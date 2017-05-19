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Лучшие фото недели: открытие Каннского кинофестиваля и митинги в Греции

11:1819.05.2017
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Победительница конкурса Мисс США Кара Маккаллоу на церемонии награждения в Лас-Вегасе
Президент РФ Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Игрок сборной Словакии Эдуард Шедивы, игрок сборной России Никита Кучеров и вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Словакии
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на церемонии инаугурации в Париже
Девушки из группы поддержки Локомотива в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Локомотив и ФК Оренбург
Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
Мужчина помогает тушить пожар в Mercado Oriental в Манагуа, Никарагуа
Участницы на шоу авто тюнинга в Сокольниках
Модель демонстрирует одежду марки Evol во время Недели моды в Австралии
Сотрудники полиции на акциях протеста в Каракасе, Венесуэла
Инсталляция итальянского художника Лоренцо Куинна под названием Поддержка на 57-й Венецианской биеннале
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Салют над стадионом Открытие Арена во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Девушка смотрит на коров на пляже Маре-эль-Соль в Коти-Кьявари, Корсика, Франция
Пострадавшая женщина на забастовке в городе Кибдо, Колумбия
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Российская теннисистка Мария Шарапова позирует фотографам в Колизее, Рим
Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Клумба тюльпанов в снегу в Новосибирске
Велосипедистки из Штутгарта в Кельне
Переговоры за картиной с изображением встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Конгрессе США
Обработка от вредителей цветущих яблонь в одном из крупнейших садов России ЗАО Корочанский плодопитомник в Белгородской области
Выступление рэпера Pitbull во время конкурса Мисс США в Лас-Вегасе
Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
Участник первого этапа открытого чемпионата Drift Battle Series-2017 в Краснодарском крае
Актриса Ксения Лисанская в роли Анны II в сцене из спектакля Семь смертных грехов в театре Геликон-опера в Москве
Живописный мост через Москву-реку
Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
© AP Photo / John LocherПобедительница конкурса "Мисс США" Кара Маккаллоу на церемонии награждения в Лас-Вегасе.Победительница конкурса Мисс США Кара Маккаллоу на церемонии награждения в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Победительница конкурса "Мисс США" Кара Маккаллоу на церемонии награждения в Лас-Вегасе.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума "Один пояс, один путь". Ожидая встречи с председателем КНР и Си Цзиньпином глава государства сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".Президент РФ Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума "Один пояс, один путь". Ожидая встречи с председателем КНР и Си Цзиньпином глава государства сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоздушные шары на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Воздушные шары на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Словакии Эдуард Шедивы, игрок сборной России Никита Кучеров и вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Словакии.Игрок сборной Словакии Эдуард Шедивы, игрок сборной России Никита Кучеров и вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Словакии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Словакии Эдуард Шедивы, игрок сборной России Никита Кучеров и вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Словакии.
© REUTERS / Philippe WojazerФранцузский президент Эммануэль Макрон с супругой Брижит на церемонии инаугурации в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на церемонии инаугурации в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Французский президент Эммануэль Макрон с супругой Брижит на церемонии инаугурации в Париже.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Оренбургом".Девушки из группы поддержки Локомотива в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Локомотив и ФК Оренбург
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Девушки из группы поддержки во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Оренбургом".
© AP Photo / Thanassis StavrakisУчастники всеобщей забастовки против "затягивания поясов" в Афинах.Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Участники всеобщей забастовки против "затягивания поясов" в Афинах.
© AFP 2017 / Inti OconМужчина тушит пожар на рынке Mercado Oriental в столице Никарагуа.Мужчина помогает тушить пожар в Mercado Oriental в Манагуа, Никарагуа
© AFP 2017 / Inti Ocon
Мужчина тушит пожар на рынке Mercado Oriental в столице Никарагуа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы на шоу автотюнинга в Сокольниках.Участницы на шоу авто тюнинга в Сокольниках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участницы на шоу автотюнинга в Сокольниках.
© AFP 2017 / William WestМодель во время показа одежды марки Evol на Неделе моды в Австралии.Модель демонстрирует одежду марки Evol во время Недели моды в Австралии
© AFP 2017 / William West
Модель во время показа одежды марки Evol на Неделе моды в Австралии.
© AFP 2017 / Juan BarretoПолицейские во время акций протеста в Каракасе.Сотрудники полиции на акциях протеста в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Juan Barreto
Полицейские во время акций протеста в Каракасе.
© REUTERS / Stefano RellandiniИнсталляция итальянского художника Лоренцо Куинна "Поддержка" на 57-й Венецианской биеннале.Инсталляция итальянского художника Лоренцо Куинна под названием Поддержка на 57-й Венецианской биеннале
© REUTERS / Stefano Rellandini
Инсталляция итальянского художника Лоренцо Куинна "Поддержка" на 57-й Венецианской биеннале.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата по футболу среди клубов Премьер-лиги.Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата по футболу среди клубов Премьер-лиги.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСалют над стадионом "Открытие Арена" во время церемонии вручения кубка чемпионов России.Салют над стадионом Открытие Арена во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Салют над стадионом "Открытие Арена" во время церемонии вручения кубка чемпионов России.
