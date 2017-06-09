Юлия Хрущева погибла в четверг вечером в Москве. Какой была внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС — в фотоленте Ria.ru.
Юлия Хрущева: внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС
12:1009.06.2017
(обновлено: 12:11 09.06.2017)
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© РИА Новости / Андрей СоломоновПерейти в фотобанкЮлия Леонидовна Хрущева погибла 8 июня в Москве. Она попала под электричку на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Ей было 77 лет.
Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.
Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.
Юлия Леонидовна Хрущева погибла 8 июня в Москве. Она попала под электричку на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Ей было 77 лет.
Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.
Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЮлия Хрущева была дочерью сына Никиты Сергеевича от первого брака.
Юлия Хрущева была дочерью сына Никиты Сергеевича от первого брака.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЕе мать Любовь Илларионовна Сизых в 1943 году была обвинена в шпионаже и отправлена в лагеря. На фото: Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией. 1967 год.
Ее мать Любовь Илларионовна Сизых в 1943 году была обвинена в шпионаже и отправлена в лагеря. На фото: Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией. 1967 год.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВ том же году ее отец военный летчик Леонид Хрущев погиб в воздушном бою. На фото: Юлия Хрущева с Радой Аджубей (Хрущева), дочерью Ксенией и сыном Рады Иваном Аджубеем.
В том же году ее отец военный летчик Леонид Хрущев погиб в воздушном бою. На фото: Юлия Хрущева с Радой Аджубей (Хрущева), дочерью Ксенией и сыном Рады Иваном Аджубеем.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкПосле гибели сына Никита Сергеевич Хрущев усыновил Юлию.
После гибели сына Никита Сергеевич Хрущев усыновил Юлию.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкТретья жена Хрущева Нина Петровна Кухарук, по сути, заменила Юлии сосланную мать. На фото: дочери Никиты Хрущева Рада и Юлия и правнучка Ксения на вечере, посвященном дню рождения Н. С. Хрущева в Центральном Доме кинематографистов.
Третья жена Хрущева Нина Петровна Кухарук, по сути, заменила Юлии сосланную мать. На фото: дочери Никиты Хрущева Рада и Юлия и правнучка Ксения на вечере, посвященном дню рождения Н. С. Хрущева в Центральном Доме кинематографистов.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВ квартире у Юлии Хрущевой висела графическая картина, подаренная ей Эрнстом Неизвестным. Именно он сделал скульптурный памятник, который стоит на могиле Никиты Хрущева на Новодевичьем кладбище.
В квартире у Юлии Хрущевой висела графическая картина, подаренная ей Эрнстом Неизвестным. Именно он сделал скульптурный памятник, который стоит на могиле Никиты Хрущева на Новодевичьем кладбище.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЮлия Хрущева и Михаил Швыдкой на открытии выставки "Хрущев. К 120-летию со дня рождения" в 2014 году.
Юлия Хрущева и Михаил Швыдкой на открытии выставки "Хрущев. К 120-летию со дня рождения" в 2014 году.
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