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Лучшие фото недели: открытие ПМЭФ и закрытие Каннского кинофестиваля

12:4002.06.2017
(обновлено: 12:42 02.06.2017)
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Модель Наоми Кэмпбелл и основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне. 1 июня 2017
На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
Петербургский международный экономический форум. День первый
Бангладешцы идут домой после ночи проведенной в приюте Кокс-базар
Участники пятого Всероссийского Велопарада в Москве. 28 мая 2017
Фестиваль Холи в Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. 29 мая 2017
На участке смешивания базальта и гипса для производства цемента на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартуса
Канцлер Германии Ангела Меркель во время фестиваля в Мюнхене, Германия. 28 мая 2017
Салют в честь празднования Дня пограничника
Мальчик во время священного месяца Рамадан в Карачи
Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве
Женщины на автобусной остановке в Мадриде, Испания
Столкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла
Мусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии
Участница Гонки героев, проходящей на территории арт-парка Штыковские пруды в Приморском крае
Горящий автобус у станции московского метро Юго-Западная на проспекте Вернадского
Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Показательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза Капитан Кремс во Владивостокском морском торговом порту
Певица Полина Гагарина на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Разрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.
Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в районе Занджили в Мосуле
Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7
Артисты во время гала-концерта звезд российского балета в Михайловском театре в рамках культурной программы ПМЭФ
Спортсмены во время заезда гонки на 500 миль Индианаполиса
Грид-герлз во время Гран-при Монако
Запуск поезда Северная Пальмира по маршруту Санкт-Петербург - Адлер
Участницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите
Игрок ФК Арсенал Мусса Думбия в стыковом матче против ФК Енисей
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКреативный директор компании "Подиум-маркет" Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл перед стартом благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".Модель Наоми Кэмпбелл и основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Креативный директор компании "Подиум-маркет" Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл перед стартом благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне.
© REUTERS / Omar SobhaniВ результате мощного взрыва в самом центре Кабула погибли сто человек, еще 600 получили ранения.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© REUTERS / Omar Sobhani
В результате мощного взрыва в самом центре Кабула погибли сто человек, еще 600 получили ранения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники Санкт-Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© AP PhotoБангладешцы возвращаются домой после ночи в приюте Кокс-базар, куда они вынуждены были поехать из-за тропического шторма, обрушившегося на юг страны.Бангладешцы идут домой после ночи проведенной в приюте Кокс-базар
© AP Photo
Бангладешцы возвращаются домой после ночи в приюте Кокс-базар, куда они вынуждены были поехать из-за тропического шторма, обрушившегося на юг страны.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУчастники пятого Всероссийского велопарада в Москве.Участники пятого Всероссийского Велопарада в Москве. 28 мая 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Участники пятого Всероссийского велопарада в Москве.
© REUTERS / Albert GeaФестиваль красок Холи в Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной.Фестиваль Холи в Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной
© REUTERS / Albert Gea
Фестиваль красок Холи в Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в парке у дворца Большой Трианон в Версале.Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в парке у дворца Большой Трианон в Версале.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех, где происходит смешивание базальта и гипса, на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартус.На участке смешивания базальта и гипса для производства цемента на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех, где происходит смешивание базальта и гипса, на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартус.
© REUTERS / Michaela RehleКанцлер Германии Ангела Меркель на пивном фестивале в Мюнхене.Канцлер Германии Ангела Меркель во время фестиваля в Мюнхене, Германия. 28 мая 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
Канцлер Германии Ангела Меркель на пивном фестивале в Мюнхене.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСалют в честь празднования Дня пограничника.Салют в честь празднования Дня пограничника
© РИА Новости / Александр Вильф
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Салют в честь празднования Дня пограничника.
© REUTERS / Akhtar SoomroПакистанский мальчик на благотворительном пункте раздачи еды в Карачи.Мальчик во время священного месяца Рамадан в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
Пакистанский мальчик на благотворительном пункте раздачи еды в Карачи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве.Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве.
