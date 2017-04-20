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Коренная американка Кармен Электра

14:4320.04.2017
(обновлено: 14:45 20.04.2017)
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Американская модель и актриса Кармен Электра
Розалин Санчес, Кармен Электра, Ева Лонгория, Констанс Мари, Паулина Рубио во время 2006 NCLR Alma Awards
Американская модель и актриса Кармен Электра во время GQ Men of The Year Awards. 2000 год
Американская модель и актриса Кармен Электра и певец Nelly на 30-й Annual American Music Awards
Американская модель и актриса Кармен Электра
Актриса и певица Кармен Электра прибывает на премьеру фильма Новый Человек-паук
Американская модель и актриса Кармен Электра. 2008 год
Кадр из фильма Спасатели Малибу
Американская модель и актриса Кармен Электра во время World Music Awards
Актриса Кармен Электра и VJ Дэмиен Фэйхи во время MTV Total Request Live. 2007 год
Кадр из фильма Очень страшное кино
Американская модель и актриса Кармен Электра
Американская модель и актриса Кармен Электра во время шоу VH1 Divas
Американская модель и актриса Кармен Электра
Кармен Электра в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Кармен Электра во время MTV Europe Awards
Актрисы София Буш и Кармен Электра на показе коллекции Rebecca Taylor в Нью-Йорке
Кармен Электра позирует для прессы во время Comic-Con в Сан-Диего
Актриса Кармен Электра во время MTV Total Request Live
Кармен Электра и гитарист Дэйв Наварро на 46-й ежегодной премии Грэмми
Американская модель и актриса Кармен Электра
Кармен Электра на показе весна/лето Narciso Rodriguez
© AP Photo / Invision/John SalangsangНастоящее имя актрисы Кармен Электра - Тара Ли Патрик. Она родилась в семье певицы и гитариста в небольшом городке Шэронвиль в штате Огайо.Американская модель и актриса Кармен Электра
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Настоящее имя актрисы Кармен Электра - Тара Ли Патрик. Она родилась в семье певицы и гитариста в небольшом городке Шэронвиль в штате Огайо.
© AP Photo / Chris PizzelloКармен может похвастаться тем, что она коренная американка: среди ее предков - индейцы чероки. Кроме того, у актрисы есть ирландские и немецкие корни. На фото: Розалин Санчес, Кармен Электра, Ева Лонгория, Констанс Мари и Паулина Рубио на премии ALMA Awards в Лос-Анджелесе, 2006 год.Розалин Санчес, Кармен Электра, Ева Лонгория, Констанс Мари, Паулина Рубио во время 2006 NCLR Alma Awards
© AP Photo / Chris Pizzello
Кармен может похвастаться тем, что она коренная американка: среди ее предков - индейцы чероки. Кроме того, у актрисы есть ирландские и немецкие корни. На фото: Розалин Санчес, Кармен Электра, Ева Лонгория, Констанс Мари и Паулина Рубио на премии ALMA Awards в Лос-Анджелесе, 2006 год.
© AFP 2017 / John MotternС 9 лет будущая актриса активно занималась танцами, поэтому профессиональную карьеру начала как танцовщица. Она выступала в шоу "It’s Magic" в парке развлечений "Kings Island". На фото: актриса на вручении премии журнала GQ в Нью-Йорке, 2000 год.Американская модель и актриса Кармен Электра во время GQ Men of The Year Awards. 2000 год
© AFP 2017 / John Mottern
С 9 лет будущая актриса активно занималась танцами, поэтому профессиональную карьеру начала как танцовщица. Она выступала в шоу "It’s Magic" в парке развлечений "Kings Island". На фото: актриса на вручении премии журнала GQ в Нью-Йорке, 2000 год.
© AFP 2017 / Hector MataВ 1991 году тогда еще Тара Патрик переехала в Калифорнию, где познакомилась с певцом Принцем, который и выбрал ей псевдоним. На фото: Кармен Электра и певец Нелли на вручении американской музыкальной премии в Лос-Анджелесе, 2003 год.Американская модель и актриса Кармен Электра и певец Nelly на 30-й Annual American Music Awards
© AFP 2017 / Hector Mata
В 1991 году тогда еще Тара Патрик переехала в Калифорнию, где познакомилась с певцом Принцем, который и выбрал ей псевдоним. На фото: Кармен Электра и певец Нелли на вручении американской музыкальной премии в Лос-Анджелесе, 2003 год.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussКармен Электра работала танцовщицей в клубе Принца "Glam Slam", принимала участие в его европейском туре "Diamonds and Pearls Tour". На фото: актриса на благотворительном балу "Карусель надежды" в Беверли-Хилз, 2012 год.Американская модель и актриса Кармен Электра
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Кармен Электра работала танцовщицей в клубе Принца "Glam Slam", принимала участие в его европейском туре "Diamonds and Pearls Tour". На фото: актриса на благотворительном балу "Карусель надежды" в Беверли-Хилз, 2012 год.
