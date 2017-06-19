Крупные лесные пожары, бушующие на востоке Португалии, уже стали причиной гибели десятков человек. Последствия разгула стихи — в фотоленте Ria.ru.
Буйство огня: лесные пожары в Португалии
16:2319.06.2017
(обновлено: 16:25 19.06.2017)
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© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraЛесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.
Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.
© AP Photo / SICВсего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.
© AP Photo / SIC
Всего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.
© AFP 2017 / Miguel RiopaПожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.
Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.
© AFP 2017 / Miguel RiopaПричиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.
Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.
© REUTERS / Guillermo MartinezИз-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.
Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.
© REUTERS / Miguel VidalЖертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.
Жертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.
© AFP 2017 / Miguel RiopaБольшинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.
Большинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraШестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.
Шестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.
© REUTERS / Rafael MarchanteРоссийских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.
Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraИз-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.
Из-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraТочное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.
Точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraВ трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.
В трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.
© REUTERS / Rafael MarchanteВсего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.
Всего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraДва испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.
Два испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraТушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.
Тушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.
© REUTERS / Miguel VidalРостуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.
Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraПрезидент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.
Президент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.
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