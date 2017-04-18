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Фото

Юбилей звезды "Служебного романа" и "Гаража" Светланы Немоляевой

10:5518.04.2017
0930
Народная артистка России Светлана Немоляева на творческом вечере в рамках проекта Маленькие вечера в театре имени Маяковского в Москве
Актрисы Светлана Немоляева и Полина Лазарева во время премьеры спектакля Бешеные деньги, приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского
Народные артисты РСФСР артисты Московского театра им. В. Маяковского Светлана Немоляева и Александр Лазарев с сыном Александром
Кадр из фильма-оперы Евгений Онегин, 1958 год
Актриса Светлана Немоляева в комедии Гараж
Сцена из спектакля Трамвай Желание Театра им. Маяковского
Актриса Светлана Немоляева в Центральном Манеже
Александр Лазарев и Светлана Немоляева в спектакле Смех лангусты
Актеры Светлана Немоляева и Александр Ильин в спектакле Да здравствует королева, виват!
Актрисы Светлана Немоляева и Татьяна Доронина в сцене из спектакля Она в отсутствии любви и смерти. 1981 год
Актриса театра и кино Светлана Немоляева на церемония вручения театральной премии Золотая маска
Сцена из спектакля Таланты и поклонники в Театре имени В.Маяковского
Светлана Немоляева в сцене из спектакля Кант в театре им. Маяковского
Семья актеров Лазаревых на открытии 32 Московского Международного кинофестиваля
Народные артисты РФ Светлана Немоляева и Александр Лазарев по окончании церемонии закладки своих именных плит на Аллее Славы киностудии Мосфильм
Народная артистка России Светлана Немоляева на творческом вечере в рамках проекта Маленькие вечера в театре имени Маяковского в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Народная артистка России Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве.
Актрисы Светлана Немоляева и Полина Лазарева во время премьеры спектакля Бешеные деньги, приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Отец будущей актрисы был режиссером, а дядя - играл в Театре Маяковского, поэтому Светлану Владимировну с детства окружали творческие люди.
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского
© РИА Новости. Илья Питалев
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Окончив Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Немоляева в 1959 году была зачислена в труппу Театра имени В. Маяковского. Тогда же туда приняли актера Александра Лазарева.
Народные артисты РСФСР артисты Московского театра им. В. Маяковского Светлана Немоляева и Александр Лазарев с сыном Александром
© РИА Новости. Юрий Иванов
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Через год пара поженилась, у них родился сын Александр, ставший актером "Ленкома".
Кадр из фильма-оперы Евгений Онегин, 1958 год
© РИА Новости
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Первым прославившим имя актрисы фильмом была экранизация оперы Чайковского "Евгений Онегин", где Немоляева исполнила роль Ольги.
Актриса Светлана Немоляева в комедии Гараж
© РИА Новости. С. Соловьев
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Широкая известность пришла к Светлане Немоляевой, благодаря ролям второго плана в комедиях Эльдара Рязанова: "Служебный роман","Гараж","О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные".
Сцена из спектакля Трамвай Желание Театра им. Маяковского
© РИА Новости. Владимир Родионов
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Съемки в кино Немоляева успешно совмещала с яркими театральными работами. На снимке сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра им. Маяковского, где Немоляева блестяще исполнила роль Бланш.
Актриса Светлана Немоляева в Центральном Манеже
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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За без малого 60 лет службы в театре, Немоляева исполнила главные роли более чем в 50 спектаклях.
Александр Лазарев и Светлана Немоляева в спектакле Смех лангусты
© РИА Новости. Юрий Иванов
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Актриса нередко делила сцену с мужем. На фото - спектакль Московского академического театра им. В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар - Светлана Немоляева, в роли секретаря - Александр Лазарев.
Актеры Светлана Немоляева и Александр Ильин в спектакле Да здравствует королева, виват!
© РИА Новости. Фред Гринберг
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Одна из самых запоминающихся ролей актрисы - королева Елизавета I в спектакле "Да здравствует королева, виват!".
Актрисы Светлана Немоляева и Татьяна Доронина в сцене из спектакля Она в отсутствии любви и смерти. 1981 год
© РИА Новости. Александр Макаров
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В 1980 году Светлане Немоляевой было присвоено звание Народной артистки РСФСР.
Актриса театра и кино Светлана Немоляева на церемония вручения театральной премии Золотая маска
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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За свои театральные и кинороли Немоляева была удостоена множества престижных наград как в России, так и за рубежом. В 2013 году актриса стала лауреатом премии "Золотая маска" за роль Домны Пантелеевны в спектакле "Таланты и поклонники".
Сцена из спектакля Таланты и поклонники в Театре имени В.Маяковского
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Светлана Немоляева в роли Домны Пантелевны и Ирина Пегова в роли Александры Николаевны Негиной в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В.Маяковского.
Светлана Немоляева в сцене из спектакля Кант в театре им. Маяковского
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Несмотря на преклонный возраст, Светлана Немоляева продолжает играть ведущие роли в спектаклях Театра им. В. Маяковского. На фото актриса в образе старшей сестры милосердия лютеранок-пиетисток Анны-Регины в сцене из спектакля Марюса Ивашкявичюса "Кант".
Семья актеров Лазаревых на открытии 32 Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости. Михаил Фомичев
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Важнее профессии для Светланы Немоляевой только семья. С мужем Александром Лазаревым актриса прожила больше 50 лет, до его кончины в 2011 году. Их сын Александр Лазарев-младший и внучка Полина Лазарева также избрали актерскую стезю.
Народные артисты РФ Светлана Немоляева и Александр Лазарев по окончании церемонии закладки своих именных плит на Аллее Славы киностудии Мосфильм
© РИА Новости. Сергей Субботин
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Имена звездной пары увековечены на Аллее Славы киностудии "Мосфильм".
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Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова — Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Её лучшие роли — в фотоленте Ria.ru.

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