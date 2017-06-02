Первая в Москве буддийская церемония благословения животных

© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино

Сам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. По легенде, он однажды увидел, как один человек приносит животных в жертву богам. Тогда Будда предложил себя в качестве жертвы, лишь бы их спасти.