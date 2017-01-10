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Триумф Роналду и другие яркие моменты церемонии FIFA Football Awards

12:0810.01.2017
(обновлено: 12:25 10.01.2017)
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Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. 9 января 2017
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Ведущая церемонии вручения футбольных наград ФИФА Ева Лонгория
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Защитник Ювентуса и сборной Бразилии Даниэл Алвес со спутницей
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Игроки Реала Серхио Рамос и Марсело
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона вручает награду тренеру английского клуба Лестер Клаудио Раньери
Посол Волгограда на ЧМ-2018 Елена Исинбаева и бывший футболист Радебе на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
Футболистка Карли Ллойд и футболист Криштиану Роналду
Центральный защитник мадридского Реала Серхио Рамос со спутницей
Футболист Криштиану Роналду на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. 9 января 2017
© REUTERS/ Ruben Sprich
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© REUTERS/ Ruben Sprich
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2016 состоялась в понедельник в Цюрихе (Швейцария).
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© REUTERS/ Arnd Wiegmann
Премию Криштиану Рональду вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini 
В символическую сборную 2016 года среди футболистов The FIFA FIFPro World11 2016 вошли Эмануэль Ноер, Дани Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Крос, Андреас Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарез и Криштиану Роналду.
Ведущая церемонии вручения футбольных наград ФИФА Ева Лонгория
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini 
Церемонию награждения вела американская актриса и модель Ева Лонгория.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini
На церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2016 Криштиану Роналду приехал вместе со своей новой возлюбленной 27-летней моделью Джорджиной Родригес и 6-летним сыном Криштиану.
Защитник Ювентуса и сборной Бразилии Даниэл Алвес со спутницей
© AFP 2016/ Michael Buholzer
Защитник "Ювентуса" и сборной Бразилии Даниэл Алвес со спутницей во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн (в центре) во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Игроки Реала Серхио Рамос и Марсело
© REUTERS/ Ruben Sprich
Игроки "Реала" Серхио Рамос и Марсело во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона
© AFP 2016/ Michael Buholzer
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© REUTERS/ Ruben Sprich
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Церемония вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона вручает награду тренеру английского клуба Лестер Клаудио Раньери
© REUTERS/ Ruben Sprich
Наставник ФК "Лестер" Клаудио Раньери был признан лучшим тренером по версии FIFA. Он получил награду из рук бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Посол Волгограда на ЧМ-2018 Елена Исинбаева и бывший футболист Радебе на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
© REUTERS/ Ruben Sprich
Посол Волгограда на ЧМ-2018 Елена Исинбаева и бывший футболист Радебе во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Футболистка Карли Ллойд и футболист Криштиану Роналду
© REUTERS/ Ruben Sprich
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом мира среди мужчин, и американская полузащитница Карли Ллойд, выступающая за техасский "Хьюстон Дэш", победившая в номинации "Лучший футболист среди женщин".
Центральный защитник мадридского Реала Серхио Рамос со спутницей
© REUTERS/ Arnd Wiegmann
Центральный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос со спутницей во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016.
Футболист Криштиану Роналду на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2016/ Michael Buholzer
В победе Криштиану Роналду не сомневались ни футбольные аналитики, ни болельщики. Чтобы определить лучшего футболиста мира, были опрошены тренеры и капитаны команд всех футбольных сборных мира.
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Торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2016 – в фотоленте Ria.ru.

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