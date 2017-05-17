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Всеобщая забастовка против "затягивания поясов" в Греции

15:1517.05.2017
(обновлено: 16:15 17.05.2017)
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Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
Сотрудники полиции во время забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Демонстранты на улице Афин во время 24-часовой забастовки в Греции. 17 мая 2017
Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.Сотрудники полиции во время забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.
© AP Photo / Thanassis StavrakisПрекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Прекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛюди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".Демонстранты на улице Афин во время 24-часовой забастовки в Греции. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Люди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".
© AFP 2017 / Angelos TzortzinisПрофсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis
Профсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.
© AP Photo / Thanassis StavrakisС 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
С 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisВ Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
В Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.
© AP Photo / Petros GiannakourisВо время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Во время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiДо этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
До этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Пристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiСтолкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
Столкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.
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В Греции проходит всеобщая забастовка против политики "затягивания поясов". Кадры акции протеста — в фотоленте Ria.ru.

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