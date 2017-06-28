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Фото

Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина: номинация "Спорт"

18:1328.06.2017
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Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова
Бронзовые пенальти. Работа фотографа Алексея Филиппова
Серия работ Фаза расслабления фотографа Константина Чалабова
Серия работ Фаза расслабления фотографа Константина Чалабова
Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева
Серия работ На кончиках пальцев фотографа Алексея Филиппова
Серия работ На кончиках пальцев фотографа Алексея Филиппова
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюка
Футбол в темноте. Работа фотографа Павла Волкова
Ночной лыжник. Работа фотографа Марии Плотниковой
© Константин Чалабов | Stenincontest"Элегантный болельщик". Работа фотографа Константина Чалабова. На снимке: болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова
© Константин Чалабов | Stenincontest
"Элегантный болельщик". Работа фотографа Константина Чалабова. На снимке: болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алексей Филиппов | Stenincontest"Бронзовые пенальти". Работа фотографа Алексея Филиппова. На снимке: российские ватерполистки следят за пробитием послематчевых пенальти в игре за третье место между сборными Венгрии и России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Бронзовые пенальти. Работа фотографа Алексея Филиппова
© Алексей Филиппов | Stenincontest
"Бронзовые пенальти". Работа фотографа Алексея Филиппова. На снимке: российские ватерполистки следят за пробитием послематчевых пенальти в игре за третье место между сборными Венгрии и России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Константин Чалабов | StenincontestСерия работ "Фаза расслабления" фотографа Константина Чалабова. На снимке: тренировка команды по регби "Варяг".Серия работ Фаза расслабления фотографа Константина Чалабова
© Константин Чалабов | Stenincontest
Серия работ "Фаза расслабления" фотографа Константина Чалабова. На снимке: тренировка команды по регби "Варяг".
© Константин Чалабов | StenincontestСерия работ "Фаза расслабления" фотографа Константина Чалабова. На снимке: Павел Заручевский из команды по регби "Варяг" во время игры с командой "Барс".Серия работ Фаза расслабления фотографа Константина Чалабова
© Константин Чалабов | Stenincontest
Серия работ "Фаза расслабления" фотографа Константина Чалабова. На снимке: Павел Заручевский из команды по регби "Варяг" во время игры с командой "Барс".
© Артур Лебедев | Stenincontest"Перед стартом". Работа фотографа Артура Лебедева. На снимке: стартовая площадка "Мегалавины" — массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам.Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева
© Артур Лебедев | Stenincontest
"Перед стартом". Работа фотографа Артура Лебедева. На снимке: стартовая площадка "Мегалавины" — массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова. На снимке: спортсмен Андрей Мунтян из Румынии готовится к выполнению упражнений на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Серия работ На кончиках пальцев фотографа Алексея Филиппова
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова. На снимке: спортсмен Андрей Мунтян из Румынии готовится к выполнению упражнений на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова. На снимке: греческий спортсмен Элефтериос Петруниас на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.Серия работ На кончиках пальцев фотографа Алексея Филиппова
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова. На снимке: греческий спортсмен Элефтериос Петруниас на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерия работ "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На снимке: серфингист на побережье Авачинского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюка
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серия работ "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На снимке: серфингист на побережье Авачинского залива.
© Павел Волков | StenincontestСерия работ "Футбол в темноте" фотографа Павла Волкова. На снимке: член российской паралимпийской сборной по футболу Сергей Мангос. Несмотря на свою слепоту, Сергей часто участвует и побеждает в спортивных соревнованиях.Футбол в темноте. Работа фотографа Павла Волкова
© Павел Волков | Stenincontest
Серия работ "Футбол в темноте" фотографа Павла Волкова. На снимке: член российской паралимпийской сборной по футболу Сергей Мангос. Несмотря на свою слепоту, Сергей часто участвует и побеждает в спортивных соревнованиях.
© Мария Плотникова | Stenincontest"Ночной лыжник". Работа фотографа Марии Плотниковой. На снимке: любительские соревнования "Ромашково Night Cup", которые проходят в вечернее время в Москве.Ночной лыжник. Работа фотографа Марии Плотниковой
© Мария Плотникова | Stenincontest
"Ночной лыжник". Работа фотографа Марии Плотниковой. На снимке: любительские соревнования "Ромашково Night Cup", которые проходят в вечернее время в Москве.
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РИА Новости публикует работы, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Спорт".

Проголосовать за понравившиеся работы молодых фоторепортеров можно на сайте конкурса stenincontest.ru.

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