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Автомобили Горьковского завода

10:0001.01.2017
(обновлено: 10:01 01.01.2017)
095074
Автомобиль Чайка ГАЗ 13 на Васильевском спуске в Москве
Конвейер с автомобилями ГАЗ-М-1 на Горьковском автомобильном заводе
Автомобиль ГАЗ-ГЛ-1
Снегоход на базе грузового автомобиля ГАЗ-АА
Пожарный автомобиль ГАЗ-51
Болид, созданный в Клубе юных автомобилистов Горьковского автозавода
Автомобиль ГАЗ-67б во время автопробега Марш Победы в Новосибирске
Легковой автомобиль высокой проходимости ГАЗ-М-72
Российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 Тигр
Свадебный автомобиль Волга в Туркмении
Автомобиль высокой проходимости ГАЗ-66
Спортивный автомобиль с двигателем ГАЗ-20
Автомобиль ГАЗ-21 Волга
Первые автомобили марки ГАЗ-А в пустыне Каракум
Автомобиль-амфибия ГАЗ-46
Конвейер сборки грузовых автомашин ГАЗ-52 на Горьковском автомобильном заводе
Автомобиль ГАЗ-2309
Автомобиль ГАЗ ААА
Легковой автомобиль ГАЗ-24
Посетители осматривают автомобиль ГАЗон Next
Грузовые автомобили ГАЗ-53 и ГАЗ-66-01
Автомобиль ГАЗ-М20 Победа в магазине Автомобили на Бакунинской улице в Москве
Автомобиль Volga Siber на конвейере
Автомобиль ГАЗ-М-415 на выставке Герои своего времени
Автомобиль ГАЗ-14 Чайка
Автомобиль ГАЗ-21 Волга
Автомобиль ГАЗ 21
Завершающий этап сборки на Горьковском автомобильном заводе
Советский автомобиль ГАЗ-69 на линии экватора в Уганде
Автомобиль ГАЗ-24-02
Автомобиль Чайка ГАЗ 13 на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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ГАЗ-13 "Чайка" - представительский легковой автомобиль большого класса, выпускавшийся малой серией на Горьковском автомобильном заводе c 1959 по 1981 год.
Конвейер с автомобилями ГАЗ-М-1 на Горьковском автомобильном заводе
© РИА Новости. Петрусов Георгий
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ГАЗ М-1, "Эмка" - автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1936 по 1942 год.
Автомобиль ГАЗ-ГЛ-1
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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ГАЗ-ГЛ-1 — первый советский гоночный автомобиль заводской постройки, выпущен на Горьковском автомобильном заводе предположительно не более чем в двух экземплярах. Разработан в 1938 году на базе серийного автомобиля ГАЗ-М-1.
Снегоход на базе грузового автомобиля ГАЗ-АА
© РИА Новости. РИА Новости
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Снегоход на базе грузового автомобиля "ГАЗ-АА" выпуска 1933 года.
Пожарный автомобиль ГАЗ-51
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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ГАЗ-51 - массовая грузовая модель 1950-1970-х годов.
Болид, созданный в Клубе юных автомобилистов Горьковского автозавода
© РИА Новости. Столяров
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Машина-болид, развивающий скорость до 240 километров в час. Создана в Клубе юных автомобилистов Горьковского автомобильного завода.
Автомобиль ГАЗ-67б во время автопробега Марш Победы в Новосибирске
© РИА Новости. Роман Соколов
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Участники автопробега ретро-техники "Марш Победы", посвященного 69-летию победы в Великой Отечественной войне, на автомобиле ГАЗ-67б выпуска первой половины 40-х годов на Красном проспекте в Новосибирске.
Легковой автомобиль высокой проходимости ГАЗ-М-72
© РИА Новости
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Легковой автомобиль высокой проходимости "ГАЗ-М-72" с кузовом "Победы", серийно выпускавшийся Горьковским автомобильным заводом с 1955 по 1958 год.
Российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 Тигр
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр".
Свадебный автомобиль Волга в Туркмении
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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"Волга" - автомобиль среднего класса, который выпускался на Горьковском автомобильном заводе на протяжении 1956-2010 годов.
Автомобиль высокой проходимости ГАЗ-66
© РИА Новости. РИА Новости
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Автомобиль высокой проходимости "ГАЗ-66".
Спортивный автомобиль с двигателем ГАЗ-20
© РИА Новости
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Спортивный автомобиль класса до 2300 кубических сантиметров с двигателем ГАЗ-20, снабженный верхними обтекателями.
