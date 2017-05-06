Мастер комедийного жанра Владимир Этуш

Когда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".