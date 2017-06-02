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Первая в Москве буддийская церемония благословения животных

19:3302.06.2017
(обновлено: 19:39 02.06.2017)
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Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиновВ Москве впервые прошла буддийская церемония благословения животных.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудинов
В Москве впервые прошла буддийская церемония благословения животных.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноРитуал провел лама Сопо Ринпоче – известный ученик Далай-Ламы XIVБудийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Ритуал провел лама Сопо Ринпоче – известный ученик Далай-Ламы XIV
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноБолее 400 москвичей принесли на обряд своих домашних питомцев.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Более 400 москвичей принесли на обряд своих домашних питомцев.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноВ буддизме говорится, что у любого существа есть не только нынешняя жизнь, но и нескончаемая череда жизней, прошлых и будущих.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
В буддизме говорится, что у любого существа есть не только нынешняя жизнь, но и нескончаемая череда жизней, прошлых и будущих.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноБуддисты верят, что обряд поможет животным как в их нынешней жизни, так и в последующих.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Буддисты верят, что обряд поможет животным как в их нынешней жизни, так и в последующих.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноСам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. По легенде, он однажды увидел, как один человек приносит животных в жертву богам. Тогда Будда предложил себя в качестве жертвы, лишь бы их спасти.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Сам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. По легенде, он однажды увидел, как один человек приносит животных в жертву богам. Тогда Будда предложил себя в качестве жертвы, лишь бы их спасти.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноТакой обряд Сопо Ринпоче проводит по всему миру, благословляя, в том числе, лошадей, оленей, воробьев, рыб и осьминогов.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Такой обряд Сопо Ринпоче проводит по всему миру, благословляя, в том числе, лошадей, оленей, воробьев, рыб и осьминогов.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноЛама Сопо Ринпоче утверждает, что домашние животные в прошлых жизнях могли приходиться своим владельцам родственниками или друзьями.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Лама Сопо Ринпоче утверждает, что домашние животные в прошлых жизнях могли приходиться своим владельцам родственниками или друзьями.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноПомимо самого благословения животных, организаторы мероприятия устроили выставку кошек из приютов. Из них 13 обрели новых хозяев.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Помимо самого благословения животных, организаторы мероприятия устроили выставку кошек из приютов. Из них 13 обрели новых хозяев.
Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичейПервая в Москве буддийская церемония благословения животных19:3302.06.2017
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