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Самые красивые девушки мира и "Счастливая жизнь"

15:0319.01.2017
(обновлено: 15:14 19.01.2017)
1582711
Участницы конкурса Мисс Вселенная делают селфи на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Германии Йоханна Акс перед поездкой на пляжный курорт на яхте Счастливая жизнь, Филиппины
Члены NAVSOG сопровождают яхту Счастливая жизнь во время путешествия участниц конкурса Мисс Вселенная на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Германии Йоханна Акс и участница из Панамы Кейти Дреннан на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Филиппинский политик Луис Сингсон и участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Австралии Кэрис Тивель и курсант Филиппинской Военной Академии в аэропорту Багио, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Исланди Мария Хильдур и участница из Белиза Ребекка Рат на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Португалии Флавия Брито на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Вице-адмирал филиппинских ВМС Рональд Меркадо и участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Грузии Нино Каралашвили на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участница конкурса Мисс Вселенная из Коста-Рики Каролина Дюран перед поездкой на пляжный курорт на яхте Счастливая жизнь, Филиппины
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
Участницы конкурса Мисс Вселенная делают селфи на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AP Photo/ Bullit Marquez
В Маниле проходит конкурс "Мисс Вселенная". Накануне девушки демонстрировали свои фигуры в дефиле в купальниках, а в четверг у них прошла традиционная съемка на борту яхты "Счастливая жизнь".
Участница конкурса Мисс Вселенная из Германии Йоханна Акс перед поездкой на пляжный курорт на яхте Счастливая жизнь, Филиппины
© AP Photo/ Bullit Marquez
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Германии Йоханна Акс перед поездкой на пляжный курорт на яхте "Счастливая жизнь".
Члены NAVSOG сопровождают яхту Счастливая жизнь во время путешествия участниц конкурса Мисс Вселенная на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AFP 2017/ Ted Aljibe
Яхту, на борту которой находились участницы конкурса, сопровождали военнослужащие специальной группы оперативного реагирования филиппинских военно-морских сил.
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© REUTERS/ Erik De Castro
В этом году на звание "Мисс Вселенная" претендуют 86 девушек.
Участница конкурса Мисс Вселенная из Германии Йоханна Акс и участница из Панамы Кейти Дреннан на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AFP 2017/ Ted Aljibe
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Германии Йоханна Акс (слева) и представительница Панамы Кейти Дреннан на борту яхты "Счастливая жизнь" во время путешествия на пляжный курорт в Маниле.
Филиппинский политик Луис Сингсон и участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© REUTERS/ Erik De Castro
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" и филиппинский политик, бывший губернатор одной из провинций страны Луис Сингсон на борту яхты "Счастливая жизнь".
Участница конкурса Мисс Вселенная из Австралии Кэрис Тивель и курсант Филиппинской Военной Академии в аэропорту Багио, Филиппины
© REUTERS/ Harley Palanchao
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Австралии Кэрис Тивель.
Участница конкурса Мисс Вселенная из Исланди Мария Хильдур и участница из Белиза Ребекка Рат на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AP Photo/ Bullit Marquez
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Исландии Мария Хильдур (слева) и участница из Белиза Ребекка Рат на борту яхты "Счастливая жизнь" во время путешествия на пляжный курорт в Маниле.
Участница конкурса Мисс Вселенная из Португалии Флавия Брито на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© REUTERS/ Erik De Castro
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Португалии Флавия Брито на борту яхты "Счастливая жизнь".
Вице-адмирал филиппинских ВМС Рональд Меркадо и участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AFP 2017/ Ted Aljibe
Вице-адмирал филиппинских ВМС Рональд Меркадо и участницы конкурса "Мисс Вселенная".
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AFP 2017/ Ted Aljibe
Имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная" станет известно 30 января.
Участница конкурса Мисс Вселенная из Грузии Нино Каралашвили на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AP Photo/ Bullit Marquez
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Грузии Нино Каралашвили.
Участница конкурса Мисс Вселенная из Коста-Рики Каролина Дюран перед поездкой на пляжный курорт на яхте Счастливая жизнь, Филиппины
© AFP 2017/ Ted Aljibe
Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Коста-Рики Каролина Дюран.
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, Филиппины
© AP Photo/ Bullit Marquez
"Мисс Вселенная" - самый престижный и разрекламированный конкурс планеты. С 1996 по 2015 год принадлежал избранному президенту США Дональду Трампу.
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, ФилиппиныСамые красивые девушки мира и "Счастливая жизнь"15:0319.01.2017
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Фотосессия участниц конкурса "Мисс Вселенная" на борту яхты "Счастливая жизнь" — в фотоленте Ria.ru.

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