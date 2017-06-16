Как восстанавливают Великую китайскую стену

Несмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.