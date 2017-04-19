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Открытие форума "Здоровье нации – основа процветания России"

16:3219.04.2017
(обновлено: 16:33 19.04.2017)
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XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания России
Министр спорта РФ Павел Колобков, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия (слева направо) после разрезания ленты на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Стенд клиники имени Федорова на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Участник и посетитель XI всероссийского форума Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Участница XI всероссийского форума Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Стенд автомобильной компании Газ на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Стенд клиники имени Федорова на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия выступает на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Автоматический иммуноферментный анализатор Элиза на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (слева) на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Стенд КБ №85 на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
Стенд Лада на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" проходит в Москве с 19 по 21 апреля.XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания России
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" проходит в Москве с 19 по 21 апреля.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкОткрыли работу форума в среду министр спорта Павел Колобков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия.Министр спорта РФ Павел Колобков, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия (слева направо) после разрезания ленты на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Открыли работу форума в среду министр спорта Павел Колобков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд клиники имени Федорова на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".Стенд клиники имени Федорова на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд клиники имени Федорова на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой форума в этом году является "Межведомственная Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний".Участник и посетитель XI всероссийского форума Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главной темой форума в этом году является "Межведомственная Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний".
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники форума в рамках тематических конференций, междисциплинарных дискуссий и круглых столов обсудят такие темы, как качество пищевой продукции в России, вопросы продолжительности жизни населения, производство отечественных препаратов, реализацию программ по реабилитационным мероприятиям и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.Участница XI всероссийского форума Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники форума в рамках тематических конференций, междисциплинарных дискуссий и круглых столов обсудят такие темы, как качество пищевой продукции в России, вопросы продолжительности жизни населения, производство отечественных препаратов, реализацию программ по реабилитационным мероприятиям и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд автомобильной компании "Газ" на форуме в Москве.Стенд автомобильной компании Газ на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд автомобильной компании "Газ" на форуме в Москве.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ выставке представлены разработки около ста участников из 23 регионов России.Стенд клиники имени Федорова на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В выставке представлены разработки около ста участников из 23 регионов России.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия выступает на открытии форума.Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия выступает на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия выступает на открытии форума.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкАвтоматический иммуноферментный анализатор "Элиза" на стенде форума "Здоровье нации – основа процветания России".Автоматический иммуноферментный анализатор Элиза на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автоматический иммуноферментный анализатор "Элиза" на стенде форума "Здоровье нации – основа процветания России".
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что форум "Здоровье нации" - это знаковое мероприятие, находящееся "в тренде государственной политики страны, направленной на сбережение людей и наращивание человеческого потенциала".Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (слева) на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что форум "Здоровье нации" - это знаковое мероприятие, находящееся "в тренде государственной политики страны, направленной на сбережение людей и наращивание человеческого потенциала".
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд Клинической больницы №85 ФМБА России на форуме в Москве.Стенд КБ №85 на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд Клинической больницы №85 ФМБА России на форуме в Москве.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время работы форума любой желающий сможет пройти медицинское обследование и получить консультации квалицированных специалистов.Стенд Лада на XI всероссийском форуме Здоровье нации – основа процветания России в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Во время работы форума любой желающий сможет пройти медицинское обследование и получить консультации квалицированных специалистов.
XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания РоссииОткрытие форума "Здоровье нации – основа процветания России"16:3219.04.2017
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В Москве начал работу XI Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Первый день работы форума — в фотоленте Ria.ru.

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