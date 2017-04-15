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Соревнования по акробатическому рок-н-роллу "Rock'n'Roll & Co." в Москве

18:4415.04.2017
(обновлено: 18:51 15.04.2017)
01900
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Спортсмены Артем Колосов и Софья Путинцева во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
Танцоры на церемонии открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Шоумен, ведущий Тимур Родригез во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Спортсмены во время церемонии награждения на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Спортсмены Сергей Фурса и Виктория Аксенова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Dj Леонид Руденко во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Танцоры на церемонии открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Спортсмены Дмитрий Ларионов и Полина Белизова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Спортсмены Дмитрий Самольянов и Оксана Павленко во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Участники всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Спортсмены клуба Формейшн во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В эту пятницу в Москве стартовал трехдневный рок-н-ролльный марафон.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Его открыли первые в истории Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди корпоративных клубов "Rock'n'Roll & Co.".
Спортсмены Артем Колосов и Софья Путинцева во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, представляющих 15 корпоративных клубов по акробатическому рок-н-роллу.

На фото: спортсмены Артем Колосов и Софья Путинцева во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO.".
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В Москву приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Красноярска, Курска, Орла, Самары, Твери, Костромы, Тюмени, Воронежа, Нижнего Новгорода и Перми.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Спортсмены Антон Антоненок и Анна Самольянова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO.".
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дебютный в истории российского акробатического рок-н-ролла чемпионат корпоративных клубов пришли поддержать почетные гости во главе с министром спорта Павлом Колобковым.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Спортсмены Дмитрий Самольянов и Оксана Павленко (Краснодар, клуб Formation) заняли первое место в личной дисциплине "В класс микст" мужчины и женщины.
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Спортсмены Денис Ефремов и Ксения Чернякова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO.".
Танцоры на церемонии открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Чемпионат среди корпоративных клубов имеет свою особенную концепцию.
Шоумен, ведущий Тимур Родригез во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В течение трех месяцев сильнейшие российские тренерские пары по акробатическому рок-н-роллу работали с воспитанниками корпоративных клубов, передавая им накопленный опыт.

На фото: шоумен, ведущий Тимур Родригез во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.
Спортсмены во время церемонии награждения на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония награждения.
Спортсмены Сергей Фурса и Виктория Аксенова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спортсмены Сергей Фурса и Виктория Аксенова.
Dj Леонид Руденко во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Dj Леонид Руденко во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.
Дизайнер Валентин Юдашкин во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В расширенный состав жюри соревнований вошли заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер, народный артист России, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный художник России, почетный президент Союза Танцевального Спорта России Валентин Юдашкин, композитор и певец Дмитрий Маликов.

На фото: дизайнер Валентин Юдашкин.
Танцоры на церемонии открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO.".
Спортсмены Дмитрий Ларионов и Полина Белизова во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спортсмены Дмитрий Ларионов и Полина Белизова.
Спортсмены Дмитрий Самольянов и Оксана Павленко во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спортсмены Дмитрий Самольянов и Оксана Павленко.
Участники всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.
Спортсмены клуба Формейшн во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спортсмены клуба Formation во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.
Танцоры на церемонии открытия всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’Roll &CO. в МосквеСоревнования по акробатическому рок-н-роллу "Rock'n'Roll & Co." в Москве18:4415.04.2017
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Первые в истории Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди корпоративных клубов "Rock'n'Roll & Co." — в фотоленте ria.ru.

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