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Тот, кто снял "Знамя над Рейхстагом": ретроспектива к 100-летию фотографа

12:1507.04.2017
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Знамя Победы над Берлином
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945
Открытие фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива
Анна Халдей, дочь знаменитого фотографа на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
Праздничная иллюминация в день 800-летия Москвы
Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
Фотокорреспондент Евгений Халдей
Первый секретарь ЦК КП Кубы Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого
Подготовка к открытию фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
На кухне атомохода Ленин
Анна Халдей, дочь знаменитого фотографа на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости. Евгений Халдей
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Фотографии Евгения Халдея знакомы каждому. Прежде всего, это созданный в мае 1945 года снимок «Знамя над Рейхстагом», ставший настоящим символом Победы, а также знаменитая фотография «Первый день войны», снятая в Москве 22 июня 1941 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945
© РИА Новости. Евгений Халдей
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Фотографии Халдея, выполненные в период с 1941 по 1946 годы, от объявления о нападении Германии на СССР до Нюрнбергского процесса, стали классикой военного фоторепортажа, и часто приводятся в качестве иллюстраций в учебниках и энциклопедиях.
Открытие фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Выставка "Евгений Халдей. Ретроспектива" открылась в Мультимедиа Арт Музее в рамках Х Международной московской биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017».
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В экспозиции представлены уникальные фотографии из собрания МАММ, многие из которых зрители увидят впервые.
Анна Халдей, дочь знаменитого фотографа на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Наследие отца на открытии выставки представила его дочь - Анна Халдей.
Праздничная иллюминация в день 800-летия Москвы
© РИА Новости. Евгений Халдей
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В этом году в США завершился суд по длившемуся почти 18 лет делу о незаконно вывезенных из России негативах и снимках Халдея. К 100-летию мастера семье удалось отстоять права на эти фотографии и вернуть их на родину.
Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
© РИА Новости. Евгений Халдей
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Среди знаковых фоторасерий Евгения Халдея - снимки Потсдамской (Берлинской) конференции глав правительств главных держав-победительниц во II Мировой войне (1939-45) (слева направо): премьер-министр Великобритании У.Черчилль, президент США Г. Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), И.В.Сталин.
Фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости. Игорь Михалев
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На вопрос, как ему удается делать такие уникальные снимки, Евгений Халдей отвечал: "Я всегда стремился снимать так, чтобы людям было интересно смотреть сегодня, завтра и послезавтра".
Первый секретарь ЦК КП Кубы Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого
© РИА Новости. Евгений Халдей
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Кураторы выставки в ММАМ делают акцент на послевоенном периоде творчества Евгения Халдея, связанном с его работой в газетах «Правда» и «Советская культура». На фото первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро (в центре) в гостях у писателя Бориса Полевого (справа).
Подготовка к открытию фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В 1948 году, когда началась всесоюзная компания по борьбе с космополитизмом, Евгения Халдея сократили из Фотохроники ТАСС.
На кухне атомохода Ленин
© РИА Новости. Евгений Халдей
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Два года прославленный фотограф не мог устроиться на работу и перебивался случайными заработками. Затем его взяли в профсоюзный журнал «Клуб», где Халдей снимал культурные события и художественную самодеятельность. К полноценной интересной работе он смог вернуться лишь в 1960-е годы, во время хрущёвской оттепели.
Анна Халдей, дочь знаменитого фотографа на открытии фотовыставки Евгений Халдей. Ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Евгений Халдей умер в 1997 году. Из 80 лет жизни 65 были посвящены фотографии. Ретроспектива мастера продлится до 11 июня.
Знамя Победы над БерлиномТот, кто снял "Знамя над Рейхстагом": ретроспектива к 100-летию фотографа12:1507.04.2017
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Первая масштабная ретроспектива выдающегося советского фотожурналиста Евгения Халдея, приуроченная к 100-летию со дня его рождения — в фотоленте Ria.ru.

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