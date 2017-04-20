Коренная американка Кармен Электра

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Фотосессии Кармен Электры появлялись на разворотах журнала Playboy пять раз: в 1996 году, в июне 1997, декабре 2000, апреле 2003 и в юбилейном выпуске в январе 2009 года. Трижды издание публиковало ее фото на обложке. На фото: на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, 2008 год.