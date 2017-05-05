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Десять звезд НХЛ, которые выйдут на лед чемпионата мира по хоккею-2017

11:5005.05.2017
(обновлено: 11:52 05.05.2017)
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Игрок сборной России Никита Кучеров перед началом матча 1/2 финала Кубка мира по хоккею между сборными командами Канады и России
Игрок сборной России Артемий Панарин радуется забитому голу в мачте 1/4 плей-офф чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Германии
Хоккеист Виктор Хедман из Тампа-Бэй Лайтнинг и Давид Пастрняк из Бостон Брюинз на матче НХЛ в Бостоне
Хоккеисты клуба Филадельфия Флайерз Уэйн Симмондс и Якуб Ворачек
Американский хоккеист Джек Айкел
Игрок сборной Северной Америки U23 Джонни Годро радуется заброшенной шайбе
Канадский хоккеист Натан Маккиннон
Игрок сборной Швеции Габриэль Ландескуг в матче группового этапа Кубка мира по хоккею между сборными командами Швеции и Европы
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбладатель Кубка Харламова, нападающий игрок сборной России Никита Кучеров с 2013 года выступает в НХЛ за американский клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг".Игрок сборной России Никита Кучеров перед началом матча 1/2 финала Кубка мира по хоккею между сборными командами Канады и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Обладатель Кубка Харламова, нападающий игрок сборной России Никита Кучеров с 2013 года выступает в НХЛ за американский клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг".
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбладатель Кубка Гагарина, нападающий сборной России Артемий Панарин с 2015 года играет в НХЛ за американский клуб "Чикаго Блэкхокс".Игрок сборной России Артемий Панарин радуется забитому голу в мачте 1/4 плей-офф чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Германии
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Обладатель Кубка Гагарина, нападающий сборной России Артемий Панарин с 2015 года играет в НХЛ за американский клуб "Чикаго Блэкхокс".
© AP Photo / Michael DwyerНа лед чемпионата выйдут хоккеист сборной Швеции, защитник клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман и чешский нападающий, который выступает за клуб НХЛ "Бостон Брюинз", Давид Пастрняк.Хоккеист Виктор Хедман из Тампа-Бэй Лайтнинг и Давид Пастрняк из Бостон Брюинз на матче НХЛ в Бостоне
© AP Photo / Michael Dwyer
На лед чемпионата выйдут хоккеист сборной Швеции, защитник клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман и чешский нападающий, который выступает за клуб НХЛ "Бостон Брюинз", Давид Пастрняк.
© AP Photo / Tom MihalekИнтересно будет наблюдать и за дуэлью одноклубников Уэйна Симмондса, нападающего канадской сборной, и Якуба Ворачека, нападающего сборной Чехии. Они оба играют в НХЛ за команду "Филадельфия Флайерз".Хоккеисты клуба Филадельфия Флайерз Уэйн Симмондс и Якуб Ворачек
© AP Photo / Tom Mihalek
Интересно будет наблюдать и за дуэлью одноклубников Уэйна Симмондса, нападающего канадской сборной, и Якуба Ворачека, нападающего сборной Чехии. Они оба играют в НХЛ за команду "Филадельфия Флайерз".
© AP Photo / Gene J. PuskarЦентральный нападающий сборной США Джек Айкел выступает в НХЛ за американский клуб "Баффало Сейбрз".Американский хоккеист Джек Айкел
© AP Photo / Gene J. Puskar
Центральный нападающий сборной США Джек Айкел выступает в НХЛ за американский клуб "Баффало Сейбрз".
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий сборной США Джонни Годро выступает в НХЛ за канадский клуб "Калгари Флэймз".Игрок сборной Северной Америки U23 Джонни Годро радуется заброшенной шайбе
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нападающий сборной США Джонни Годро выступает в НХЛ за канадский клуб "Калгари Флэймз".
© AP Photo / David ZalubowskiОбладатель награды Колдер Трофи, нападающий сборной Канады Натан Маккиннон выступает в НХЛ за американский клуб "Колорадо Эвеланш".Канадский хоккеист Натан Маккиннон
© AP Photo / David Zalubowski
Обладатель награды Колдер Трофи, нападающий сборной Канады Натан Маккиннон выступает в НХЛ за американский клуб "Колорадо Эвеланш".
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСеребряный призер Олимпийских игр, нападающий сборной Швеции Габриэль Ландескуг является капитаном американской команды НХЛ "Колорадо Эвеланш".Игрок сборной Швеции Габриэль Ландескуг в матче группового этапа Кубка мира по хоккею между сборными командами Швеции и Европы
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Серебряный призер Олимпийских игр, нападающий сборной Швеции Габриэль Ландескуг является капитаном американской команды НХЛ "Колорадо Эвеланш".
Игрок сборной России Артемий Панарин радуется забитому голу в мачте 1/4 плей-офф чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и ГерманииДесять звезд НХЛ, которые выйдут на лед чемпионата мира по хоккею-201711:5005.05.2017
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В пятницу, 5 мая в Кельне и Париже стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Звезды мировой величины, которые будут биться за главный трофей чемпионата, — в фотоленте Ria.ru.

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