Лучшие фото недели: открытие Каннского кинофестиваля и митинги в Греции

Президент России Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума "Один пояс, один путь". Ожидая встречи с председателем КНР и Си Цзиньпином глава государства сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".