Лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк

В своей книге "Когда льду жарко..." Владислав Третьяк пишет: "Я – вратарь. Моя стихия - кипящий страстями каток. Я люблю ощущать себя в гуще хоккейных сражений, когда свистят и бухают о деревянные борты шайбы, когда искры летят из-под коньков, а от горячего дыхания спортсменов, кажется, вот-вот растает лед. Я люблю, когда от напряжения сердце готово выскочить из груди и пот застилает глаза, и безумствуют трибуны, и атаки соперников, как волны, накатываются на мои ворота. Я люблю хоккей, потому что это - моя жизнь".

В своей книге "Когда льду жарко..." Владислав Третьяк пишет: "Я – вратарь. Моя стихия - кипящий страстями каток. Я люблю ощущать себя в гуще хоккейных сражений, когда свистят и бухают о деревянные борты шайбы, когда искры летят из-под коньков, а от горячего дыхания спортсменов, кажется, вот-вот растает лед. Я люблю, когда от напряжения сердце готово выскочить из груди и пот застилает глаза, и безумствуют трибуны, и атаки соперников, как волны, накатываются на мои ворота. Я люблю хоккей, потому что это - моя жизнь".