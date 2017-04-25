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Конкурс "Российская красавица 2017"

11:2425.04.2017
(обновлено: 11:25 25.04.2017)
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Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Российская красавица 2017 Анна Гришко (слева)на церемонии награждения финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФинал конкурса Всероссийского конкурса красоты прошел в Korston Club Hotel в Москве.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финал конкурса Всероссийского конкурса красоты прошел в Korston Club Hotel в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса стала Анна Гришко из Уссурийска. Она завоевала сразу два титула "Российская красавица" и "Мисс бикини".Российская красавица 2017 Анна Гришко (слева)на церемонии награждения финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Победительницей конкурса стала Анна Гришко из Уссурийска. Она завоевала сразу два титула "Российская красавица" и "Мисс бикини".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДругая представительница Приморья Анастасия Мазур победила в номинации "Мисс Instagram Российская красавица 2017".Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Другая представительница Приморья Анастасия Мазур победила в номинации "Мисс Instagram Российская красавица 2017".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно заявки на участие в конкурсе присылают девушки из 50 регионов России. Во многих городах организованы отборочные туры.Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно заявки на участие в конкурсе присылают девушки из 50 регионов России. Во многих городах организованы отборочные туры.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПретендентки заполняли анкеты, либо отправляли видео.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Претендентки заполняли анкеты, либо отправляли видео.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДевушки участвуют в ежедневных репетициях и фотосессиях.Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Девушки участвуют в ежедневных репетициях и фотосессиях.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКонкурсантки, прошедшие отборочные туры, готовятся к итоговым выступлениям около десяти дней.Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Конкурсантки, прошедшие отборочные туры, готовятся к итоговым выступлениям около десяти дней.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДевушки участвуют в ежедневных репетициях и фотосессиях.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Девушки участвуют в ежедневных репетициях и фотосессиях.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа подготовительном этапе конкурса участницы при желании могут представить творческие номера.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На подготовительном этапе конкурса участницы при желании могут представить творческие номера.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы перед началом финала конкурса.Участницы перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы перед началом финала конкурса.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ финальном этапе конкурса участвовали 40 девушек.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В финальном этапе конкурса участвовали 40 девушек.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо рамках состязаний конкурсантки вышли на подиум в национальных костюмах.Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во рамках состязаний конкурсантки вышли на подиум в национальных костюмах.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКонкурсантка готовится к выходу на подиум.Участница перед началом финала конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Конкурсантка готовится к выходу на подиум.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступление финалисток конкурса в национальных костюмах.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступление финалисток конкурса в национальных костюмах.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница во время дефиле в вечерних платьях.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участница во время дефиле в вечерних платьях.
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в МосквеКонкурс "Российская красавица 2017"11:2425.04.2017
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В Москве прошел финал конкурса "Российская красавица 2017". Участницы состязания —  в фотоленте Ria.ru.

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