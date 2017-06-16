В Китае вот уже более десяти лет активно ведутся работы по восстановлению одного из самых известных памятников мировой архитектуры — Великой китайской стены. Реставрация участка Цзянкоу — в фотоленте Ria.ru.
Как восстанавливают Великую китайскую стену
21:1916.06.2017
(обновлено: 21:27 16.06.2017)
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© REUTERS / Damir SagoljВеликая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всем ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.
Великая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всем ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.
© REUTERS / Damir SagoljНа протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.
На протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.
© REUTERS / Damir SagoljНесмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.
Несмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.
© REUTERS / Damir SagoljЧтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.
Чтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.
© REUTERS / Damir Sagolj"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.
"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.
© REUTERS / Damir SagoljГде это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.
Где это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.
© REUTERS / Damir SagoljЕсли подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.
Если подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.
© REUTERS / Damir Sagolj"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.
"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.
© REUTERS / Damir SagoljСложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.
Сложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.
© REUTERS / Damir SagoljИзвестный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.
Известный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.
© REUTERS / Damir Sagolj Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.
Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.
© REUTERS / Damir SagoljРабота продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.
Работа продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.
© REUTERS / Damir Sagolj На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.
На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.
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