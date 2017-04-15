Иерусалим готовится встречать праздник Пасхи

© Фото: Андрей Артамонов / Фонд Андрея Первозванного

В этом году у христиан всех конфессий Пасха отмечается в один день. В Великую пятницу верующие прошли путем крестных страданий Христа, а на следующий день они будут молиться о схождении Благодатного огня.