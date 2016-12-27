Самые яркие роли Сергея Бодрова-младшего

© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой

В кинематографе Сергей Бодров начал работать с подачи отца Сергея Бодрова-старшего, снявшись в его фильмах: сначала в эпизодической роли в ленте "СЭР/Свобода – это рай" (1989), а затем в главной роли в картине "Кавказский пленник" (1996).