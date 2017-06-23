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Лучшие фото недели: старт Кубка конфедераций и день летнего солнцестояния

12:4823.06.2017
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Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне. На набережной создана инсталляция из 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Завершена сборка железнодорожной арки Крымского моста
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Участница соревнования по бодибилдингу Miss South Africa Xtreme в ЮАР
Показ коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
Люди собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в Дамаске
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
Женщины в национальных костюмах на этнофестивале Чункурчак кочу-2017 в ущелье Чункурчак в Киргизии
Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
Иванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме
В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона
Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
Женщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма
Вратарь Стефан Маринович и Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
Люди занимаются йогой в день летнего солнцестояния в Нью-Йорке
Полиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине
Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
Девушки во время съемок для календаря фермеров в баварской деревне в Германии
Участники перед стартом пробега бронетехники Дорога мужества на Поклонной горе в Москве
Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми затопленный в результате паводка
Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в Великобритании
Празднование дня летнего солнцестояния в Стоунхендже в Великобритании
Беженка из Южного Судана в лагере для беженцев
Аттестация новобранцев пограничных войск в китайском городе Шэньчжэнь
Гости во время косплей шоу на фестивале науки, технологий и искусств Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время посещения Большого театра. 20 июня 2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции "Линия памяти" зажигают свечи на Крымской набережной в Москве в память о погибших в Великой Отечественной войне.Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне. На набережной создана инсталляция из 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники акции "Линия памяти" зажигают свечи на Крымской набережной в Москве в память о погибших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтроители завершили сборку одной из двух железнодорожных арок моста через Керченский пролив.Завершена сборка железнодорожной арки Крымского моста
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Строители завершили сборку одной из двух железнодорожных арок моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио".Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Финалистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
© AFP 2017 / Marco LongariУчастница соревнований по бодибилдингу среди женщин Miss South Africa Xtreme в ЮАР.Участница соревнования по бодибилдингу Miss South Africa Xtreme в ЮАР
© AFP 2017 / Marco Longari
Участница соревнований по бодибилдингу среди женщин Miss South Africa Xtreme в ЮАР.
© AP Photo / Antonio CalanniПоказ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.Показ коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
© REUTERS / Bassam KhabiehВерующие собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в осажденном районе Дума в Дамаске.Люди собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в Дамаске
© REUTERS / Bassam Khabieh
Верующие собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в осажденном районе Дума в Дамаске.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© AP Photo / Esteban FelixЗадержание участников митинга в Сантьяго, требующих от правительства Чили пересмотреть систему финансирования образования.Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
© AP Photo / Esteban Felix
Задержание участников митинга в Сантьяго, требующих от правительства Чили пересмотреть систему финансирования образования.
© SputnikПерейти в фотобанкЖенщины на этнофестивале "Чункурчак кочу-2017" в Киргизии.Женщины в национальных костюмах на этнофестивале Чункурчак кочу-2017 в ущелье Чункурчак в Киргизии
© Sputnik
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Женщины на этнофестивале "Чункурчак кочу-2017" в Киргизии.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейский этап соревнований зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Всеармейский этап соревнований зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
© REUTERS / Carlos BarriaИванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме.Иванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме
© REUTERS / Carlos Barria
Иванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона. Малыша назвали Филимоном.В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона. Малыша назвали Филимоном.
© AP Photo / PA/ Yui MokМолитва у мечети в Финсбери-парке на месте, где фургон въехал в толпу мусульман.Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok
Молитва у мечети в Финсбери-парке на месте, где фургон въехал в толпу мусульман.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖенщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма.Женщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Женщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович и российский полузащитник Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.Вратарь Стефан Маринович и Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович и российский полузащитник Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Lucas JacksonЗанятия йогой в день летнего солнцестояния на Таймс-сквер в Нью-Йорке.Люди занимаются йогой в день летнего солнцестояния в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Занятия йогой в день летнего солнцестояния на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПолиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине.Полиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraСильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) унес жизни 64 человек.Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Сильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) унес жизни 64 человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© AFP 2017 / Christof Stache Съемки для календаря фермеров в баварской деревне на юге Германии.Девушки во время съемок для календаря фермеров в баварской деревне в Германии
© AFP 2017 / Christof Stache
Съемки для календаря фермеров в баварской деревне на юге Германии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники перед стартом пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.Участники перед стартом пробега бронетехники Дорога мужества на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники перед стартом пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПаршуковПерейти в фотобанкОдин из домов села Среднее Бугаево в республике Коми, затопленный паводком.Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми затопленный в результате паводка
© РИА Новости / Сергей Паршуков
Перейти в фотобанк
Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми, затопленный паводком.
© AFP 2017 / Oli Scarff Девушки на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании.Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в Великобритании
© AFP 2017 / Oli Scarff
Девушки на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании.
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe Празднование дня летнего солнцестояния около Стоунхенджа в Великобритании.Празднование дня летнего солнцестояния в Стоунхендже в Великобритании
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Празднование дня летнего солнцестояния около Стоунхенджа в Великобритании.
© AFP 2017 / Ashraf Shazly Беженка из Южного Судана в лагере в восточном Дарфуре.Беженка из Южного Судана в лагере для беженцев
© AFP 2017 / Ashraf Shazly
Беженка из Южного Судана в лагере в восточном Дарфуре.
© REUTERS / StringerАттестация новобранцев пограничных войск в китайском городе Шэньчжэнь.Аттестация новобранцев пограничных войск в китайском городе Шэньчжэнь
© REUTERS / Stringer
Аттестация новобранцев пограничных войск в китайском городе Шэньчжэнь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКосплей-шоу на международном научно-популярном фестивале науки, технологий и искусств "Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017" в "Коломенском".Гости во время косплей шоу на фестивале науки, технологий и искусств Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Косплей-шоу на международном научно-популярном фестивале науки, технологий и искусств "Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017" в "Коломенском".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время посещения Большого театра. 20 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в ВеликобританииЛучшие фото недели: старт Кубка конфедераций и день летнего солнцестояния12:4823.06.2017
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в МосквеЦеремония открытия Московского международного кинофестиваля11:4223.06.2017
Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войнеАкции памяти, прошедшие в день начала Великой Отечественной войны16:1622.06.2017
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленницаНина, панночка и Лиза: главные роли Натальи Варлей11:2822.06.2017
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район ГрушкиПервые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах09:0022.06.2017
Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов (Россия) и Криштиану Роналду (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и ПортугалииГол разочарования: Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций20:0821.06.2017
Актер Дэниел Дэй-Льюис с танцовщицами перед премьерой фильма Девять в ЛондонеОбладатель трех "Оскаров" Дэниел Дэй-Льюис уходит "в отставку"18:0921.06.2017
Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небоСоревнования зенитчиков "Чистое небо"13:2421.06.2017
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в МосквеФиналистки конкурса красоты "Мисс Русское радио"11:5521.06.2017
Военно-транспортный самолет Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во ФранцииМеждународный авиасалон "Ле Бурже — 2017"19:5420.06.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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