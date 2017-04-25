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Лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк

11:0825.04.2017
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Вратарь команды ЦСКА Владислав Третьяк
Советский хоккеист Владислав Третьяк дает автографы участникам XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
Голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк
Владислав Третьяк с юными спортсменами хоккейной школы Центрального спортивного клуба Армии
Владислав Третьяк, вратарь сборной СССР по хоккею с шайбой
Советский хоккеист, вратарь сборной команды СССР по хоккею Владислав Третьяк во время тренировки
Вратарь сборной СССР по хоккею с шайбой Владислав Третьяк с Кубком Канады
Владислав Третьяк вручает медаль вратарю сборной Запада Антону Красоткину после окончания матча звезд МХЛ Кубок Вызова 2016
Владислав Третьяк с воспитанниками детско-юношеских хоккейных школ во время мастер-класса в ледовом дворце спорта Дмитров
Факелоносцы Владислав Третьяк и Ирина Роднина на церемонии зажжения чаши Олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк с внуком, вратарем молодежной сборной России по хоккею Максимом на льду ГУМ-Катка в Москве
Президент РФ Владимир Путин после показа фильма Легенда номер 17
Владислав Третьяк на приеме в честь церемонии награждения национальной сборной России по хоккею, победившей на чемпионате мира 2014 в Минске, в Большом Кремлевском дворце
Владислав Третьяк и игроки сборной России радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2012 между сборными командами России и Словакии
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкВладислав Третьяк начал заниматься хоккеем в 11 лет, в ДЮСШ ЦСКА, куда его привела мама. Стать членом этого прославленного клуба было мечтой едва ли не всех мальчишек Москвы. Из многих претендентов в тот день выбрали четверых.Вратарь команды ЦСКА Владислав Третьяк
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Владислав Третьяк начал заниматься хоккеем в 11 лет, в ДЮСШ ЦСКА, куда его привела мама. Стать членом этого прославленного клуба было мечтой едва ли не всех мальчишек Москвы. Из многих претендентов в тот день выбрали четверых.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСначала Третьяк играл на позиции нападающего, но у него не было формы. В то время в команде не было вратаря. Тогда он подошёл к тренеру Виталию Ерфилову и сказал, что если ему дадут форму, то он будет вратарём.Советский хоккеист Владислав Третьяк дает автографы участникам XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Сначала Третьяк играл на позиции нападающего, но у него не было формы. В то время в команде не было вратаря. Тогда он подошёл к тренеру Виталию Ерфилову и сказал, что если ему дадут форму, то он будет вратарём.
© РИА Новости . С. ЛидовПерейти в фотобанкЛетом 1967 года молодым вратарём заинтересовался тренер ЦСКА Анатолий Тарасов. Третьяк начал заниматься вместе с профессиональными игроками. В сезоне 1968/69 годов Третьяк дебютировал за ЦСКА в матче против "Спартака".Голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк
© РИА Новости . С. Лидов
Перейти в фотобанк
Летом 1967 года молодым вратарём заинтересовался тренер ЦСКА Анатолий Тарасов. Третьяк начал заниматься вместе с профессиональными игроками. В сезоне 1968/69 годов Третьяк дебютировал за ЦСКА в матче против "Спартака".
© РИА Новости . Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкВ 1970 году Владислав Третьяк принят в сборную СССР на чемпионат мира, где стал впервые чемпионом мира. С 1971 года — основной вратарь сборной. В 1972 году впервые стал олимпийским чемпионом, отыграв все матчи и пропустив на хоккейном турнире меньше всех шайб.Владислав Третьяк с юными спортсменами хоккейной школы Центрального спортивного клуба Армии
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
В 1970 году Владислав Третьяк принят в сборную СССР на чемпионат мира, где стал впервые чемпионом мира. С 1971 года — основной вратарь сборной. В 1972 году впервые стал олимпийским чемпионом, отыграв все матчи и пропустив на хоккейном турнире меньше всех шайб.
© РИА Новости . ДолягинПерейти в фотобанкВ 1974 году прошла новая серия игр с канадскими профессионалами. После этого выходит документальный фильм "Владислав Третьяк против Бобби Халла". В 1976 году Третьяку доверили нести флаг сборной СССР на открытии Олимпийских Игр. В этом году Владислав Третьяк вновь стал олимпийским чемпионом.Владислав Третьяк, вратарь сборной СССР по хоккею с шайбой
© РИА Новости . Долягин
Перейти в фотобанк
В 1974 году прошла новая серия игр с канадскими профессионалами. После этого выходит документальный фильм "Владислав Третьяк против Бобби Халла". В 1976 году Третьяку доверили нести флаг сборной СССР на открытии Олимпийских Игр. В этом году Владислав Третьяк вновь стал олимпийским чемпионом.
© РИА Новости . Сергей ЛидовПерейти в фотобанкВ 1980-м, после обидного поражения на Олимпиаде в Лэйк-Плесиде (нашей команде тогда досталось лишь "серебро"), Третьяк твердо решил: верну олимпийское "золото", и из большого спорта можно уходить. Слово свое он сдержал.Советский хоккеист, вратарь сборной команды СССР по хоккею Владислав Третьяк во время тренировки
© РИА Новости . Сергей Лидов
Перейти в фотобанк
В 1980-м, после обидного поражения на Олимпиаде в Лэйк-Плесиде (нашей команде тогда досталось лишь "серебро"), Третьяк твердо решил: верну олимпийское "золото", и из большого спорта можно уходить. Слово свое он сдержал.
