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Демонстрационные выступления спецназа Росгвардии и МВД

14:0125.05.2017
(обновлено: 14:02 25.05.2017)
0290
Подготовка к открытию выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Армейские багги Чаборз М-3 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления авиационного отряда специального назначения Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России (АОСН Ястреб) на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРосгвардия и МВД России с 25 по 27 мая проводят выставку вооружения и техники "День передовых технологий правоохранительных органов".Подготовка к открытию выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Росгвардия и МВД России с 25 по 27 мая проводят выставку вооружения и техники "День передовых технологий правоохранительных органов".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставке представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, экипировки и средств для охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На выставке представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, экипировки и средств для охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне официального открытия выставки бойцы спецподразделений Росгвардии и МВД провели тактико-специальные учения.Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Накануне официального открытия выставки бойцы спецподразделений Росгвардии и МВД провели тактико-специальные учения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время демонстрационных учений бойцы спецназа показали практическое применение новейшего оружия и техники.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во время демонстрационных учений бойцы спецназа показали практическое применение новейшего оружия и техники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка проходит на полигоне НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставка проходит на полигоне НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНесмотря на то, что выставка проходит в течение трех дней, для широкой публики она будет доступна только 27 мая.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что выставка проходит в течение трех дней, для широкой публики она будет доступна только 27 мая.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДемонстрация применения спецназом новейшего вооружения во время выставки.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Демонстрация применения спецназом новейшего вооружения во время выставки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецназа правоохранительных органов России.Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецназа правоохранительных органов России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа форуме аккредитованы более 230 российских предприятий, работающих по государственному оборонному заказу.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На форуме аккредитованы более 230 российских предприятий, работающих по государственному оборонному заказу.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказательные выступления перед открытием выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Показательные выступления перед открытием выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСвою продукцию на форуме продемонстрировали такие предприятия, как концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механический заводы, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Урал, УАЗ, Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Институт инженерной физики и целый ряд крупных профильных организаций.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Свою продукцию на форуме продемонстрировали такие предприятия, как концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механический заводы, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Урал, УАЗ, Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Институт инженерной физики и целый ряд крупных профильных организаций.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОткрытие выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" в Московской области.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Открытие выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказательные выступления спецподразделений правоохранительных органов.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАрмейские багги Чаборз М-3 на показательных выступлениях.Армейские багги Чаборз М-3 на показательных выступлениях спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Армейские багги Чаборз М-3 на показательных выступлениях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсего на выставке в Красноармейске представлены более 60 единиц военной и специальной техники и свыше 50 видов стрелкового оружия.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Всего на выставке в Красноармейске представлены более 60 единиц военной и специальной техники и свыше 50 видов стрелкового оружия.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказательные выступления спецназа на открытии выставки.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Показательные выступления спецназа на открытии выставки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвиационный отряд специального назначения "Ястреб" принял участие в показательных выступлениях перед открытием выставки.Показательные выступления авиационного отряда специального назначения Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России (АОСН Ястреб) на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Авиационный отряд специального назначения "Ястреб" принял участие в показательных выступлениях перед открытием выставки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"День передовых технологий правоохранительных органов" проводится в России в первый раз.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"День передовых технологий правоохранительных органов" проводится в России в первый раз.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФедеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России рассчитывают, что эта выставка позволит оборонным предприятиям расширить сферу деловых контактов и познакомиться с новыми потенциальными клиентами.Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России рассчитывают, что эта выставка позволит оборонным предприятиям расширить сферу деловых контактов и познакомиться с новыми потенциальными клиентами.
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ на открытии выставки День передовых технологий правоохранительных органов РФ в Московской областиДемонстрационные выступления спецназа Росгвардии и МВД14:0125.05.2017
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Росгвардия совместно с МВД России впервые проводит выставку вооружения и техники "День передовых технологий правоохранительных органов", в рамках которой организована демонстрация возможностей нового оружия. Выступления различных спецподразделений правоохранительных органов — в фотоленте Ria.ru.

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