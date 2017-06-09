Юлия Хрущева: внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС

Юлия Леонидовна Хрущева погибла 8 июня в Москве. Она попала под электричку на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Ей было 77 лет.



Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.