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Самые яркие роли Сергея Бодрова-младшего

10:2527.12.2016
(обновлено: 16:45 27.12.2016)
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Актер Сергей Бодров
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
Актер Сергей Бодров
Оксана Акиньшина, Сергей Бодров и Катя Горина
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
Актер Сергей Бодров
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
Кадр из фильма Война
Сергей Бодров в фильме Брат-2
Кадр из фильма Брат 2
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
Кадр из фильма Война
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
Французская кинозвезда Катрин Денев и российский актер Сергей Бодров-младший на пресс-конференции перед премьерой фильма Восток-Запад
Актер Сергей Бодров
Кадр из фильма Брат 2
Кадр из фильма Война
Сергей Бодров
Актер и режиссер Сергей Бодров-младший, 1996 год
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье писателя, сценариста и режиссера Сергея Владимировича Бодрова.
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
В 2001 году он снялся в фильме "Медвежий поцелуй" режиссера Сергея Бодрова-старшего. Премьера картины состоялась в мае 2002 года.
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Сергей Бодров сыграл в фильмах зарубежных режиссеров Пола Павликовского "Стрингер" (1998) и Режиса Варнье "Восток-Запад" (1999), поставленных на российском материале.
Оксана Акиньшина, Сергей Бодров и Катя Горина
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
В 2001 году Сергей Бодров дебютировал в качестве режиссера фильма "Сестры" с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Гориной в главных ролях, в котором и сам сыграл небольшую роль. Фильм был удостоен Гран-при фестиваля "Кинотавр" за лучший дебют.
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Медвежий поцелуй".
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
В кинематографе Сергей Бодров начал работать с подачи отца Сергея Бодрова-старшего, снявшись в его фильмах: сначала в эпизодической роли в ленте "СЭР/Свобода – это рай" (1989), а затем в главной роли в картине "Кавказский пленник" (1996).
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Особую популярность у зрителей Сергей Бодров приобрел, сыграв роль Данилы Багрова в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000).
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
В 2002 году на экраны вышел фильм "Война" режиссера Алексея Балабанова с участием Сергея Бодрова. Его роль в картине была отмечена премией "Ника" в 2003 году как лучшая мужская роль второго плана.
Сергей Бодров в фильме Брат-2
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Брат 2
© Кинокомпания CTB, 2000
Кадр из фильма "Брат 2".
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Летом 2002 года Бодров начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой "Связной" (рабочее название). Большая часть фильма должна была сниматься в Москве, а в Северной Осетии съемочной группе надо было отснять всего несколько эпизодов.
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Война".
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Медвежий поцелуй".
Французская кинозвезда Катрин Денев и российский актер Сергей Бодров-младший на пресс-конференции перед премьерой фильма Восток-Запад
© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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Французская актриса Катрин Денев, исполнительница роли второго плана в фильме Режиса Варнье "Восток-Запад", и российский актер Сергей Бодров-младший на пресс-конференции перед премьерой фильма.
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Брат 2
© Кинокомпания CTB, 2000
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Война".
Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
За главную роль в картине "Кавказский пленник" Сергей Бодров был удостоен нескольких престижных наград, в частности премии "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль" и приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Кинотавр".
Актер и режиссер Сергей Бодров-младший, 1996 год
© РИА Новости. Галина Кмит
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20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии съемочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути ледника Колка, сошедшего со склонов Кавказского хребта. Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата.
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Брат 2".
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27 декабря исполняется 45 лет со дня рождения советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста и телеведущего Сергея Бодрова-младшего. Его самые яркие роли в кино – в фотоленте Ria.ru.

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