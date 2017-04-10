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Конкурс красоты "Мисс Республика Крым 2017"

13:2210.04.2017
(обновлено: 13:23 10.04.2017)
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Победительница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 Анастасия Бочкова
Ведущий конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин с участницами на церемонии награждения
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Ведущий конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин (справа) и член жюри, певец Стас Костюшкин
Участница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Победительница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 Анастасия Бочкова
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Участница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Победительница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 Анастасия Бочкова
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Финал конкурса "Мисс Республика Крым 2017" прошел 8 апреля в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе.
Ведущий конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин с участницами на церемонии награждения
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Ведущим мероприятия был олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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В соревновании за звание "Мисс Республики" приняли участие 18 конкурсанток.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Участницы конкурса традиционно участвовали в нескольких дефиле, таких как "визитка", выход в купальниках и в вечерних платьях.
Ведущий конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин (справа) и член жюри, певец Стас Костюшкин
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Кроме того, претенденткам пришлось продемонстрировать жюри свое чувство юмора, отвечая на каверзные вопросы председателя жюри, певца Стаса Костюшкина.
Участница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Участница конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" во время дефиле в вечерних нарядах.
Победительница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 Анастасия Бочкова
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Победительница конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" жительница Симферополя Анастасия Бочкова получила денежный приз в размере 50 тысяч рублей и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Участницы конкурса готовятся к первому дефиле конкурса "Визитная карточка".
Участница конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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В гримерной конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017".
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Конкурс "Мисс Республика Крым" является Официальным региональным представителем национального конкурса "Мисс Россия".
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Участницы этого конкурса смогут представлять Крым на других общероссийских и международных конкурсах красоты.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Участницы конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" во время дефиле в купальниках.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в СимферополеКонкурс красоты "Мисс Республика Крым 2017"13:2210.04.2017
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