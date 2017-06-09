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В Москве выступили лучшие танцоры мира

14:0609.06.2017
(обновлено: 14:07 09.06.2017)
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Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Троелс Багер и Ина Желязкова (Дания) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Крейг Смит и Андреа Харвей (ЮАР) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Владимир Карпов и Мария Тзапташвили (Россия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Николай Черемухин и Виктория (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Мария Тзапташвили (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Крейг Смит и Андреа Харвей (ЮАР) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Катюша Демидова (США) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Эмануэле Солльди и Элиза Насато (Италия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Ансамбль Тодес Аллы Духовой выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШоу "Звездный дуэт - Легенды танца" прошло 8 июня в Государственном Кремлевском дворце в Москве.Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Шоу "Звездный дуэт - Легенды танца" прошло 8 июня в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ шоу приняли участие победители международных танцевальных фестивалей и спортивных соревнований по бальным танцам, многократные чемпионы мира и Европы.Троелс Багер и Ина Желязкова (Дания) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В шоу приняли участие победители международных танцевальных фестивалей и спортивных соревнований по бальным танцам, многократные чемпионы мира и Европы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа паркете Кремлевского дворца выступили танцоры из России, Азербайджана, США, Италии, Дании и Южно-Африканской Республики.Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На паркете Кремлевского дворца выступили танцоры из России, Азербайджана, США, Италии, Дании и Южно-Африканской Республики.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСаундтреки для выступлений танцоров были созданы американским певцом и композитором Майклом Найтом специально для шоу.Крейг Смит и Андреа Харвей (ЮАР) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Саундтреки для выступлений танцоров были созданы американским певцом и композитором Майклом Найтом специально для шоу.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ конце вечера любой зритель мог выйти на паркет и исполнить свой танец-импровизацию при поддержке лучших танцоров мира.Владимир Карпов и Мария Тзапташвили (Россия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В конце вечера любой зритель мог выйти на паркет и исполнить свой танец-импровизацию при поддержке лучших танцоров мира.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление чемпионов России и трехкратных вице-чемпионов мира по латиноамериканскому формейшну команда "Дуэт".Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выступление чемпионов России и трехкратных вице-чемпионов мира по латиноамериканскому формейшну команда "Дуэт".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДуэт, выступающих за США, восьмикратные чемпионы мира Арунас Бижокас и Катюша Демидова.Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Дуэт, выступающих за США, восьмикратные чемпионы мира Арунас Бижокас и Катюша Демидова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЧемпионы многочисленных турниров среди "профессионалов" Николай Черемухин и Виктория, выступающие за США.Николай Черемухин и Виктория (США) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Чемпионы многочисленных турниров среди "профессионалов" Николай Черемухин и Виктория, выступающие за США.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМария Тзапташвили, выступающая в дуэте с Владимиром Карповым, является чемпионкой мира по Free Style и обладательницей Кубка Европы и мира по латиноамериканским танцам WDSF.Мария Тзапташвили (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мария Тзапташвили, выступающая в дуэте с Владимиром Карповым, является чемпионкой мира по Free Style и обладательницей Кубка Европы и мира по латиноамериканским танцам WDSF.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление команды формейшен "Дуэт" из России.Команда формейшен Дуэт (Россия) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выступление команды формейшен "Дуэт" из России.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКрейг Смит и Андреа Харвей из ЮАР являются представителями танцевального направления exhibition.Крейг Смит и Андреа Харвей (ЮАР) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Крейг Смит и Андреа Харвей из ЮАР являются представителями танцевального направления exhibition.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКатюша Демидова, представляющая США, на шоу "Звездный дуэт - Легенды танца!".Катюша Демидова (США) выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Катюша Демидова, представляющая США, на шоу "Звездный дуэт - Легенды танца!".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОдна из самых успешных танцевальных пар сезона 2016/2017, итальянцы Эмануэле Солльди и Элиза Насато.Эмануэле Солльди и Элиза Насато (Италия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Одна из самых успешных танцевальных пар сезона 2016/2017, итальянцы Эмануэле Солльди и Элиза Насато.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа шоу выступили участники ансамбля "Тодес" Аллы Духовой.Ансамбль Тодес Аллы Духовой выступает на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На шоу выступили участники ансамбля "Тодес" Аллы Духовой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПобедители чемпионата Российского танцевального союза-2017 по профессионалам в латиноамериканской программе Кирилл Белоруков и Полина Телешова из России.Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Победители чемпионата Российского танцевального союза-2017 по профессионалам в латиноамериканской программе Кирилл Белоруков и Полина Телешова из России.
Троелс Багер и Ина Желязкова (Дания) выступают на шоу Звездный Дуэт - Легенды Танца! в Кремлевском Дворце в МосквеВ Москве выступили лучшие танцоры мира14:0609.06.2017
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В Москве прошло шоу "Звездный дуэт", на котором выступили самые сильные танцевальные пары со всего мира. Танцы профессионалов — в фотоленте Ria.ru

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