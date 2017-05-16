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Чистая "пятерка". Сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею

10:1016.05.2017
(обновлено: 11:16 16.05.2017)
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Игрок сборной России Сергей Плотников (в центре) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Вратарь сборной Латвии Янис Калниньш и игрок сборной Латвии Артур Кулда (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Игроки сборной России Артемий Панарин, Владислав Наместников (справа налево) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Игрок сборной России Иван Проворов и игрок сборной Латвии Земгус Гиргенсонс (слева) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Вратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Игрок сборной России Сергей Плотников (слева) и игрок сборной Латвии Ральф Фрейбергс (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Игрок сборной России Артемий Панарин и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, главный тренер сборной России Олег Знарок (слева направо на первом плане), тренер сборной России Илья Воробьев и тренер Харийс Витолиньш (справа налево на втором плане) после матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
Игрок сборной России Евгений Кузнецов и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские хоккеисты обыграли сборную Латвии в матче группового этапа чемпионата мира.Игрок сборной России Сергей Плотников (в центре) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские хоккеисты обыграли сборную Латвии в матче группового этапа чемпионата мира.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВстреча группы А прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич на 13-й минуте, Иван Телегин на 19-й, Владислав Наместников на 21-й, Никита Кучеров на 40-й и Антон Белов на 54-й.Вратарь сборной Латвии Янис Калниньш и игрок сборной Латвии Артур Кулда (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Встреча группы А прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич на 13-й минуте, Иван Телегин на 19-й, Владислав Наместников на 21-й, Никита Кучеров на 40-й и Антон Белов на 54-й.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБолельщики во время матча между сборными командами России и Латвии.Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Болельщики во время матча между сборными командами России и Латвии.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭто уже шестая победа сборной России в шести шести матчах турнира.Игроки сборной России Артемий Панарин, Владислав Наместников (справа налево) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Это уже шестая победа сборной России в шести шести матчах турнира.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссияне с 17 очками занимают первое место в группе. У сборной Латвии девять очков и они находятся на четвертой позиции.Игрок сборной России Иван Проворов и игрок сборной Латвии Земгус Гиргенсонс (слева) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Россияне с 17 очками занимают первое место в группе. У сборной Латвии девять очков и они находятся на четвертой позиции.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии.Вратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ заключительном матче группового этапа, который пройдет 16 мая, подопечные Олега Знарка встретятся со сборной США.Игрок сборной России Сергей Плотников (слева) и игрок сборной Латвии Ральф Фрейбергс (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В заключительном матче группового этапа, который пройдет 16 мая, подопечные Олега Знарка встретятся со сборной США.
© РИА Новости . ТАСС/POOLПерейти в фотобанкЛатвийцам предстоит встреча со сборной Германии, в которой они разыграют четвертую путевку в плей-офф из группы А.Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Латвийцам предстоит встреча со сборной Германии, в которой они разыграют четвертую путевку в плей-офф из группы А.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл ранее заявил, что россияне демонстрируют бесподобную на чемпионате мира.Игрок сборной России Артемий Панарин и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл ранее заявил, что россияне демонстрируют бесподобную на чемпионате мира.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ преддверии встречи со сборной России наставник американских хоккеистов отметил важность этой игры. По словам Блэшилла, чтобы выиграть, его подопечным потребуется поработать над командной игрой.Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В преддверии встречи со сборной России наставник американских хоккеистов отметил важность этой игры. По словам Блэшилла, чтобы выиграть, его подопечным потребуется поработать над командной игрой.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной Латвии Боб Хартли, главный тренер сборной России Олег Знарок (слева направо на первом плане), тренер сборной России Илья Воробьев и тренер Харийс Витолиньш (справа налево на втором плане) после матча сборными командами России и Латвии.Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, главный тренер сборной России Олег Знарок (слева направо на первом плане), тренер сборной России Илья Воробьев и тренер Харийс Витолиньш (справа налево на втором плане) после матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, главный тренер сборной России Олег Знарок (слева направо на первом плане), тренер сборной России Илья Воробьев и тренер Харийс Витолиньш (справа налево на втором плане) после матча сборными командами России и Латвии.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Евгений Кузнецов и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) во время матча между сборными командами России и Латвии.Игрок сборной России Евгений Кузнецов и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Евгений Кузнецов и игрок сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (справа) во время матча между сборными командами России и Латвии.
Вратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и ЛатвииЧистая "пятерка". Сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею10:1016.05.2017
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Сборная России по хоккею а матче группового этапа обыграла команду Латвии со счетом 5:0. Лучшие моменты встречи — в фотоленте Ria.ru.

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