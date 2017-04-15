Первые в истории Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди корпоративных клубов "Rock'n'Roll & Co." — в фотоленте ria.ru.
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу "Rock'n'Roll & Co." в Москве
На фото: спортсмены Артем Колосов и Софья Путинцева во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO.".
На фото: шоумен, ведущий Тимур Родригез во время всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу "Rock’n’Roll &CO." в Москве.
На фото: дизайнер Валентин Юдашкин.