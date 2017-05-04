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Репетиция воздушной части Парада Победы

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы
14:0504.05.2017
(обновлено: 14:12 04.05.2017)
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Штурмовики Су-25 БМ пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Ударные вертолеты Ми-35 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Истребители-перехватчики МиГ-31 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Самолет-заправщик Ил-78 (справа) и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Владимир Судец на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Ударные вертолеты Ми-28H Ночной охотник на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Самолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 и многоцелевые вертолёты Ми-8 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ четверг в небе над российской столицей прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы. На фото: штурмовики Су-25 БМ.Штурмовики Су-25 БМ пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В четверг в небе над российской столицей прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы. На фото: штурмовики Су-25 БМ.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие 72 самолета и вертолета. На фото: истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над деловым центром "Москва-Сити".Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В тренировке приняли участие 72 самолета и вертолета. На фото: истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над деловым центром "Москва-Сити".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" пролетают над храмом Василия Блаженного.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" пролетают над храмом Василия Блаженного.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанк​Для выполнения полетов авиации ВКС на параде были задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. на фото: тяжелый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан".Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
​Для выполнения полетов авиации ВКС на параде были задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. на фото: тяжелый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИз Кубинки, помимо вертолетов, взлетали истребители МиГ-29 и Су-30СМ, а также учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавириды". На фото: ударные вертолеты Ми-35.Ударные вертолеты Ми-35 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Из Кубинки, помимо вертолетов, взлетали истребители МиГ-29 и Су-30СМ, а также учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавириды". На фото: ударные вертолеты Ми-35.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкВо время репетиции парада было отработано новое построение: ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавил стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Во время репетиции парада было отработано новое построение: ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавил стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31 во время репетиции воздушной части Парада Победы.Истребители-перехватчики МиГ-31 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Истребители-перехватчики МиГ-31 во время репетиции воздушной части Парада Победы.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПолеты экипажей вертолетов во время репетиции парада проходили на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. На фото: ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Полеты экипажей вертолетов во время репетиции парада проходили на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. На фото: ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Владимир Судец" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.Самолет-заправщик Ил-78 (справа) и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Владимир Судец на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Самолет-заправщик Ил-78 и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Владимир Судец" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-28H "Ночной охотник" пролетают над высоткой на Котельнической набережной в Москве.Ударные вертолеты Ми-28H Ночной охотник на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Ударные вертолеты Ми-28H "Ночной охотник" пролетают над высоткой на Котельнической набережной в Москве.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкШестерка фронтовых штурмовиков СУ-25БМ традиционно завершает Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Шестерка фронтовых штурмовиков СУ-25БМ традиционно завершает Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.Самолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на репетиции воздушной части парада Победы.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на репетиции воздушной части парада Победы.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамый большой в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четверки многоцелевых вертолётов Ми-8 открывали воздушный строй не репетиции парада.Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 и многоцелевые вертолёты Ми-8 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самый большой в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четверки многоцелевых вертолётов Ми-8 открывали воздушный строй не репетиции парада.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации пролетают над столицей на высоте от 300 до 500 метров со скоростю около 500 километров в час. На фото: истребители Су-35, Су-27 и Су-34.Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации пролетают над столицей на высоте от 300 до 500 метров со скоростю около 500 километров в час. На фото: истребители Су-35, Су-27 и Су-34.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС отрабатывают парадный строй на репетиции в Москве.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС отрабатывают парадный строй на репетиции в Москве.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" пролетают над деловым центром "Москва-Сити".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" пролетают над деловым центром "Москва-Сити".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Красной площадью.Истребители-бомбардировщики Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Красной площадью.
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада ПобедыРепетиция воздушной части Парада Победы14:0504.05.2017
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Над Москвой прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы. Тренировочные полеты военной авиации — в фотоленте Ria.ru.

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