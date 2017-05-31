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Самые популярные спортсмены мира

12:4731.05.2017
(обновлено: 12:51 31.05.2017)
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Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
Игрок Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
Теннисист Роджер Федерер
Гольфист Фил Микельсон
Игрок сборной Бразилии Неймар
Усэйн Болт на XXXI летних Олимпийских играх
Игрок Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
Рафаэль Надаль в матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Бенуа Пэр
Гольфист Тайгер Вудс
Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaПервое место в списке телеканала ESPN занял капитан сборной Португалии по футболу, нападающий мадридского клуба "Реал" Криштиану Роналду.Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Первое место в списке телеканала ESPN занял капитан сборной Португалии по футболу, нападающий мадридского клуба "Реал" Криштиану Роналду.
© AP Photo / Tony DejakВторое место в рейтинге занял американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА "Кливленд Кавальерс", Леброн Джеймс.Игрок Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
© AP Photo / Tony Dejak
Второе место в рейтинге занял американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА "Кливленд Кавальерс", Леброн Джеймс.
© AP Photo / Manu FernandezНападающий футбольного клуба "Барселона", капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял третью позицию рейтинга телеканала ESPN.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AP Photo / Manu Fernandez
Нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял третью позицию рейтинга телеканала ESPN.
© AFP 2017 / Frederic J BrownОбладатель 18 титулов на турнирах Большого шлема и 26 побед на турнирах серии "Мастерс" швейцарский теннисист Роджер Федерер находится на четвертой позиции рейтинга популярности мировых спортсменов.Теннисист Роджер Федерер
© AFP 2017 / Frederic J Brown
Обладатель 18 титулов на турнирах Большого шлема и 26 побед на турнирах серии "Мастерс" швейцарский теннисист Роджер Федерер находится на четвертой позиции рейтинга популярности мировых спортсменов.
© AP Photo / Eric GayПятое место рейтинга телеканала ESPN занимает американский гольфист, пятикратный победитель турниров "Мэйджор" Фил Микельсон.Гольфист Фил Микельсон
© AP Photo / Eric Gay
Пятое место рейтинга телеканала ESPN занимает американский гольфист, пятикратный победитель турниров "Мэйджор" Фил Микельсон.
© AFP 2017 / Miguel Schincariol Еще один игрок клуба "Барселона", нападающий сборной Бразилии и действующий Олимпийский чемпион Неймар находится на шестой позиции рейтинга.Игрок сборной Бразилии Неймар
© AFP 2017 / Miguel Schincariol
Еще один игрок клуба "Барселона", нападающий сборной Бразилии и действующий Олимпийский чемпион Неймар находится на шестой позиции рейтинга.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЛегендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт занял седьмую строчку рейтинга самых популярных спортсменов мира.Усэйн Болт на XXXI летних Олимпийских играх
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Легендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт занял седьмую строчку рейтинга самых популярных спортсменов мира.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНа восьмом месте рейтинга - американский баскетболист, игрок национальной сборной США, выступающий за команду НБА "Голден Стэйт Уорриорз", Кевин Дюрант.Игрок Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
На восьмом месте рейтинга - американский баскетболист, игрок национальной сборной США, выступающий за команду НБА "Голден Стэйт Уорриорз", Кевин Дюрант.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк"Король грунта", победитель 14 турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль занял девятую позицию в рейтинге телеканала ESPN.Рафаэль Надаль в матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Бенуа Пэр
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Король грунта", победитель 14 турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль занял девятую позицию в рейтинге телеканала ESPN.
© AP Photo / Kamran JebreiliЧетырнадцатикратный победитель турниров "Мэйджор", первый спортсмен-миллиардер американский гольфист Тайгер Вудс замыкает десятку самых популярных спортсменов планеты.Гольфист Тайгер Вудс
© AP Photo / Kamran Jebreili
Четырнадцатикратный победитель турниров "Мэйджор", первый спортсмен-миллиардер американский гольфист Тайгер Вудс замыкает десятку самых популярных спортсменов планеты.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТеннисистка Мария Шарапова оказалась единственным российским спортсменом, вошедшим в рейтинг телеканала ESPN. Пятикратная победительница турниров Большого шлема заняла 23 позицию списка ста самых популярных спортсменов мира.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Теннисистка Мария Шарапова оказалась единственным российским спортсменом, вошедшим в рейтинг телеканала ESPN. Пятикратная победительница турниров Большого шлема заняла 23 позицию списка ста самых популярных спортсменов мира.
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Американский телеканал ESPN составил рейтинг популярности звезд мирового спорта. Формула, по которой аналитики выбрали сто самых популярных спортсменов, включала в себя данные по количеству подписчиков у звезд в соцсетях, по запросам  имен в интернет-поисковиках, а также их доходы от рекламных контрактов. Самые популярные спортсмены планеты — в фотоленте Ria.ru.

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