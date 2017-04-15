Соревнования по акробатическому рок-н-роллу "Rock'n'Roll & Co." в Москве

В течение трех месяцев сильнейшие российские тренерские пары по акробатическому рок-н-роллу работали с воспитанниками корпоративных клубов, передавая им накопленный опыт.



На фото: шоумен, ведущий Тимур Родригез во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.