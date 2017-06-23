Лучшие фото недели: старт Кубка конфедераций и день летнего солнцестояния

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер (справа) на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.