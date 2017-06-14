Накануне открытия Кубка Конфедерации РИА Новости вспомнили имена самых титулованных футболистов, которые приедут на турнир в Россию. Десять звезд мирового футбола — в фотоленте Ria.ru.
Десять звезд мирового футбола, которые сыграют на Кубке Конфедераций
13:4314.06.2017
(обновлено: 13:44 14.06.2017)
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© AFP 2017 / Javier SorianoЛучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии выступить на Кубке Конфедераций-2017.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии выступить на Кубке Конфедераций-2017.
© AP Photo / DPA/ Matthias BalkДвукратный победитель кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию", универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке Конфедераций сыграет за сборную Чили.
© AP Photo / DPA/ Matthias Balk
Двукратный победитель кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию", универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке Конфедераций сыграет за сборную Чили.
© AP Photo / Paul WhiteНа турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
© AP Photo / Paul White
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВоспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке Конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке Конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
© AP Photo / Tertius PickardВ состав сборной Австралии на Кубке Конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл.
© AP Photo / Tertius Pickard
В состав сборной Австралии на Кубке Конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл.
© AP Photo / Francisco SecoТрехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке Конфедерации сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
© AP Photo / Francisco Seco
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке Конфедерации сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
© AP Photo / Matthias SchraderДвукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке Конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
© AP Photo / Matthias Schrader
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке Конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
© AP Photo / Frank AugsteinЧемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
© AP Photo / Frank Augstein
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
© AFP 2017 / Martin BureauПобедитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке Конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке Конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
© AFP 2017 / Yuri CortezС капитанской повязкой на Кубке Конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка, игрок клуба "Атлас" и защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.
С капитанской повязкой на Кубке Конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка, игрок клуба "Атлас" и защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.
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