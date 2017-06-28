Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина: номинация "Спорт"

Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова. На снимке: спортсмен Андрей Мунтян из Румынии готовится к выполнению упражнений на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.