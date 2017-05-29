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Зеленый марафон "Бегущие сердца"

16:1329.05.2017
(обновлено: 16:47 29.05.2017)
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Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Изабель Гулар (слева направо) во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Креативный директор компании Подиум-маркет Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл (слева направо) перед стартом благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца.
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провел первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца".Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провел первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ забеге могли принять участие люди с ограниченными возможностями.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В забеге могли принять участие люди с ограниченными возможностями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время марафона.Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Изабель Гулар (слева направо) во время благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время марафона.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗабег прошел на Воробьевых горах.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Забег прошел на Воробьевых горах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники марафона могли выбрать одну из трех возможных дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники марафона могли выбрать одну из трех возможных дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ забеге приняли участие около 12 тысяч человек.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В забеге приняли участие около 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗеленый марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зеленый марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВпервые в этом году марафон стал благотворительным в Москве. На фото: Полина Киценко, Изабель Гулар, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл во время забегаКреативный директор компании Подиум-маркет Полина Киценко, модель Изабель Гулар, основатель фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл (слева направо) перед стартом благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Впервые в этом году марафон стал благотворительным в Москве. На фото: Полина Киценко, Изабель Гулар, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл во время забега
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Сбербанка отметил, что благодаря сотрудничеству с фондом "Обнаженные сердца" у банка появилась возможность помогать людям с ограниченными возможностями.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Сбербанка отметил, что благодаря сотрудничеству с фондом "Обнаженные сердца" у банка появилась возможность помогать людям с ограниченными возможностями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевизом благотворительного марафона стали слова "Бежим со смыслом".Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девизом благотворительного марафона стали слова "Бежим со смыслом".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа старт вместе с обычными людьми вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, бизнесмены, журналисты и политики.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На старт вместе с обычными людьми вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, бизнесмены, журналисты и политики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа первом благотворительном Зеленом марафоне Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На первом благотворительном Зеленом марафоне Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа следующий год марафон, вероятно, пройдет на другой площадке, чтобы появилась возможность расширить количество участников.Участники благотворительного зеленого марафона Бегущие сердца
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На следующий год марафон, вероятно, пройдет на другой площадке, чтобы появилась возможность расширить количество участников.
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Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" совместно со Сбербанком на Воробьевых горах в Москве провели первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца". Бег со смыслом — в фотоленте Ria.ru.

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