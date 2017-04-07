Тот, кто снял "Знамя над Рейхстагом": ретроспектива к 100-летию фотографа

Два года прославленный фотограф не мог устроиться на работу и перебивался случайными заработками. Затем его взяли в профсоюзный журнал «Клуб», где Халдей снимал культурные события и художественную самодеятельность. К полноценной интересной работе он смог вернуться лишь в 1960-е годы, во время хрущёвской оттепели.