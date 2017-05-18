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Классика и экстравагантность. Наряды красной дорожки Каннского фестиваля

10:5718.05.2017
(обновлено: 13:44 18.05.2017)
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Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Член жюри, актриса, продюсер Джессика Честейн на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актёр Эдриан Броуди и модель Лара Лието на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Испанская танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Модель Эмили Ратаковски на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актрисы Сьюзан Сарандон и Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Глава ювелирного дома De Grisogono Фаваз Груози и модель Сара Сампайо на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская модель Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Виктория Абриль на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Британская актриса Наоми Харрис на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Ведущая церемонии Моника Беллуччи на открытии 70-го Каннского международного кинофестиваля
Гостья церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИндийская актриса Дипика Падуконе дебютировала на красной дорожке в полупрозрачном платье от Marchesa Notte.Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Индийская актриса Дипика Падуконе дебютировала на красной дорожке в полупрозрачном платье от Marchesa Notte.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен жюри фестиваля, актриса Джессика Честейн (справа) выбрала черное платье с цветочным узором от Alexander Mcqueen.Член жюри, актриса, продюсер Джессика Честейн на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Член жюри фестиваля, актриса Джессика Честейн (справа) выбрала черное платье с цветочным узором от Alexander Mcqueen.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Эдриан Броуди и модель Лара Лието. Настоящее имя подруги артиста - Лариса Тяка, она родилась в Москве, но уже давно живет и работает в Монако.Актёр Эдриан Броуди и модель Лара Лието на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Эдриан Броуди и модель Лара Лието. Настоящее имя подруги артиста - Лариса Тяка, она родилась в Москве, но уже давно живет и работает в Монако.
© REUTERS / Stephane MaheИспанская танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Испанская танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Испанская танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaМодель Эмили Ратаковски появилась на красной ковровой дорожке в кремовом платье со шлейфом Twinset.Модель Эмили Ратаковски на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Модель Эмили Ратаковски появилась на красной ковровой дорожке в кремовом платье со шлейфом Twinset.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПредседатель жюри "Особого взгляда", актриса Ума Турман выбрала эффектное нежно-розовое платье с открытыми плечами Atelier Versace.Актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель жюри "Особого взгляда", актриса Ума Турман выбрала эффектное нежно-розовое платье с открытыми плечами Atelier Versace.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Эль Фаннинг, сыгравшая роль в конкурсном фильме Софии Копполы "Роковое искушение" вышла на красную дорожку в белом атласном платье от Vivienne Westwood.Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Эль Фаннинг, сыгравшая роль в конкурсном фильме Софии Копполы "Роковое искушение" вышла на красную дорожку в белом атласном платье от Vivienne Westwood.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОднин из главных трендов красной ковровой дорожки в этом году - открытые плечи и грудь. Такой фасон выбрала и Джулиана Мур в багровом длинном платье с кружевом от Givenchy и Сьюзан Сарандон в ультрамодном бархате.Актрисы Сьюзан Сарандон и Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Однин из главных трендов красной ковровой дорожки в этом году - открытые плечи и грудь. Такой фасон выбрала и Джулиана Мур в багровом длинном платье с кружевом от Givenchy и Сьюзан Сарандон в ультрамодном бархате.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и телеведущая Хофит Голан на церемонии открытия семидесятого Каннского международного кинофестиваля.Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель и телеведущая Хофит Голан на церемонии открытия семидесятого Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлава ювелирного дома De Grisogono Фаваз Груози и португальская модель Сара Сампайо. Для дефиле по ковровой дорожке девушка выбрала красное платье с пышной юбкой Zuhair Murad Couture.Глава ювелирного дома De Grisogono Фаваз Груози и модель Сара Сампайо на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Глава ювелирного дома De Grisogono Фаваз Груози и португальская модель Сара Сампайо. Для дефиле по ковровой дорожке девушка выбрала красное платье с пышной юбкой Zuhair Murad Couture.
© AFP 2017 / Loic VenanceТоп-модель Белла Хадид появилась перед публикой в атласном светло-розовом платье с разрезом от Alexandre Vauthier.Американская модель Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Loic Venance
Топ-модель Белла Хадид появилась перед публикой в атласном светло-розовом платье с разрезом от Alexandre Vauthier.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИспанская актриса Виктория Абриль надела необычное кимоно в этнических узорах. В то время как другие звезды стремятся блеснуть нарядами знаменитых дизайнеров, Абриль из года в год удивляет публику экстравагантными нарядами.Актриса Виктория Абриль на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Испанская актриса Виктория Абриль надела необычное кимоно в этнических узорах. В то время как другие звезды стремятся блеснуть нарядами знаменитых дизайнеров, Абриль из года в год удивляет публику экстравагантными нарядами.
© AFP 2017 / Antonin ThuillierБританская актриса Наоми Харрис в разноцветном платье от Gucci.Британская актриса Наоми Харрис на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Antonin Thuillier
Британская актриса Наоми Харрис в разноцветном платье от Gucci.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Арая Альберта Харгейт вышла на красную дорожку в белом платье и расшитом кристаллами шелковом плаще со страусиными перьями от Ralph & Russo.Актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Арая Альберта Харгейт вышла на красную дорожку в белом платье и расшитом кристаллами шелковом плаще со страусиными перьями от Ralph & Russo.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliВедущая церемонии открытия фестиваля стала Моника Беллуччи. Актриса появилась перед публикой в полупрозрачном платье от Dior, дополнив его крупным бриллиантовым ожерельем.Ведущая церемонии Моника Беллуччи на открытии 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Ведущая церемонии открытия фестиваля стала Моника Беллуччи. Актриса появилась перед публикой в полупрозрачном платье от Dior, дополнив его крупным бриллиантовым ожерельем.
© AFP 2017 / Loic VenanceГостья церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Гостья церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Loic Venance
Гостья церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
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На Лазурном берегу Франции открылся семидесятый Каннский фестиваль. Ежегодно, выходя на красную ковровую дорожку, звезды соперничают за внимание публики.  Самые изысканные и экстравагантные наряды церемонии открытия фестиваля —  в фотоленте Ria.ru.

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