Автомобиль ГАЗ-21 Волга
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Автомобиль ГАЗ-21 "Волга". Первый космонавт Земли Юрий Гагарин после первого полета в космос в 1961 году получил в качестве награды именно такой автомобиль специальной сборки.
Первые автомобили марки ГАЗ-А в пустыне Каракум
© РИА Новости. Николай Добровольский
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ГАЗ-А - первый советский легковой автомобиль массовой конвейерной сборки, лицензионная копия автомобиля Ford-A, оборудование и документация на производство которого были куплены советским правительством в США в 1929 году у Ford Motor Company.
Автомобиль-амфибия ГАЗ-46
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Амфибия ГАЗ-46 - плавающий автомобиль, выпускался Горьковским автозаводом с 1953 года, предназначен для инженерных работ на воде.
Конвейер сборки грузовых автомашин ГАЗ-52 на Горьковском автомобильном заводе
© РИА Новости. Дмитрий Дебабов
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Главный конвейер сборки грузовых автомашин ГАЗ-52. Автомобиль выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1989 год.
Автомобиль ГАЗ-2309
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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ГАЗ-2309 "Аскет" - заднеприводная модификация ГАЗ-2307, с увеличенной грузоподъемностью.
Автомобиль ГАЗ ААА
© РИА Новости. Павел Лисицын
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ГАЗ-ААА - грузовой автомобиль повышенной проходимости. На шасси ГАЗ-ААА устанавливалась система реактивного залпового огня БМ-8-48 "Катюша".
Легковой автомобиль ГАЗ-24
© РИА Новости. Д. Герман
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ГАЗ-24 - легковой автомобиль среднего класса, выпускавшийся Горьковским Автомобильным Заводом с 1968 по 1986 годы.
Посетители осматривают автомобиль ГАЗон Next
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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В 2014 году Группа ГАЗ представила ГАЗон Next. С помощью телемоста в запуске серийного производства грузовика принял участие Владимир Путин. Он назвал ГАЗон Next "очень красивым автомобилем".
Грузовые автомобили ГАЗ-53 и ГАЗ-66-01
© РИА Новости. Ю. Дворянников
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Грузовые автомобили "ГАЗ-53" и "ГАЗ-66-01" Горьковского автомобильного завода.
Автомобиль ГАЗ-М20 Победа в магазине Автомобили на Бакунинской улице в Москве
© РИА Новости. Анатолий Гаранин
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ГАЗ-М20 "Победа". С самого начала проектирования будущего автомобиля в 1944 году в него было заложено официальное название в честь скорой Победы Советского народа над гитлеровской Германией. В 1949 году автомобиль М-20 и его создатели были награждены Сталинской премией.
Автомобиль Volga Siber на конвейере
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Volga Siber - среднеразмерный седан, выпускавшийся с 2008 по 210 год.
Автомобиль ГАЗ-М-415 на выставке Герои своего времени
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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ГАЗ-415 — пикап, грузовой вариант "Эмки" М-1, выпускался с 1939 по 1941 год.
Автомобиль ГАЗ-14 Чайка
© РИА Новости. В. Веселовский
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Представительский семиместный автомобиль ГАЗ-14 "Чайка", ручная сборка на Горьковском автомобильном заводе c 1977 по 1988 год. Всего было изготовлено около 1 120 автомобилей этой модели.
Автомобиль ГАЗ-21 Волга
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Автомобиль ГАЗ-21 "Волга" на празднике московского трамвая в Москве.
Автомобиль ГАЗ 21
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Капот "Волги" украшала фигурка застывшего в динамичной позе оленя. Выбор этого животного неслучаен — олень издавна изображался на гербе Нижнего Новгорода. В настоящее время олень воспринимается как символ не только 21-й модели, но и всей продукции ГАЗа.
Завершающий этап сборки на Горьковском автомобильном заводе
© РИА Новости. С. Лидов
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Завершающий этап сборки на Горьковском автомобильном заводе.
Советский автомобиль ГАЗ-69 на линии экватора в Уганде
© РИА Новости. В. Захаров
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ГАЗ-69 - легковой автомобиль повышенной проходимости. Производился с 1952 по 1972 год.
Автомобиль ГАЗ-24-02
© РИА Новости. Владимиров
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ГАЗ-24-02 - автомобиль среднего класса с грузопассажирским кузовом типа универсал, серийно производился с 1972 по 1987 год.
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1 января 1932 года был введен в строй Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород), ныне — ОАО "ГАЗ". Продукция предприятия — в фотоленте Ria.ru.

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