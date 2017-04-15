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Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи

13:4415.04.2017
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Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
В этом году у христиан всех конфессий Пасха отмечается в один день. В Великую пятницу верующие прошли путем крестных страданий Христа, а на следующий день они будут молиться о схождении Благодатного огня.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
С Иерусалимом связаны основные моменты библейской истории. Историческая часть Иерусалима битком наполнена людьми. Вокруг его стен стоит множество туристических автобусов.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
На улицах Иерусалима в эти священные для христиан дни можно услышать различные языки народов мира.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
В центре города полиция Израиля регулирует толпы людей, дабы не возникало давки.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
Большая часть паломников приезжает в пятницу, многие из них стараются в этот день поклониться основным святыням храма Гроба Господня - Голгофе и усыпальнице Христа, где произошло Его воскресение.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
В Иерусалим за Благодатным огнем отправилась делегация Фонда Андрея Первозванного. В субботу вечером огонь доставят в аэропорт Внуково, оттуда его привезут на праздничную ночную службу в Храме Христа Спасителя.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
В составе делегации более 100 человек - политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры. В их числе - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и актер Андрей Мерзликин.
Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи
© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного
Вместе с христианами за появлением Благодатного огня будут наблюдать представители ислама и иудаизма. Для них Иерусалим также является священным городом.
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Десятки тысяч верующих ожидают наступления Пасхи, которую христиане всех конфессий отмечают в этом году в один день. Подготовка к празднику — в фотоленте Ria.ru.

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