Ученый-зоолог, доктор биологических наук, общественный деятель, писатель и ведущий программы "В мире животных" Николай Николаевич Дроздов отмечает 80-летний юбилей. Один из патриархов российского телевидения — в фотоленте Ria.ru.
Неутомимый путешественник и почетный эколог Николай Дроздов
15:4920.06.2017
(обновлено: 15:58 20.06.2017)
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© РИА Новости / В. ЗеленоваПерейти в фотобанкНиколай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в семье ученых. Его отец был профессором кафедры органической химии во втором Медицинском институте, а мать работала терапевтом в пятой городской больнице Москвы. На фото: Николай Дроздов в 1979 году.
Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в семье ученых. Его отец был профессором кафедры органической химии во втором Медицинском институте, а мать работала терапевтом в пятой городской больнице Москвы. На фото: Николай Дроздов в 1979 году.
© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПерейти в фотобанкДроздов успел поучиться на Биологическом факультете МГУ, потом на Естественном факультете Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина, а потом перевелся на Географический факультет МГУ, где и получил заветный диплом. На фото: почетные гости выставки-фестиваля клуба "Фауна" Юрий Никулин и Николай Дроздов. 1987 год.
Дроздов успел поучиться на Биологическом факультете МГУ, потом на Естественном факультете Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина, а потом перевелся на Географический факультет МГУ, где и получил заветный диплом. На фото: почетные гости выставки-фестиваля клуба "Фауна" Юрий Никулин и Николай Дроздов. 1987 год.
© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкС 1968 года Дроздов преподает на географическом факультете МГУ. Сейчас профессор читает курсы по экологии, орнитологии, охране природы и биогеографии мира. На фото: председатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий Николай Дроздов и директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. 2015 год.
С 1968 года Дроздов преподает на географическом факультете МГУ. Сейчас профессор читает курсы по экологии, орнитологии, охране природы и биогеографии мира. На фото: председатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий Николай Дроздов и директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. 2015 год.
© РИА Новости / Михаил КухтаревПерейти в фотобанкВ 1977 году Дроздов начал вести передачу "В мире животных". На фото: французский исследователь Жак Ив Кусто и телеведущий Николай Дроздов на съемках передачи "В мире животных". 1977 год.
В 1977 году Дроздов начал вести передачу "В мире животных". На фото: французский исследователь Жак Ив Кусто и телеведущий Николай Дроздов на съемках передачи "В мире животных". 1977 год.
© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПерейти в фотобанкДроздов участвовал во многих научных экспедициях на территории Советского Союза. В 1979 году он совершил восхождение на вершину Эльбруса. В 1993 году побывал в экспедиции российского ледокола "Ямал" на Северном полюсе. На фото: Николай Дроздов в 1993 году.
Дроздов участвовал во многих научных экспедициях на территории Советского Союза. В 1979 году он совершил восхождение на вершину Эльбруса. В 1993 году побывал в экспедиции российского ледокола "Ямал" на Северном полюсе. На фото: Николай Дроздов в 1993 году.
© РИА Новости / К. КарташьянПерейти в фотобанкВ 1980 году ученый побывал в четырехмесячной экспедиции ЮНЕСКО на научно-исследовательском судне "Каллисто" на островах Фиджи, Тонга и Самоа. На фото: Николай Дроздов на выставке собак "Россия - 95".
В 1980 году ученый побывал в четырехмесячной экспедиции ЮНЕСКО на научно-исследовательском судне "Каллисто" на островах Фиджи, Тонга и Самоа. На фото: Николай Дроздов на выставке собак "Россия - 95".
© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПерейти в фотобанкВ 1989 году Дроздов был включен в Почетный список ведущих экологов и специалистов по охране окружающей среды всех стран мира "Глобал-500". На фото: ведущий телепередачи "В мире животных" берет интервью у дрессировщика морских львов Николая Тимченко. 1993 год.
В 1989 году Дроздов был включен в Почетный список ведущих экологов и специалистов по охране окружающей среды всех стран мира "Глобал-500". На фото: ведущий телепередачи "В мире животных" берет интервью у дрессировщика морских львов Николая Тимченко. 1993 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1996 году передача "В мире животных" получила премию "ТЭФИ" как "Лучшая просветительская программа", а Дроздов был избран членом Академии российского телевидения. В 2007 году в категории "Лица" Дроздов был удостоен "ТЭФИ" за личный вклад в развитие телевидения.
В 1996 году передача "В мире животных" получила премию "ТЭФИ" как "Лучшая просветительская программа", а Дроздов был избран членом Академии российского телевидения. В 2007 году в категории "Лица" Дроздов был удостоен "ТЭФИ" за личный вклад в развитие телевидения.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкДроздов является обладателем "Золотой панды" - аналога "Оскара" среди кинофильмов о природе, а также лауреатом премии ЮНЕСКО в области популяризации науки. На фото: телеведущий Николай Дроздов, руководитель Театра клоунады правнучка Анатолия Дурова Тереза Дурова и модельер Валентин Юдашкин на художественной акции "Анатолий Дуров - клоун столетней выдержки". 2005 год.
Дроздов является обладателем "Золотой панды" - аналога "Оскара" среди кинофильмов о природе, а также лауреатом премии ЮНЕСКО в области популяризации науки. На фото: телеведущий Николай Дроздов, руководитель Театра клоунады правнучка Анатолия Дурова Тереза Дурова и модельер Валентин Юдашкин на художественной акции "Анатолий Дуров - клоун столетней выдержки". 2005 год.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДроздов был награжден почетным диплом Всемирного фонда охраны природы "За выдающийся вклад в дело охраны природы в России и во всём мире". На фото: Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи. 2014 год.
Дроздов был награжден почетным диплом Всемирного фонда охраны природы "За выдающийся вклад в дело охраны природы в России и во всём мире". На фото: Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи. 2014 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСреди госнаград Дроздова: Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Дружбы и Орден Почета. На фото: Дмитрий Медведев вручает Николаю Дроздову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 2011 год.
Среди госнаград Дроздова: Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Дружбы и Орден Почета. На фото: Дмитрий Медведев вручает Николаю Дроздову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 2011 год.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНиколай Дроздов является автором и соавтором многих телефильмов и видеофильмов о природе и животных. А кроме того, в последние годе он часто принимает участие в дубляже мультфильмов. Голос ученого можно услышать в таких лентах, как "Зверополис" и "В поисках Дори". На фото: Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва". 2016 год.
Николай Дроздов является автором и соавтором многих телефильмов и видеофильмов о природе и животных. А кроме того, в последние годе он часто принимает участие в дубляже мультфильмов. Голос ученого можно услышать в таких лентах, как "Зверополис" и "В поисках Дори". На фото: Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва". 2016 год.
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