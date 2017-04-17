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Уникальная российская военная база "Арктический трилистник"

16:1817.04.2017
(обновлено: 16:19 17.04.2017)
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Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
База Арктический трилистник
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Собаки на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Деревянная церковь на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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У военной базы есть собственный автономный энергоблок.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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На сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".
База Арктический трилистник
© РИА Новости. Минобороны РФ
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Благодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Переходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Специальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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В 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Все строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.
Собаки на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Собаки, живущие на территории российской военной базы.
Деревянная церковь на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Деревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-ИосифаУникальная российская военная база "Арктический трилистник"16:1817.04.2017
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Министерство обороны России выложило в открытый доступ фотографии уникальной военной базы "Арктический трилистник". Cнимки, сделанные на Земле Франца-Иосифа, — в фотоленте Ria.ru.

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