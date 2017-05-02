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Экстравагантные наряды бала Met Gala

14:2002.05.2017
(обновлено: 14:23 02.05.2017)
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Певица Кэти Перри на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Белла Хадид на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Певица Мадонна и модельер Джереми Скотт на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Певица Кэсси Вентура на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Жизель Бюндхен с мужем Томом Брэди на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Актриса Лаура Оснес на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Грейс Хартцель на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Певица Рианна на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Стелла Максвелл на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Кендалл Дженнер на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Актриса Наоми Уоттс, модельер Стелла Маккартни и актриса Кейт Хадсон на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Кара Делевинь на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Модель Приянка Чопра на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Актриса Хейли Беннетт на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas JacksonБал американского Института костюма ежегодно проходит в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. На фото: певица Кэти Перри.Певица Кэти Перри на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Бал американского Института костюма ежегодно проходит в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. На фото: певица Кэти Перри.
© REUTERS / Carlo Allegri Организаторы бала позволяют приглашенным звездам как угодно экспериментировать с нарядами, ограничиваясь лишь одним условием - костюмы должны соответствовать теме бала. На фото: модель Белла Хадид.Модель Белла Хадид на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Carlo Allegri
Организаторы бала позволяют приглашенным звездам как угодно экспериментировать с нарядами, ограничиваясь лишь одним условием - костюмы должны соответствовать теме бала. На фото: модель Белла Хадид.
© REUTERS / Lucas JacksonВ этом году бал был посвящен творчеству японского модельера и основательницы марки Comme des Garçons Рей Кавакубо. На фото: певица Мадонна и модельер Джереми Скотт.Певица Мадонна и модельер Джереми Скотт на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
В этом году бал был посвящен творчеству японского модельера и основательницы марки Comme des Garçons Рей Кавакубо. На фото: певица Мадонна и модельер Джереми Скотт.
© REUTERS / Lucas JacksonПевица Кэсси Вентура на балу американского Института костюма Met Gala.Певица Кэсси Вентура на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Певица Кэсси Вентура на балу американского Института костюма Met Gala.
© AP Photo / Charles SykesМодель Жизель Бюндхен с мужем Томом Брэди.Модель Жизель Бюндхен с мужем Томом Брэди на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AP Photo / Charles Sykes
Модель Жизель Бюндхен с мужем Томом Брэди.
© AP Photo / Charles SykesАктриса Лаура Оснес на балу американского Института костюма Met Gala.Актриса Лаура Оснес на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AP Photo / Charles Sykes
Актриса Лаура Оснес на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonМодель Грейс Хартцель на балу американского Института костюма Met Gala.Модель Грейс Хартцель на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Модель Грейс Хартцель на балу американского Института костюма Met Gala.
© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Шон Комбс (Пафф Дэдди, Пи Дидди) на балу американского Института костюма Met Gala.Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AP Photo / Evan Agostini
Американский рэпер Шон Комбс (Пафф Дэдди, Пи Дидди) на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonСестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на балу американского Института костюма Met Gala.Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonПевица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala.Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala.
© AFP 2017 / Angela WeissПевица Рианна на балу американского Института костюма Met Gala.Певица Рианна на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss
Певица Рианна на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonМодель Стелла Максвелл на балу американского Института костюма Met Gala.Модель Стелла Максвелл на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Модель Стелла Максвелл на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonМодель Кендалл Дженнер на балу американского Института костюма Met Gala.Модель Кендалл Дженнер на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Модель Кендалл Дженнер на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonМодельер Стелла Маккартни в окружении актрис Наоми Уоттс и Кейт Хадсон.Актриса Наоми Уоттс, модельер Стелла Маккартни и актриса Кейт Хадсон на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Модельер Стелла Маккартни в окружении актрис Наоми Уоттс и Кейт Хадсон.
© AFP 2017 / Angela WeissМодель и актриса Кара Делевинь на балу американского Института костюма Met Gala.Модель Кара Делевинь на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss
Модель и актриса Кара Делевинь на балу американского Института костюма Met Gala.
© AFP 2017 / Angela WeissМодель Приянка Чопра на балу американского Института костюма Met Gala.Модель Приянка Чопра на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss
Модель Приянка Чопра на балу американского Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Lucas JacksonАктриса Хейли Беннетт на балу американского Института костюма Met Gala.Актриса Хейли Беннетт на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Актриса Хейли Беннетт на балу американского Института костюма Met Gala.
Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017Экстравагантные наряды бала Met Gala14:2002.05.2017
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В Нью-Йорке 1 мая прошел традиционный бал Met Gala, который ежегодно открывает тематическую выставку в американском Институте костюма. Самые смелые звездные платья — в фотоленте Ria.ru. 

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