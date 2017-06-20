Неутомимый путешественник и почетный эколог Николай Дроздов

Николай Дроздов является автором и соавтором многих телефильмов и видеофильмов о природе и животных. А кроме того, в последние годе он часто принимает участие в дубляже мультфильмов. Голос ученого можно услышать в таких лентах, как "Зверополис" и "В поисках Дори". На фото: Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва". 2016 год.