© AP Photo / Paul WhiteАвтобусная остановка в Мадриде, Испания.Женщины на автобусной остановке в Мадриде, Испания
© AP Photo / Paul White
Автобусная остановка в Мадриде, Испания.
© REUTERS / Carlos Eduardo RamirezСтолкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла.Столкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла
© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez
Столкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла.
© REUTERS / Darren WhitesideМусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии.Мусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии
© REUTERS / Darren Whiteside
Мусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастница "Гонки героев", проходящей на территории арт-парка "Штыковские пруды" в Приморском крае.Участница Гонки героев, проходящей на территории арт-парка Штыковские пруды в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участница "Гонки героев", проходящей на территории арт-парка "Штыковские пруды" в Приморском крае.
© РИА Новости / Эмин ДжафаровПерейти в фотобанкГорящий автобус у станции московского метро "Юго-Западная" на проспекте Вернадского в Москве.Горящий автобус у станции московского метро Юго-Западная на проспекте Вернадского
© РИА Новости / Эмин Джафаров
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Горящий автобус у станции московского метро "Юго-Западная" на проспекте Вернадского в Москве.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАмериканская актриса Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Американская актриса Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоказательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза "Капитан Кремс" во Владивостокском морском торговом порту.Показательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза Капитан Кремс во Владивостокском морском торговом порту
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Показательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза "Капитан Кремс" во Владивостокском морском торговом порту.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на церемонии вручения VII музыкальной премии телеканала "RU.TV"Певица Полина Гагарина на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Полина Гагарина выступает на церемонии вручения VII музыкальной премии телеканала "RU.TV"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРазрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.Разрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Разрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.
© AFP 2017 / Karim SahibИракские военные штурмуют район в западном Мосуле, подконтрольный боевикам ИГ (террористическая организация запрещена на территории России).Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в районе Занджили в Мосуле
© AFP 2017 / Karim Sahib
Иракские военные штурмуют район в западном Мосуле, подконтрольный боевикам ИГ (террористическая организация запрещена на территории России).
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПервая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7 в сицилийский город Катания.Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7 в сицилийский город Катания.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГала-концерт звезд российского балета в Михайловском театре, прошедший в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.Артисты во время гала-концерта звезд российского балета в Михайловском театре в рамках культурной программы ПМЭФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Гала-концерт звезд российского балета в Михайловском театре, прошедший в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр РомановПерейти в фотобанкЗаезд гонки "500 миль Индианаполиса".Спортсмены во время заезда гонки на 500 миль Индианаполиса
© РИА Новости / Александр Романов
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Заезд гонки "500 миль Индианаполиса".
© REUTERS / Max RossiГрид-герлз во время гонки Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.Грид-герлз во время Гран-при Монако
© REUTERS / Max Rossi
Грид-герлз во время гонки Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗапуск поезда "Северная Пальмира" по маршруту Санкт-Петербург - Адлер. Поезд оформлен тематическими материалами к Году экологии в России.Запуск поезда Северная Пальмира по маршруту Санкт-Петербург - Адлер
© РИА Новости / Максим Блинов
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Запуск поезда "Северная Пальмира" по маршруту Санкт-Петербург - Адлер. Поезд оформлен тематическими материалами к Году экологии в России.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите.Участницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкИгрок "Арсенала" Мусса Думбия в стыковом матче за право участия в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги между клубами "Арсенал" (Тула) и "Енисей" (Красноярск).Игрок ФК Арсенал Мусса Думбия в стыковом матче против ФК Енисей
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Игрок "Арсенала" Мусса Думбия в стыковом матче за право участия в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги между клубами "Арсенал" (Тула) и "Енисей" (Красноярск).
Грид-герлз во время Гран-при МонакоЛучшие фото недели: открытие ПМЭФ и закрытие Каннского кинофестиваля12:4002.06.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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