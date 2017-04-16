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Финал конкурса "Мисс Россия - 2017"

12:0716.04.2017
(обновлено: 12:13 16.04.2017)
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Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Обладательница титула Мисс Россия – 2016 Яна Добровольская и Полина Попова (Свердловская область), ставшая победительницей конкурса Мисс Россия 2017, на церемонии награждения в концертном зале Барвиха
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Финал конкурса Мисс Россия 2017
Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Певец Стас Пьеха выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Обладательницей титула "Мисс Россия-2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.
Обладательница титула Мисс Россия – 2016 Яна Добровольская и Полина Попова (Свердловская область), ставшая победительницей конкурса Мисс Россия 2017, на церемонии награждения в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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"Мисс Россия – 2016" Яна Добровольская вручила новой победительнице корону из белого золота, украшенную жемчугом и бриллиантами.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Всего в конкурсе приняли участие 50 самых красивых девушек из России.
Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Теперь Полина Попова сможет представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Финал конкурса Мисс Россия 2017
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Финал провели ведущие Виктория Лопырева и Максим Привалов.
Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Второй Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Башкортостана, а корона первой Вице-мисс досталась москвичке Ксении Александровой.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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На конкурсе участницы представили дефиле в купальниках.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Еще одним испытанием для участниц стало дефиле в длинных платьях.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Выступление финалисток конкурса прошло в концертном зале "Барвиха" в Москве.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Помимо дефиле в длинных вечерних платьях, члены жюри увидели конкурсанток и в коротких нарядах.
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Для выступления на конкурсе "Мисс Россия - 2017" девушкам пришлось пройти региональный этап конкурса.
Певец Стас Пьеха выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Стас Пьеха выступил для участниц конкурса во время финала.
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