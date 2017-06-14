Десять звезд мирового футбола, которые сыграют на Кубке Конфедераций

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Двукратный победитель кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию", универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке Конфедераций сыграет за сборную Чили.