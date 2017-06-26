Празднование Ураза-байрама в России

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают ночную молитву — таравих, а в конце дня собираются на ифтары — совместные разговения.