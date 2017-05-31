Самые популярные спортсмены мира

Американский телеканал ESPN составил рейтинг популярности звезд мирового спорта. Формула, по которой аналитики выбрали сто самых популярных спортсменов, включала в себя данные по количеству подписчиков у звезд в соцсетях, по запросам имен в интернет-поисковиках, а также их доходы от рекламных контрактов. Самые популярные спортсмены планеты — в фотоленте Ria.ru.

