Самые яркие роли Сергея Бодрова-младшего

27 декабря исполняется 45 лет со дня рождения советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста и телеведущего Сергея Бодрова-младшего. Его самые яркие роли в кино – в фотоленте Ria.ru.
- Светлая Память!Брат!12:4827.12.20169
- Его талант будем помнить вечно.13:4127.12.20163
- Всем нам ты был БРАТОМ! Помним! Любим! Скорбим.14:3927.12.20162
- Сережка снялся в таких знаковых лентах, а для воевавших он особенный, простите просто плачу.14:4027.12.20162
- Он был замечательный актёр! Вечная память Брат!14:5727.12.20166
- Всегда помню и Люблю,брат..16:0127.12.20163
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