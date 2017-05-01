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Первомайские демонстрации в России и других странах

16:2401.05.2017
(обновлено: 16:27 01.05.2017)
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Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Участница митинга профсоюзов Республики Татарстан у театра Галиаскара Камала в Казани
Участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске
Участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге
Участница первомайской демонстрации в Джакарте, Индонезия
Члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах, Греция
Участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке
Дети выступают на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном
Протестующие во время первомайской демонстрации в Стамбуле, Турция
Участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины
Участники первомайской демонстрации в Донецке
Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУ праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкИстория праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.Участница митинга профсоюзов Республики Татарстан у театра Галиаскара Камала в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
История праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.Участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.Участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.
© AP Photo / Dita AlangkaraВ 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.Участница первомайской демонстрации в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Dita Alangkara
В 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПраздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.Члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах, Греция
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Праздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.Участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке
© РИА Новости
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В 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.Дети выступают на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном
© РИА Новости . Саид Царнаев
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В прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.
© AFP 2017 / Yasin AkgulВ Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.Протестующие во время первомайской демонстрации в Стамбуле, Турция
© AFP 2017 / Yasin Akgul
В Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкКолонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Колонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Bullit MarquezВ украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.Столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости . Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.Участники первомайской демонстрации в Донецке
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
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В Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Отметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
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В России и других странах отмечают Праздник весны и труда. Множество людей вышли на улице на демонстрации и шествия. Как проходит 1 мая в разных уголках планеты — в фотоленте Ria.ru.

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