Десять звезд НХЛ, которые выйдут на лед чемпионата мира по хоккею-2017

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Интересно будет наблюдать и за дуэлью одноклубников Уэйна Симмондса, нападающего канадской сборной, и Якуба Ворачека, нападающего сборной Чехии. Они оба играют в НХЛ за команду "Филадельфия Флайерз".