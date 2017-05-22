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Чемпионы по буллитам: шведы выиграли в финале ЧМ по хоккею

09:5222.05.2017
(обновлено: 11:53 22.05.2017)
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Игроки сборной Швеции на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
Игроки сборной Швеции благодарят болельщиков за поддержку на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
Игровой момент в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игрок сборной Швеции Элиас Линдхольм и игрок сборной Канады Джейсон Демерс (справа) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист (справа) и игрок сборной Канады Майкл Мэтисон в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игрок сборной Канады Клод Жиру и игрок сборной Швеции Оскар Линдберг (справа) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игровой момент в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист пропускает шайбу в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игрок сборной Швеции Антон Строльман, игрок сборной Канады Трэвис Конечны и игрок сборной Канады Брэйден Пойнт (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игроки сборной Швеции радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
Игроки сборной Швеции на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
Церемония награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
Тренерский штаб сборной Швеции радуется победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКанада проиграла Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся на "Ланксесс Арене" в Кельне.Игроки сборной Швеции на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Канада проиграла Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся на "Ланксесс Арене" в Кельне.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШведы не смогли вырвать у канадцев победу в основные 60 минут встречи.Игроки сборной Швеции благодарят болельщиков за поддержку на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шведы не смогли вырвать у канадцев победу в основные 60 минут встречи.
© РИА Новости / HHOF-IIHF Images/PoolПерейти в фотобанкОсновное время матча закончилось со счётом 1:1, голы забили швед Виктор Хедман и канадец Райан О'Райли.Игровой момент в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / HHOF-IIHF Images/Pool
Перейти в фотобанк
Основное время матча закончилось со счётом 1:1, голы забили швед Виктор Хедман и канадец Райан О'Райли.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКоманды сыграли овертайм, который также не выявил чемпиона. На фото: игрок сборной Швеции Элиас Линдхольм и игрок сборной Канады Джейсон Демерс.Игрок сборной Швеции Элиас Линдхольм и игрок сборной Канады Джейсон Демерс (справа) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Команды сыграли овертайм, который также не выявил чемпиона. На фото: игрок сборной Швеции Элиас Линдхольм и игрок сборной Канады Джейсон Демерс.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ результате победитель чемпионата мира в этом году определялся по буллитам. На фото: вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист и канадец Майкл Мэтисон.Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист (справа) и игрок сборной Канады Майкл Мэтисон в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В результате победитель чемпионата мира в этом году определялся по буллитам. На фото: вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист и канадец Майкл Мэтисон.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВстреча закончилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной Швеции. На фото: игрок сборной Канады Клод Жиру и швед Оскар Линдберг.Игрок сборной Канады Клод Жиру и игрок сборной Швеции Оскар Линдберг (справа) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной Швеции. На фото: игрок сборной Канады Клод Жиру и швед Оскар Линдберг.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосле победы над канадцами сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира.Игровой момент в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
После победы над канадцами сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира.
© РИА Новости / HHOF-IIHF Images/PoolПерейти в фотобанкВратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист пропускает шайбу в финальном матче чемпионата мира по хоккею.Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист пропускает шайбу в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / HHOF-IIHF Images/Pool
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист пропускает шайбу в финальном матче чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Швеции Антон Строльман в окружении канадцев Трэвиса Конечны и Брэйдена Пойнта.Игрок сборной Швеции Антон Строльман, игрок сборной Канады Трэвис Конечны и игрок сборной Канады Брэйден Пойнт (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Швеции Антон Строльман в окружении канадцев Трэвиса Конечны и Брэйдена Пойнта.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Канады Кэлвин Пикар, который не помог команде защитить титул чемпионов мира. Канада могла стать победителем турнира в третий раз подряд.Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар, который не помог команде защитить титул чемпионов мира. Канада могла стать победителем турнира в третий раз подряд.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСамым ценным игроком чемпионата мира был признан нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер.Игроки сборной Швеции радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самым ценным игроком чемпионата мира был признан нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония награждения призеров чемпионата мира по хоккею-2017 в Кельне.Игроки сборной Швеции на церемонии награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Церемония награждения призеров чемпионата мира по хоккею-2017 в Кельне.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо итогам турнира, сборная России стала бронзовым призером чемпионата благодаря победе со счетом 5:3 над командой Финляндии.Церемония награждения чемпионата мира по хоккею 2017 в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
По итогам турнира, сборная России стала бронзовым призером чемпионата благодаря победе со счетом 5:3 над командой Финляндии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТренерский штаб сборной Швеции после победы команды в финале чемпионата мира по хоккею.Тренерский штаб сборной Швеции радуется победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и Швеции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тренерский штаб сборной Швеции после победы команды в финале чемпионата мира по хоккею.
Игрок сборной Швеции Элиас Линдхольм и игрок сборной Канады Джейсон Демерс (справа) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и ШвецииЧемпионы по буллитам: шведы выиграли в финале ЧМ по хоккею09:5222.05.2017
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Лучшие кадры финального матча чемпионата мира по хоккею и награждение победителей турнира — в фотоленте Ria.ru.

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