© AFP 2017 / Pascal Pochard-CasabiancaДевушка смотрит на коров на пляже Маре-эль-Соль в Коти-Кьявари на Корсике.Девушка смотрит на коров на пляже Маре-эль-Соль в Коти-Кьявари, Корсика, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca
Девушка смотрит на коров на пляже Маре-эль-Соль в Коти-Кьявари на Корсике.
© AFP 2017 / Murcy FotografiaРаненая женщина во время забастовки в колумбийском городе Кибдо.Пострадавшая женщина на забастовке в городе Кибдо, Колумбия
© AFP 2017 / Murcy Fotografia
Раненая женщина во время забастовки в колумбийском городе Кибдо.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАртисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в "Вегас Сити Холле" в Москве.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в "Вегас Сити Холле" в Москве.
© AFP 2017 / Vincenzo PintoРоссийская теннисистка Мария Шарапова позирует фотографам в Колизее.Российская теннисистка Мария Шарапова позирует фотографам в Колизее, Рим
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Российская теннисистка Мария Шарапова позирует фотографам в Колизее.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПерезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области.Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКлумба тюльпанов после снегопада в Новосибирске.Клумба тюльпанов в снегу в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Клумба тюльпанов после снегопада в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВелосипедистки из Штутгарта в Кельне.Велосипедистки из Штутгарта в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Велосипедистки из Штутгарта в Кельне.
© AP Photo / Alex BrandonПереговоры конгрессмена Кроули с помощницей на пресс-конференции в Капитолии.Переговоры за картиной с изображением встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Конгрессе США
© AP Photo / Alex Brandon
Переговоры конгрессмена Кроули с помощницей на пресс-конференции в Капитолии.
© РИА Новости / Валерий МоревПерейти в фотобанкОбработка цветущих яблонь в "Корочанском плодопитомнике" в Белгородской области.Обработка от вредителей цветущих яблонь в одном из крупнейших садов России ЗАО Корочанский плодопитомник в Белгородской области
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в фотобанк
Обработка цветущих яблонь в "Корочанском плодопитомнике" в Белгородской области.
© REUTERS / David BeckerВыступление рэпера Pitbull во время конкурса "Мисс США" в Лас-Вегасе.Выступление рэпера Pitbull во время конкурса Мисс США в Лас-Вегасе
© REUTERS / David Becker
Выступление рэпера Pitbull во время конкурса "Мисс США" в Лас-Вегасе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкУчастник первого этапа открытого чемпионата Drift Battle Series-2017 в Краснодарском крае.Участник первого этапа открытого чемпионата Drift Battle Series-2017 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Участник первого этапа открытого чемпионата Drift Battle Series-2017 в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Ксения Лисанская в роли Анны II в спектакле "Семь смертных грехов" на сцене "Геликон-оперы".Актриса Ксения Лисанская в роли Анны II в сцене из спектакля Семь смертных грехов в театре Геликон-опера в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актриса Ксения Лисанская в роли Анны II в спектакле "Семь смертных грехов" на сцене "Геликон-оперы".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖивописный мост через Москву-реку на западе столицы.Живописный мост через Москву-реку
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Живописный мост через Москву-реку на западе столицы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.Участники Международного фестиваля стримеров Стримфест в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве.
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляЛучшие фото недели: открытие Каннского кинофестиваля и митинги в Греции11:1819.05.2017
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеНаезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке20:4618.05.2017
Игровой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и ЧехииВышли в полуфинал: Россия обыграла Чехию в 1/4 финала чемпионата мира20:3718.05.2017
Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан и российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляТоржественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля12:0918.05.2017
Американская модель Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляКлассика и экстравагантность. Наряды красной дорожки Каннского фестиваля10:5718.05.2017
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)Фейерверки и рев трибун. "Спартаку" вручили кубок чемпионов России10:0618.05.2017
Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 годаВсеобщая забастовка против "затягивания поясов" в Греции15:1517.05.2017
Монахиня в женском монастыре Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Петропавловка Хабаровского краяЖенский монастырь во имя апостолов Петра и Павла в Хабаровском крае12:2417.05.2017
Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде ДамаскаЖизнь в освобожденном от боевиков квартале Кабун в пригороде Дамаска09:4117.05.2017
Игрок сборной России Иван Телегин и игрок сборной США Джейкоб Троуба в матче между сборными командами России и СШАПервое поражение на турнире: российские хоккеисты уступили США на ЧМ-201721:0616.05.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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