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Юлия Хрущева: внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС

12:1009.06.2017
(обновлено: 12:11 09.06.2017)
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Юлия Хрущева
Юлия Хрущева на Новодевичьем кладбище
Никита Хрущев с дочерью Юлией
Юлия Хрущева с членами семьи
Юлия Хрущева в своей квартире
Дочери и правнучка Никиты Хрущева
Юлия Хрущева в своей квартире
Михаил Швыдкой и дочь Никиты Хрущева Юлия на открытии выставки Хрущев. К 120-летию со дня рождения
© РИА Новости / Андрей СоломоновПерейти в фотобанкЮлия Леонидовна Хрущева погибла 8 июня в Москве. Она попала под электричку на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Ей было 77 лет.

Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.Юлия Хрущева
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Юлия Леонидовна Хрущева погибла 8 июня в Москве. Она попала под электричку на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Ей было 77 лет.

Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЮлия Хрущева была дочерью сына Никиты Сергеевича от первого брака.Юлия Хрущева на Новодевичьем кладбище
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Юлия Хрущева была дочерью сына Никиты Сергеевича от первого брака.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЕе мать Любовь Илларионовна Сизых в 1943 году была обвинена в шпионаже и отправлена в лагеря. На фото: Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией. 1967 год.Никита Хрущев с дочерью Юлией
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Ее мать Любовь Илларионовна Сизых в 1943 году была обвинена в шпионаже и отправлена в лагеря. На фото: Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией. 1967 год.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВ том же году ее отец военный летчик Леонид Хрущев погиб в воздушном бою. На фото: Юлия Хрущева с Радой Аджубей (Хрущева), дочерью Ксенией и сыном Рады Иваном Аджубеем.Юлия Хрущева с членами семьи
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
В том же году ее отец военный летчик Леонид Хрущев погиб в воздушном бою. На фото: Юлия Хрущева с Радой Аджубей (Хрущева), дочерью Ксенией и сыном Рады Иваном Аджубеем.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкПосле гибели сына Никита Сергеевич Хрущев усыновил Юлию.Юлия Хрущева в своей квартире
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
После гибели сына Никита Сергеевич Хрущев усыновил Юлию.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкТретья жена Хрущева Нина Петровна Кухарук, по сути, заменила Юлии сосланную мать. На фото: дочери Никиты Хрущева Рада и Юлия и правнучка Ксения на вечере, посвященном дню рождения Н. С. Хрущева в Центральном Доме кинематографистов.Дочери и правнучка Никиты Хрущева
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Третья жена Хрущева Нина Петровна Кухарук, по сути, заменила Юлии сосланную мать. На фото: дочери Никиты Хрущева Рада и Юлия и правнучка Ксения на вечере, посвященном дню рождения Н. С. Хрущева в Центральном Доме кинематографистов.
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВ квартире у Юлии Хрущевой висела графическая картина, подаренная ей Эрнстом Неизвестным. Именно он сделал скульптурный памятник, который стоит на могиле Никиты Хрущева на Новодевичьем кладбище.Юлия Хрущева в своей квартире
© РИА Новости / А. Соломонов
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В квартире у Юлии Хрущевой висела графическая картина, подаренная ей Эрнстом Неизвестным. Именно он сделал скульптурный памятник, который стоит на могиле Никиты Хрущева на Новодевичьем кладбище.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЮлия Хрущева и Михаил Швыдкой на открытии выставки "Хрущев. К 120-летию со дня рождения" в 2014 году.Михаил Швыдкой и дочь Никиты Хрущева Юлия на открытии выставки Хрущев. К 120-летию со дня рождения
© РИА Новости / Владимир Песня
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Юлия Хрущева и Михаил Швыдкой на открытии выставки "Хрущев. К 120-летию со дня рождения" в 2014 году.
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Юлия Хрущева погибла в четверг вечером в Москве. Какой была внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС — в фотоленте Ria.ru.

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