Чистая "пятерка". Сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею

Встреча группы А прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич на 13-й минуте, Иван Телегин на 19-й, Владислав Наместников на 21-й, Никита Кучеров на 40-й и Антон Белов на 54-й.