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкВ 1981 году — победа на Кубке Канады. В феврале 1984 года Третьяк в третий раз стал олимпийским чемпионом, выиграв золото хоккейного турнира в Сараево. Для Владислава Третьяка это была уже четвертая Олимпиада. 22 декабря 1984 Владислав Третьяк последний раз вышел на лед и занял место в хоккейных воротах.Вратарь сборной СССР по хоккею с шайбой Владислав Третьяк с Кубком Канады
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
В 1981 году — победа на Кубке Канады. В феврале 1984 года Третьяк в третий раз стал олимпийским чемпионом, выиграв золото хоккейного турнира в Сараево. Для Владислава Третьяка это была уже четвертая Олимпиада. 22 декабря 1984 Владислав Третьяк последний раз вышел на лед и занял место в хоккейных воротах.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ 1984—1986 годах Владислав Третьяк работает в международном отделе ЦСКА. С 1986 года — заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 80-х годов впервые стал депутатом Моссовета.Владислав Третьяк вручает медаль вратарю сборной Запада Антону Красоткину после окончания матча звезд МХЛ Кубок Вызова 2016
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В 1984—1986 годах Владислав Третьяк работает в международном отделе ЦСКА. С 1986 года — заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 80-х годов впервые стал депутатом Моссовета.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 1990-х годах Третьяк работал в канадской компании "Bombardier". В 1998 году основал Фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка". В начале 1990-х Третьяк стал тренером вратарей клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс".Владислав Третьяк с воспитанниками детско-юношеских хоккейных школ во время мастер-класса в ледовом дворце спорта Дмитров
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В 1990-х годах Третьяк работал в канадской компании "Bombardier". В 1998 году основал Фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка". В начале 1990-х Третьяк стал тренером вратарей клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс".
© РИА Новости . Мэтт Слокум/AP/POOLПерейти в фотобанкВ 1997 году Владислав Третьяк первым из европейцев попал в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1998 и 2002 годах Владислав Третьяк входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей серебряные (Нагано) и бронзовые (Солт-Лейк-Сити) медали зимних Олимпийских игр.Факелоносцы Владислав Третьяк и Ирина Роднина на церемонии зажжения чаши Олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр
© РИА Новости . Мэтт Слокум/AP/POOL
Перейти в фотобанк
В 1997 году Владислав Третьяк первым из европейцев попал в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1998 и 2002 годах Владислав Третьяк входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей серебряные (Нагано) и бронзовые (Солт-Лейк-Сити) медали зимних Олимпийских игр.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ 2000 году по предложению Президента России вошёл в Президентский Совет по физической культуре и спорту. В этом же году Международная Федерация хоккея лучшим хоккеистом XX века назвала Владислава Третьяка.Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк с внуком, вратарем молодежной сборной России по хоккею Максимом на льду ГУМ-Катка в Москве
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В 2000 году по предложению Президента России вошёл в Президентский Совет по физической культуре и спорту. В этом же году Международная Федерация хоккея лучшим хоккеистом XX века назвала Владислава Третьяка.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ 1999 году Владислава Третьяка наградили почётным знаком "Общественное признание", который вручается гражданам за их высокую общественно полезную деятельность.Президент РФ Владимир Путин после показа фильма Легенда номер 17
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В 1999 году Владислава Третьяка наградили почётным знаком "Общественное признание", который вручается гражданам за их высокую общественно полезную деятельность.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкНападающий именитого клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" в 1971-1984, пятикратный обладатель Кубка Стенли Ги Лефлер сказал о Владиславе Третьяке: "Владислав Третьяк - человек с тысячью рук и тысячью глаз. Его реакция фантастична!"Владислав Третьяк на приеме в честь церемонии награждения национальной сборной России по хоккею, победившей на чемпионате мира 2014 в Минске, в Большом Кремлевском дворце
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Нападающий именитого клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" в 1971-1984, пятикратный обладатель Кубка Стенли Ги Лефлер сказал о Владиславе Третьяке: "Владислав Третьяк - человек с тысячью рук и тысячью глаз. Его реакция фантастична!"
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ своей книге "Когда льду жарко..." Владислав Третьяк пишет: "Я – вратарь. Моя стихия - кипящий страстями каток. Я люблю ощущать себя в гуще хоккейных сражений, когда свистят и бухают о деревянные борты шайбы, когда искры летят из-под коньков, а от горячего дыхания спортсменов, кажется, вот-вот растает лед. Я люблю, когда от напряжения сердце готово выскочить из груди и пот застилает глаза, и безумствуют трибуны, и атаки соперников, как волны, накатываются на мои ворота. Я люблю хоккей, потому что это - моя жизнь".Владислав Третьяк и игроки сборной России радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2012 между сборными командами России и Словакии
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В своей книге "Когда льду жарко..." Владислав Третьяк пишет: "Я – вратарь. Моя стихия - кипящий страстями каток. Я люблю ощущать себя в гуще хоккейных сражений, когда свистят и бухают о деревянные борты шайбы, когда искры летят из-под коньков, а от горячего дыхания спортсменов, кажется, вот-вот растает лед. Я люблю, когда от напряжения сердце готово выскочить из груди и пот застилает глаза, и безумствуют трибуны, и атаки соперников, как волны, накатываются на мои ворота. Я люблю хоккей, потому что это - моя жизнь".
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Лучший вратарь в истории мирового хоккея, Владислав Третьяк отмечает 25 апреля 65-летний юбилей. Легендарный хоккеист — в фотоленте Ria.ru.

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