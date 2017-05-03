Игра в иллюзию от модного дома Moschino

Говоря о своей коллекции, Джереми Скотт замечал, что люди слишком увлеклись 3D-технологиями, забыв о двухмерном мире. Он решил напомнить публике о том, что "то, что вы видите, и то, что есть на самом деле, никогда не совпадает".