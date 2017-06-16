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Как восстанавливают Великую китайскую стену

21:1916.06.2017
(обновлено: 21:27 16.06.2017)
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Мужчина отдыхает во время реконструкции Великой Китайской Стены
Реконструкция участка Великой Китайской Стены
Великая Китайская Стена
Транспортировка стройматериалов для реконструкции Великой Китайской Стены
Туман над Великой Китайской Стене
Реконструкция участка Великой Китайской Стены
Реконструкция участка Великой Китайской Стены
Рабочие несут инструменты для реконструкции Великой Китайской Стены
Реконструкция участка Великой Китайской Стены
Инженер, отвечающий за проект реконструкции участка Великой Китайской Стены
Рабочие во время реконструкции участка Великой Китайской Стены
Рабочие отдыхают в перерыве реконструкции участка Великой Китайской Стены
Участок Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir SagoljВеликая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всем ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.Мужчина отдыхает во время реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Великая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всем ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.
© REUTERS / Damir SagoljНа протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
На протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.
© REUTERS / Damir SagoljНесмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.Великая Китайская Стена
© REUTERS / Damir Sagolj
Несмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.
© REUTERS / Damir SagoljЧтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.Транспортировка стройматериалов для реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Чтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.
© REUTERS / Damir Sagolj"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.Туман над Великой Китайской Стене
© REUTERS / Damir Sagolj
"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.
© REUTERS / Damir SagoljГде это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Где это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.
© REUTERS / Damir SagoljЕсли подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Если подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.
© REUTERS / Damir Sagolj"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.Рабочие несут инструменты для реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.
© REUTERS / Damir SagoljСложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Сложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.
© REUTERS / Damir SagoljИзвестный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.Инженер, отвечающий за проект реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Известный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.
© REUTERS / Damir Sagolj Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.Рабочие во время реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.
© REUTERS / Damir SagoljРабота продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.Рабочие отдыхают в перерыве реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Работа продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.
© REUTERS / Damir Sagolj На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.Участок Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.
Мужчина отдыхает во время реконструкции Великой Китайской СтеныКак восстанавливают Великую китайскую стену21:1916.06.2017
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В Китае вот уже более десяти лет активно ведутся работы по восстановлению одного из самых известных памятников мировой архитектуры — Великой китайской стены. Реставрация участка Цзянкоу  — в фотоленте Ria.ru.

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