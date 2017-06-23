Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: старт Кубка конфедераций и день летнего солнцестояния
12:4823.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции "Линия памяти" зажигают свечи на Крымской набережной в Москве в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Участники акции "Линия памяти" зажигают свечи на Крымской набережной в Москве в память о погибших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтроители завершили сборку одной из двух железнодорожных арок моста через Керченский пролив.
Строители завершили сборку одной из двух железнодорожных арок моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио".
Финалистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
© AFP 2017 / Marco LongariУчастница соревнований по бодибилдингу среди женщин Miss South Africa Xtreme в ЮАР.
Участница соревнований по бодибилдингу среди женщин Miss South Africa Xtreme в ЮАР.
© AP Photo / Antonio CalanniПоказ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
© AP Photo / Antonio Calanni
Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
© REUTERS / Bassam KhabiehВерующие собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в осажденном районе Дума в Дамаске.
Верующие собираются на Ифтар (вечерний прием пищи) во время месяца Рамадан в осажденном районе Дума в Дамаске.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© AP Photo / Esteban FelixЗадержание участников митинга в Сантьяго, требующих от правительства Чили пересмотреть систему финансирования образования.
© AP Photo / Esteban Felix
Задержание участников митинга в Сантьяго, требующих от правительства Чили пересмотреть систему финансирования образования.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейский этап соревнований зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
Всеармейский этап соревнований зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
© REUTERS / Carlos BarriaИванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме.
Иванка Трамп принимает участие в заседании Американского технологического совета в Белом доме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона. Малыша назвали Филимоном.
В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона. Малыша назвали Филимоном.
© AP Photo / PA/ Yui MokМолитва у мечети в Финсбери-парке на месте, где фургон въехал в толпу мусульман.
© AP Photo / PA/ Yui Mok
Молитва у мечети в Финсбери-парке на месте, где фургон въехал в толпу мусульман.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖенщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма.
Женщина с букетом лаванды в окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович и российский полузащитник Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович и российский полузащитник Денис Глушаков во время матча Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПолиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине.
Полиция задерживает участников акции против мигрантов в Берлине.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraСильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) унес жизни 64 человек.
Сильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) унес жизни 64 человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники перед стартом пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
Участники перед стартом пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПаршуковПерейти в фотобанкОдин из домов села Среднее Бугаево в республике Коми, затопленный паводком.
Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми, затопленный паводком.
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe Празднование дня летнего солнцестояния около Стоунхенджа в Великобритании.
Празднование дня летнего солнцестояния около Стоунхенджа в Великобритании.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКосплей-шоу на международном научно-популярном фестивале науки, технологий и искусств "Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017" в "Коломенском".
Косплей-шоу на международном научно-популярном фестивале науки, технологий и искусств "Kaspersky Geek Picnic: Игры разума 2017" в "Коломенском".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
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