку Доньяна.Лесной пожар на юге Испании. 25 июня 2017
© AP Photo / Alberto Diaz
Лесной пожар на юге Испании, угрожающий уничтожением Национальному парку Доньяна.
© AFP 2017 / Manjunath KiranЮные индийские мусульмане отмечают окончание священного лунного месяца Рамадана в Бангалоре.Индийские дети в день праздника Ураза-байрам. 26 июня 2017
© AFP 2017 / Manjunath Kiran
Юные индийские мусульмане отмечают окончание священного лунного месяца Рамадана в Бангалоре.
© REUTERS / Ahmed JadallahБоец федеральной полиции Ирака отдыхает на передовой в Старом городе Мосула.Боец федеральной полиции Ирака отдыхает в старом городе Мосула. 28 июня 2017
© REUTERS / Ahmed Jadallah
Боец федеральной полиции Ирака отдыхает на передовой в Старом городе Мосула.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости фестиваля "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гости фестиваля "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© REUTERS / Lucas JacksonПчеловод выгоняет рой пчел из дома на Таймс-сквер в Нью-Йорке.Пчеловод выгоняет рой пчел из дома на Таймс-сквер
© REUTERS / Lucas Jackson
Пчеловод выгоняет рой пчел из дома на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / dpa/Marcel KuschГроза в небе над Мюнхеном, Германия.Молнии в небе Мюнхена
© AFP 2017 / dpa/Marcel Kusch
Гроза в небе над Мюнхеном, Германия.
© AFP 2017 / STRУчастницы конкурса "Самые красивые ягодицы" в китайской городе Шэньян, провинция Ляонин.Участницы конкурса Самые красивые ягодицы в Китае
© AFP 2017 / STR
Участницы конкурса "Самые красивые ягодицы" в китайской городе Шэньян, провинция Ляонин.
© REUTERS / Javier Barbancho Матадор Рикардо Торрес во время корриды на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде.Матадор Рикардо Торрес во время корриды в Испании
© REUTERS / Javier Barbancho
Матадор Рикардо Торрес во время корриды на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде.
© AFP 2017 / Juan Barreto Акция протестов журналистов и работников СМИ в Каракасе.Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе
© AFP 2017 / Juan Barreto
Акция протестов журналистов и работников СМИ в Каракасе.
© REUTERS / Jon NazcaТушение лесных пожаров у Национального парка Доньяна на юге Испании.Тушение лесных пожаров в Испании
© REUTERS / Jon Nazca
Тушение лесных пожаров у Национального парка Доньяна на юге Испании.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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