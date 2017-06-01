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Лучшие фото РИА Новости, май 2017 года
11:5701.06.2017
(обновлено: 11:58 01.06.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки футбольного клуба "Локомотив" выступают в перерыве матче 28-го тура чемпионата России.
Девушки из группы поддержки футбольного клуба "Локомотив" выступают в перерыве матче 28-го тура чемпионата России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУлица Новосибирского Академгородка после майского снегопада.
Улица Новосибирского Академгородка после майского снегопада.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин перед началом гала-матча Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Президент России Владимир Путин перед началом гала-матча Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в небе над российской столицей.
Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в небе над российской столицей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастница мотофестиваля "Москва - город мотоциклистов" на проспекте Сахарова в Москве.
Участница мотофестиваля "Москва - город мотоциклистов" на проспекте Сахарова в Москве.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Вратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 во время празднования последнего звонка на площади имени Ленина в Чите.
Выпускники школы № 21 во время празднования последнего звонка на площади имени Ленина в Чите.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.
Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.
Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
Участники фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлавы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале.
Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.
Участники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава российского государства Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.
Глава российского государства Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.
© РИА Новости / Евгений Одиноков/POOLПерейти в фотобанкНа Замоскворецкой линии Московского метрополитена появился тематический поезд "Времена и эпохи".
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена появился тематический поезд "Времена и эпохи".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке юбилейного Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке юбилейного Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкПосле реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала нерпенок Крошик вернулся в родную стихию Ладожского озера.
После реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала нерпенок Крошик вернулся в родную стихию Ладожского озера.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкСветофор, поврежденный ураганом, в районе Тверской улицы в Москве.
Светофор, поврежденный ураганом, в районе Тверской улицы в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Ксения Лисанская играет Анну Вторую в спектакле "Семь смертных грехов" в театре "Геликон-опера".
Актриса Ксения Лисанская играет Анну Вторую в спектакле "Семь смертных грехов" в театре "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в московском Гостином дворе.
Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в московском Гостином дворе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
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