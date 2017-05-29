Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" совместно со Сбербанком на Воробьевых горах в Москве провели первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца". Бег со смыслом — в фотоленте Ria.ru.
Зеленый марафон "Бегущие сердца"
16:1329.05.2017
(обновлено: 16:47 29.05.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провел первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца".
В Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провел первый благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ забеге могли принять участие люди с ограниченными возможностями.
В забеге могли принять участие люди с ограниченными возможностями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время марафона.
Модель Наоми Кэмпбелл, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и модель Изабель Гулар во время марафона.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники марафона могли выбрать одну из трех возможных дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра.
Участники марафона могли выбрать одну из трех возможных дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ забеге приняли участие около 12 тысяч человек.
В забеге приняли участие около 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
Участники благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.
"К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗеленый марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах.
Зеленый марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВпервые в этом году марафон стал благотворительным в Москве. На фото: Полина Киценко, Изабель Гулар, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл во время забега
Впервые в этом году марафон стал благотворительным в Москве. На фото: Полина Киценко, Изабель Гулар, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл во время забега
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Сбербанка отметил, что благодаря сотрудничеству с фондом "Обнаженные сердца" у банка появилась возможность помогать людям с ограниченными возможностями.
Глава Сбербанка отметил, что благодаря сотрудничеству с фондом "Обнаженные сердца" у банка появилась возможность помогать людям с ограниченными возможностями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевизом благотворительного марафона стали слова "Бежим со смыслом".
Девизом благотворительного марафона стали слова "Бежим со смыслом".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа старт вместе с обычными людьми вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, бизнесмены, журналисты и политики.
На старт вместе с обычными людьми вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, бизнесмены, журналисты и политики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа первом благотворительном Зеленом марафоне Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей.
На первом благотворительном Зеленом марафоне Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа следующий год марафон, вероятно, пройдет на другой площадке, чтобы появилась возможность расширить количество участников.
На следующий год марафон, вероятно, пройдет на другой площадке, чтобы появилась возможность расширить количество участников.
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