Парад Снегурочек в Москве

Парад Снегурочек в центре российской столицы – в фотоленте Ria.ru.
- Одна другой страше :)13:1313.01.20173
- Отличная идея для тур бизнеса. В других странах высасывают из пальца ну хоть какие-нибудь праздники или достопримечательности, а у нас в России вообще туристический ресурс не используется даже наполовину, поверьте заядлому путешественнику.14:3713.01.20173
- Сделать ежегодным - приглашать туристов, продавать костюмы - много подобных парадов в мире. Нужно делать деньги на туризме, пусть там политики дерутся - а васька слушает да ест.14:3913.01.20172
- Шухер - снегурки идут!00:3614.01.20170
- Эх,хорошечно...11:5114.01.20170
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