© AFP 2017 / Valerie MaconКармен также попробовала себя в качестве певицы, сначала в женской рэп-группе, которая работала с лейблом Принца, а потом записав сольный альбом. На фото: Кармен Электра на премьере фильма "Новый Человек-паук" в Лос-Анджелесе, 2012 год.Актриса и певица Кармен Электра прибывает на премьеру фильма Новый Человек-паук
© AFP 2017 / Valerie Macon
Кармен также попробовала себя в качестве певицы, сначала в женской рэп-группе, которая работала с лейблом Принца, а потом записав сольный альбом. На фото: Кармен Электра на премьере фильма "Новый Человек-паук" в Лос-Анджелесе, 2012 год.
© AP Photo / Evan AgostiniНачиная с 1995 года Кармен стали приглашать на съемки различных телешоу, а в мае 1996 года в журнале Playboy была опубликована ее фотосессия. На фото: актриса на вручении премии журнала Cosmopolitan, 2008 год.Американская модель и актриса Кармен Электра. 2008 год
© AP Photo / Evan Agostini
Начиная с 1995 года Кармен стали приглашать на съемки различных телешоу, а в мае 1996 года в журнале Playboy была опубликована ее фотосессия. На фото: актриса на вручении премии журнала Cosmopolitan, 2008 год.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)Благодаря росту популярности Кармен получила предложение принять участие в съемках сериала "Спасатели Малибу", где она заменила Памелу Андерсон. На фото: кадр из фильма "Спасатели Малибу".Кадр из фильма Спасатели Малибу
© GTG Entertainment (1989 – 2001)
Благодаря росту популярности Кармен получила предложение принять участие в съемках сериала "Спасатели Малибу", где она заменила Памелу Андерсон. На фото: кадр из фильма "Спасатели Малибу".
© AP Photo / Chris CarlsonВсего на счету Кармен Электры более 15 эпизодических ролей в различных сериалах, она озвучивала саму себя в одной из серий "Симпсонов" и появилась в эпизоде сериала доктор "Хаус".Американская модель и актриса Кармен Электра во время World Music Awards
© AP Photo / Chris Carlson
Всего на счету Кармен Электры более 15 эпизодических ролей в различных сериалах, она озвучивала саму себя в одной из серий "Симпсонов" и появилась в эпизоде сериала доктор "Хаус".
© AP Photo / Jason DeCrowАктриса Кармен Электра и ведущий Дэмиен Фэйхи на съемках программы MTV "Total Request Live", 2007 год.Актриса Кармен Электра и VJ Дэмиен Фэйхи во время MTV Total Request Live. 2007 год
© AP Photo / Jason DeCrow
Актриса Кармен Электра и ведущий Дэмиен Фэйхи на съемках программы MTV "Total Request Live", 2007 год.
© Brad Grey Pictures (2000)Кармен Электра снялась в более полусотни фильмов, однако в основном это второстепенные или эпизодические роли, самыми известными из которых стали "Очень страшное кино", "Старски и Хатч" и "Оптом дешевле-2". На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино".Кадр из фильма Очень страшное кино
© Brad Grey Pictures (2000)
Кармен Электра снялась в более полусотни фильмов, однако в основном это второстепенные или эпизодические роли, самыми известными из которых стали "Очень страшное кино", "Старски и Хатч" и "Оптом дешевле-2". На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино".
© AP Photo / Matt SaylesКармен в качестве приглашенной звезды принимала участие в танцевальном шоу "The Pussycat Dolls" и танцевала стрипиз в шоу "Crazy Horse Paris". На фото: вечеринка, посвященная Супербоулу, 2008 год.Американская модель и актриса Кармен Электра
© AP Photo / Matt Sayles
Кармен в качестве приглашенной звезды принимала участие в танцевальном шоу "The Pussycat Dolls" и танцевала стрипиз в шоу "Crazy Horse Paris". На фото: вечеринка, посвященная Супербоулу, 2008 год.
© AP Photo / Joe CavarettaВ начале 2000-х годов танцовщица выпустила серию видео-уроков по стрип-пластике "Carmen Electra Aerobic Striptease", сочетающую элементы движений классического стриптиза и упражнений с низкой кардио-нагрузкой. На фото: шоу "Дивы" канала VH1 в Лас-Вегасе, 2004 год.Американская модель и актриса Кармен Электра во время шоу VH1 Divas
© AP Photo / Joe Cavaretta
В начале 2000-х годов танцовщица выпустила серию видео-уроков по стрип-пластике "Carmen Electra Aerobic Striptease", сочетающую элементы движений классического стриптиза и упражнений с низкой кардио-нагрузкой. На фото: шоу "Дивы" канала VH1 в Лас-Вегасе, 2004 год.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellКроме того, в интернете можно найти видео-уроки занятий с актрисой, где она показывает простые упражнения для сохранения стройной фигуры. На фото: Кармен Электра на благотворительном приеме по сбору средств для поиска лекарства против рассеянного склероза, 2015 год.Американская модель и актриса Кармен Электра
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Кроме того, в интернете можно найти видео-уроки занятий с актрисой, где она показывает простые упражнения для сохранения стройной фигуры. На фото: Кармен Электра на благотворительном приеме по сбору средств для поиска лекарства против рассеянного склероза, 2015 год.
