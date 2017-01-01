Автомобили Горьковского завода

ГАЗ-М20 "Победа". С самого начала проектирования будущего автомобиля в 1944 году в него было заложено официальное название в честь скорой Победы Советского народа над гитлеровской Германией. В 1949 году автомобиль М-20 и его создатели были награждены Сталинской премией.