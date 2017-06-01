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Лучшие фото РИА Новости, май 2017 года

11:5701.06.2017
(обновлено: 11:58 01.06.2017)
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Девушки из группы поддержки Локомотива в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Локомотив и ФК Оренбург
Жители на улице после снегопада в Новосибирском Академгородке
Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Участница мотофестиваля Москва - город мотоциклистов на проспекте Сахарова в Москве
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже
Вратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России
Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
Спортсмены во время заезда гонки на 500 миль Индианаполиса
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. 10 мая 2017
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже
Участники фестиваля русского фольклора Каравон в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Велосипедистки из Штутгарта в Кельне
Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
Международный деловой центр Москва-Сити в Москве
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
Участники костюмированного мероприятия в вагоне брендированного поезда фестиваля Времена и эпохи в Московском метрополитене
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве
Актриса Ксения Лисанская в роли Анны II в сцене из спектакля Семь смертных грехов в театре Геликон-опера в Москве
Живописный мост через Москву-реку
Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в Гостином дворе в Москве
Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки футбольного клуба "Локомотив" выступают в перерыве матче 28-го тура чемпионата России.Девушки из группы поддержки Локомотива в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Локомотив и ФК Оренбург
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Девушки из группы поддержки футбольного клуба "Локомотив" выступают в перерыве матче 28-го тура чемпионата России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУлица Новосибирского Академгородка после майского снегопада.Жители на улице после снегопада в Новосибирском Академгородке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Улица Новосибирского Академгородка после майского снегопада.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин перед началом гала-матча Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин перед началом гала-матча Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в небе над российской столицей.Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в небе над российской столицей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастница мотофестиваля "Москва - город мотоциклистов" на проспекте Сахарова в Москве.Участница мотофестиваля Москва - город мотоциклистов на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участница мотофестиваля "Москва - город мотоциклистов" на проспекте Сахарова в Москве.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.Вратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Германии Томас Грайсс и игрок сборной России Владислав Наместников во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 во время празднования последнего звонка на площади имени Ленина в Чите.Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускники школы № 21 во время празднования последнего звонка на площади имени Ленина в Чите.
© РИА Новости / Александр РомановПерейти в фотобанкЗаезд гонки "500 миль Индианаполиса" в США.Спортсмены во время заезда гонки на 500 миль Индианаполиса
© РИА Новости / Александр Романов
Перейти в фотобанк
Заезд гонки "500 миль Индианаполиса" в США.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. 10 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.Участники фестиваля русского фольклора Каравон в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлавы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале.Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВелосипедистки из Штутгарта в Кельне.Велосипедистки из Штутгарта в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Велосипедистки из Штутгарта в Кельне.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити".Международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Международный деловой центр "Москва-Сити".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава российского государства Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава российского государства Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.
© РИА Новости / Евгений Одиноков/POOLПерейти в фотобанкНа Замоскворецкой линии Московского метрополитена появился тематический поезд "Времена и эпохи".Участники костюмированного мероприятия в вагоне брендированного поезда фестиваля Времена и эпохи в Московском метрополитене
© РИА Новости / Евгений Одиноков/POOL
Перейти в фотобанк
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена появился тематический поезд "Времена и эпохи".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке юбилейного Каннского международного кинофестиваля.Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке юбилейного Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкПосле реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала нерпенок Крошик вернулся в родную стихию Ладожского озера.Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
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После реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала нерпенок Крошик вернулся в родную стихию Ладожского озера.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкСветофор, поврежденный ураганом, в районе Тверской улицы в Москве.Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Светофор, поврежденный ураганом, в районе Тверской улицы в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Ксения Лисанская играет Анну Вторую в спектакле "Семь смертных грехов" в театре "Геликон-опера".Актриса Ксения Лисанская в роли Анны II в сцене из спектакля Семь смертных грехов в театре Геликон-опера в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актриса Ксения Лисанская играет Анну Вторую в спектакле "Семь смертных грехов" в театре "Геликон-опера".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид сверху на Живописный мост через Москву-реку.Живописный мост через Москву-реку
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид сверху на Живописный мост через Москву-реку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в московском Гостином дворе.Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в московском Гостином дворе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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