© AP Photo / Stuart RamsonС 2008 года под брендом Electra Pole Кармен Электра продает пилоны для танца. На фото: актриса в Метрополитен-музее, 2005 год.Кармен Электра в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
© AP Photo / Stuart Ramson
С 2008 года под брендом Electra Pole Кармен Электра продает пилоны для танца. На фото: актриса в Метрополитен-музее, 2005 год.
© AFP 2017 / Joel SagetКармен Электра в разные годы занимала 18 и 9 позиции в списке "100 самых сексуальных женщин мира" по версии издания "FHM". На фото: актриса на премии MTV Europe Awards в Дублине, 1999 год.Кармен Электра во время MTV Europe Awards
© AFP 2017 / Joel Saget
Кармен Электра в разные годы занимала 18 и 9 позиции в списке "100 самых сексуальных женщин мира" по версии издания "FHM". На фото: актриса на премии MTV Europe Awards в Дублине, 1999 год.
© AP Photo / Evan AgostiniВ 2007 году она заняла 28 строчку в рейтинге "Нот 100" журнала Maxim. На фото: актрисы София Буш и Кармен Электра на показе коллекции дизайнера Ребекки Тейлор в Нью-Йорке, 2010 год.Актрисы София Буш и Кармен Электра на показе коллекции Rebecca Taylor в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
В 2007 году она заняла 28 строчку в рейтинге "Нот 100" журнала Maxim. На фото: актрисы София Буш и Кармен Электра на показе коллекции дизайнера Ребекки Тейлор в Нью-Йорке, 2010 год.
© AP Photo / Mark DavisФотосессии Кармен Электры появлялись на разворотах журнала Playboy пять раз: в 1996 году, в июне 1997, декабре 2000, апреле 2003 и в юбилейном выпуске в январе 2009 года. Трижды издание публиковало ее фото на обложке. На фото: на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, 2008 год.Кармен Электра позирует для прессы во время Comic-Con в Сан-Диего
© AP Photo / Mark Davis
Фотосессии Кармен Электры появлялись на разворотах журнала Playboy пять раз: в 1996 году, в июне 1997, декабре 2000, апреле 2003 и в юбилейном выпуске в январе 2009 года. Трижды издание публиковало ее фото на обложке. На фото: на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, 2008 год.
© AP Photo / Jason DeCrowВ ноябре 1998 года Кармен Электра в Лас-Вегасе вышла замуж за звезду баскетбола Денниса Родмана, однако уже через девять дней агент спортсмена заявил, что церемония не имела юридического статуса. Официально же этот "брак" был расторгнут лишь спустя полгода.Актриса Кармен Электра во время MTV Total Request Live
© AP Photo / Jason DeCrow
В ноябре 1998 года Кармен Электра в Лас-Вегасе вышла замуж за звезду баскетбола Денниса Родмана, однако уже через девять дней агент спортсмена заявил, что церемония не имела юридического статуса. Официально же этот "брак" был расторгнут лишь спустя полгода.
© AP Photo / Mark J. TerrillВ 2001 году Кармен Электра обручилась, а в 2003 году вышла замуж за гитариста рок-группы Jane's Addiction Дэйва Наварро. Этим отношениям даже было посвящено шоу на MTV "Til Death Do Us Part: Carmen & Dave". В феврале 2007 года они развелись.Кармен Электра и гитарист Дэйв Наварро на 46-й ежегодной премии Грэмми
© AP Photo / Mark J. Terrill
В 2001 году Кармен Электра обручилась, а в 2003 году вышла замуж за гитариста рок-группы Jane's Addiction Дэйва Наварро. Этим отношениям даже было посвящено шоу на MTV "Til Death Do Us Part: Carmen & Dave". В феврале 2007 года они развелись.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellКармен Электра активно занимается благотворительностью. Ее мать умерла в 1998 году от опухоли мозга, вероятно поэтому актриса поддерживает несколько некоммерческих организаций, которые помогают бороться с этим недугом.Американская модель и актриса Кармен Электра
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Кармен Электра активно занимается благотворительностью. Ее мать умерла в 1998 году от опухоли мозга, вероятно поэтому актриса поддерживает несколько некоммерческих организаций, которые помогают бороться с этим недугом.
© AP Photo / Louis LanzanoКармен Электра поддерживает организацию Elevate Hope, которая опекает сирот и детей, столкнувшихся с насилием, и фонд Hollyrod Foundation, оказывающий поддержку людям, страдающим от болезни Паркинсона. На фото: Кармен Электра на Неделе моды в Нью-Йорке, 2005 год.Кармен Электра на показе весна/лето Narciso Rodriguez
© AP Photo / Louis Lanzano
Кармен Электра поддерживает организацию Elevate Hope, которая опекает сирот и детей, столкнувшихся с насилием, и фонд Hollyrod Foundation, оказывающий поддержку людям, страдающим от болезни Паркинсона. На фото: Кармен Электра на Неделе моды в Нью-Йорке, 2005 год.
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Американская актриса, танцовщица и эпатажная модель Кармен Электра отмечает 20 апреля 45-летний юбилей. Одна из самых сексуальных спасательниц Малибу — в фотоленте Ria.ru.

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