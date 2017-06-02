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Лучшие фото недели: открытие ПМЭФ и закрытие Каннского кинофестиваля
12:4002.06.2017
(обновлено: 12:42 02.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКреативный директор компании "Подиум-маркет" Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл перед стартом благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
Креативный директор компании "Подиум-маркет" Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл перед стартом благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в Константиновском дворце в Стрельне.
© REUTERS / Omar SobhaniВ результате мощного взрыва в самом центре Кабула погибли сто человек, еще 600 получили ранения.
В результате мощного взрыва в самом центре Кабула погибли сто человек, еще 600 получили ранения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Участники Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© AP PhotoБангладешцы возвращаются домой после ночи в приюте Кокс-базар, куда они вынуждены были поехать из-за тропического шторма, обрушившегося на юг страны.
© AP Photo
Бангладешцы возвращаются домой после ночи в приюте Кокс-базар, куда они вынуждены были поехать из-за тропического шторма, обрушившегося на юг страны.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в парке у дворца Большой Трианон в Версале.
Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в парке у дворца Большой Трианон в Версале.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех, где происходит смешивание базальта и гипса, на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартус.
Цех, где происходит смешивание базальта и гипса, на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартус.
© AP Photo / Paul WhiteАвтобусная остановка в Мадриде, Испания.
© AP Photo / Paul White
Автобусная остановка в Мадриде, Испания.
© REUTERS / Carlos Eduardo RamirezСтолкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла.
Столкновение полиции с демонстрантами в Сан-Кристобале, Венесуэла.
© REUTERS / Darren WhitesideМусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии.
Мусульманские рабочие и владельцы магазинов во время пятничной молитвы на текстильном рынке в Индонезии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастница "Гонки героев", проходящей на территории арт-парка "Штыковские пруды" в Приморском крае.
Участница "Гонки героев", проходящей на территории арт-парка "Штыковские пруды" в Приморском крае.
© РИА Новости / Эмин ДжафаровПерейти в фотобанкГорящий автобус у станции московского метро "Юго-Западная" на проспекте Вернадского в Москве.
Горящий автобус у станции московского метро "Юго-Западная" на проспекте Вернадского в Москве.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАмериканская актриса Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская актриса Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоказательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза "Капитан Кремс" во Владивостокском морском торговом порту.
Показательное занятие по погрузке военной техники на борт сухогруза "Капитан Кремс" во Владивостокском морском торговом порту.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на церемонии вручения VII музыкальной премии телеканала "RU.TV"
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии вручения VII музыкальной премии телеканала "RU.TV"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРазрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.
Разрушенная ураганом пирамида Александра Голода в Истринском районе Московской области.
© AFP 2017 / Karim SahibИракские военные штурмуют район в западном Мосуле, подконтрольный боевикам ИГ (террористическая организация запрещена на территории России).
Иракские военные штурмуют район в западном Мосуле, подконтрольный боевикам ИГ (террористическая организация запрещена на территории России).
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПервая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7 в сицилийский город Катания.
Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7 в сицилийский город Катания.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГала-концерт звезд российского балета в Михайловском театре, прошедший в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.
Гала-концерт звезд российского балета в Михайловском театре, прошедший в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.
© REUTERS / Max RossiГрид-герлз во время гонки Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.
Грид-герлз во время гонки Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗапуск поезда "Северная Пальмира" по маршруту Санкт-Петербург - Адлер. Поезд оформлен тематическими материалами к Году экологии в России.
Запуск поезда "Северная Пальмира" по маршруту Санкт-Петербург - Адлер. Поезд оформлен тематическими материалами к Году экологии в России.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите.
Участницы праздничного концерта в честь Дня защиты детей в Чите.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкИгрок "Арсенала" Мусса Думбия в стыковом матче за право участия в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги между клубами "Арсенал" (Тула) и "Енисей" (Красноярск).
Игрок "Арсенала" Мусса Думбия в стыковом матче за право участия в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги между клубами "Арсенал" (Тула) и "Енисей" (Красноярск).
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