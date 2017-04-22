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Фотоработы лауреата World Press Photo Валерия Мельникова

23:1122.04.2017
(обновлено: 23:39 22.04.2017)
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Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, победивший в конкурсе World Press Photo 2017, на официальной церемонии награждения в Амстердаме
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, победивший в конкурсе World Press Photo 2017 на официальной церемонии награждения в Амстердаме
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников (в центре), победивший в конкурсе World Press Photo 2017 на официальной церемонии награждения в Амстердаме
Посетительница у стенда с работами фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФотожурналист МИА "Россия сегодня", многократный лауреат ведущих международных конкурсов мира Валерий Мельников получил награду за серию снимков "Черные дни Украины" в номинации "Долгосрочные проекты" самого престижного фотографического конкурса мира — World Press Photo.Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, победивший в конкурсе World Press Photo 2017, на официальной церемонии награждения в Амстердаме
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Фотожурналист МИА "Россия сегодня", многократный лауреат ведущих международных конкурсов мира Валерий Мельников получил награду за серию снимков "Черные дни Украины" в номинации "Долгосрочные проекты" самого престижного фотографического конкурса мира — World Press Photo.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония награждения прошла в Амстердаме.Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, победивший в конкурсе World Press Photo 2017 на официальной церемонии награждения в Амстердаме
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемония награждения прошла в Амстердаме.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМеждународное признание мастерства своих фотографов в конкурсе World Press Photo МИА "Россия сегодня" получает второй год подряд.Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников (в центре), победивший в конкурсе World Press Photo 2017 на официальной церемонии награждения в Амстердаме
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Международное признание мастерства своих фотографов в конкурсе World Press Photo МИА "Россия сегодня" получает второй год подряд.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетительница у стенда с работами специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме.Посетительница у стенда с работами фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетительница у стенда с работами специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкРаботать над серией "Черные дни Украины" Валерий Мельников начал в 2014 году.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Работать над серией "Черные дни Украины" Валерий Мельников начал в 2014 году.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкРабота продолжалась в течение трех лет в ходе служебных командировок на юго-восток Украины.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Работа продолжалась в течение трех лет в ходе служебных командировок на юго-восток Украины.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкКак рассказал фотограф, он стремится не просто фиксировать происходящее, а наделять каждый кадр смыслом, чтобы зритель задумался и над фотографией, и над самим событием.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Как рассказал фотограф, он стремится не просто фиксировать происходящее, а наделять каждый кадр смыслом, чтобы зритель задумался и над фотографией, и над самим событием.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестные жители в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Местные жители в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкРодные и близкие во время похорон погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Родные и близкие во время похорон погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПохороны погибшего ополченца в деревне Чернухино Луганской области.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Похороны погибшего ополченца в деревне Чернухино Луганской области.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПо словам фотографа, он продолжает работать на юго-востоке Украины и хотел бы продолжать эту серию.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
По словам фотографа, он продолжает работать на юго-востоке Украины и хотел бы продолжать эту серию.
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестная жительница во время раздачи хлеба в селе Веселое Донецкой области.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Местная жительница во время раздачи хлеба в селе Веселое Донецкой области.
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдна из последних жительниц деревни Желобок Луганской области Раиса Шипуля (1930 г.р.).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Одна из последних жительниц деревни Желобок Луганской области Раиса Шипуля (1930 г.р.).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПодросток в одной из комнат разрушенной средней школы поселка Шахты 6/7, ставшей убежищем для местных жителей.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подросток в одной из комнат разрушенной средней школы поселка Шахты 6/7, ставшей убежищем для местных жителей.
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПохороны погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Похороны погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПожар во время артиллерийского обстрела Луганска.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пожар во время артиллерийского обстрела Луганска.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкТело местной жительницы в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Тело местной жительницы в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкБоец батальона "Призрак" народного ополчения Луганска на линии фронта неподалеку от Лисичанска.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Боец батальона "Призрак" народного ополчения Луганска на линии фронта неподалеку от Лисичанска.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина поливает цветы на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина поливает цветы на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области.
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина осматривает повреждения в жилом доме, пострадавшем от артиллерийского обстрела квартала Мирный в Луганске, 14 июля 2014Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина осматривает повреждения в жилом доме, пострадавшем от артиллерийского обстрела квартала Мирный в Луганске, 14 июля 2014
© РИА Новости . Валерий МельниковФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine).
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПохороны погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Похороны погибших во время обстрела украинскими военными жителей станицы Луганская Владимира Ермилова и его сына Вани.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖительница Луганска у дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела города украинскими силовиками.Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жительница Луганска у дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела города украинскими силовиками.
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)Фотоработы лауреата World Press Photo Валерия Мельникова23:1122.04.2017
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Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову вручили награду международного фотоконкурса World Press Photo в номинации "Долгосрочные проекты". Серия снимков "Черные дни Украины" — в фотоленте Ria.ru.

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